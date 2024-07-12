إكس تطور زر عدم الإعجاب للتصويت السلبي على الردود

تواصل منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك تطوير ميزة التصويت السلبي، وهي الميزة التي من المفترض استخدامها لتحسين كيفية تصنيف الردود.

ولم تعلن الشركة رسميًا خططها بعد، مع أن النتائج الحديثة تشير إلى أن ميزة التصويت السلبي قد تشبه زر “عدم الإعجاب” بدلًا من أيقونة التصويت السلبي على غرار ريديت.

وتعرض مراجع التعليمات البرمجية الموجودة في تطبيق إكس لنظام التشغيل iOS الآن زرًا يظهر بصفته رمزًا لقلب مكسور بجوار زر “أعجبني” الذي يظهر بصفته رمزًا لقلب، بالإضافة إلى إشارات مباشرة إلى ميزة التصويت السلبي.

واختبرت تويتر التصويت السلبي في عام 2021 قبل استحواذ إيلون ماسك عليها. وفي وقت التجربة الأصلية، كانت تويتر قد اختبرت زري التصويت الإيجابي والتصويت السلبي في جميع المنشورات.

وتشير أحدث الاختبارات إلى أن إكس تفكر في السماح بالتصويت السلبي على الردود فقط، وذلك للمساعدة في عرض الردود الفضلى في الجزء العلوي من سلسلة رسائل طويلة أثناء نقل الردود الأقل إعجابًا إلى الجهة السفلية من السلسلة.

وقد يمنع ذلك المستخدمين نشر محتوى مصمم خصوصًا لإثارة غضب الأشخاص ومحاولة توليد عدم الإعجاب بصفته نوعًا من أنواع التفاعل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عثر المهندس العكسي آرون بيريس على مراجع في تطبيق إكس لنظام التشغيل iOS تشير إلى ميزة التصويت السلبي التي يبدو أنها قيد التطوير.

وعثر بيريس الآن على ملفات صور إضافية في تطبيق iOS تشير إلى أن الزر مصمم على أنه قلب مكسور بالإضافة إلى إشارات مباشرة إلى الميزة نفسها.

وفي لقطات الشاشة التي نشرها بيريس عبر إكس، وجد أن تطبيق إكس يتضمن الآن مراجع مضافة حديثًا إلى وظيفة التصويت السلبي، بالإضافة إلى سلاسل نصية تطالب المستخدم باتخاذ إجراء وتأكيد التصويت السلبي.

ونظرًا إلى الصياغة، فإنه ليس من الواضح إذا كانت إكس تفكر الآن في جلب ميزة التصويت السلبي لجميع المنشورات عبر المنصة أم مجرد الردود فقط.

يشار إلى أن هذا ليس التغيير الوحيد الذي أجرته إكس على نظام الإعجاب. وفي الآونة الأخيرة، بدأت المنصة بإخفاء الإعجابات عن العرض العام، مما يسمح للناس، على حد تعبير ماسك، بإبداء الإعجاب بالمحتوى المثير وحماية صورتهم العامة.