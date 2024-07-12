أهم 5 مزايا ذكاء اصطناعي أعلنتها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked

تواصل سامسونج تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Galaxy AI بإضافة مزايا جديدة وتطوير المزايا السابقة، وفي حدث Galaxy Unpacked الأخير أعلنت سامسونج مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستصل إلى أجهزتها الجديدة التي أعلنتها في الحدث نفسه.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز مزايا Galaxy AI الجديدة التي أعلنتها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked 2024:

1- مزية Portrait Studio:

Portrait Studio هي مزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تنشئ صورًا رمزية من صورك الشخصية، وتوفر طريقة ممتعة لإضفاء لمسة جمالية على صورك الشخصية.

ومع أن فكرة هذه المزية ليست جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن القدرة على القيام بذلك في أجهزة سامسونج دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق تابع لجهة خارجية، يعد أمرًا جيدًا ومفيدًا للكثيرين، وسيوفر على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد، وعند استخدام هذه المزية ما عليك سوى تحميل صورتك من المعرض، ثم النقر على أيقونة القلم، ثم اختيار واحد من التأثيرات المتاحة مثل: الشخصيات الثلاثية الأبعاد (3D character)، أو الرسومات بالألوان المائية (watercolor) لتحويل صورك الشخصية إلى المظهر الذي اخترته.

2- مزية Photo Ambient:

يتضمن هاتف Galaxy Z Flip6 الجديد مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص، مثل: مزية Photo Ambient المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسمح بتغيير صورة الخلفية في الهاتف تلقائيًا بناءً على الوقت وحال الطقس. وبالإضافة إلى تغيير صورة الخلفية، تحلل Photo Ambient صور الخلفية وتقترح خيارات لتخطيط الشاشة بنحو مناسب للصور، مثل: تحريك الساعة وضبط ألوان الإطار.

3- مزية المترجم الفوري:

قدمت سامسونج مزية المترجم الفوري أول مرة في هواتف Galaxy S24، وقد حسنتها لتعمل بنحو أفضل في الأجهزة القابلة للطي مثل: Galaxy Z Flip6.

فعند تفعيل الوضع المرن (FlexMode) في هذا الهاتف، يمكنك إجراء محادثات وعرض الترجمات لحظيًا على كل من الشاشة الخارجية والشاشة الرئيسية، وستظهر الترجمة إلى لغة كل شخص على الشاشة المرئية له، مما يجعل التواصل وجهًا لوجه أكثر سلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا وضع الاستماع الذي يمكنك الاستفادة منه عند حضور محاضرات بلغة أجنبية أو عند السفر إلى دولة لا تعرف لغتها؛ إذ ستحصل على ترجمة فورية في سماعات Galaxy Buds 3 المقترنة بالهاتف.

4- درجة الطاقة:

توفر درجة الطاقة (Energy Score) المتوفرة في Galaxy Ring و Galaxy Watch Ultra و Watch7 فكرة عن كيفية تأثير صحتك في حياتك اليومية؛ إذ تقيّم هذه المزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بياناتك الخاصة بالنوم والنشاط البدني ومعدل ضربات القلب في أثناء النوم وتَغيّر معدل ضربات القلب، ثم تمنحك درجة تشير إلى طاقتك ونشاطك في ذلك اليوم؛ مما يسمح لك باختيار أنواع الأنشطة والتمارين المناسبة لك في ذلك اليوم.

5- النصائح الصحية:

تتضمن أجهزة سامسونج القابلة للارتداء الجديدة مزية جديدة تسمى النصائح الصحية (Wellness Tips) تعتمد على البيانات الشاملة للمستخدم والاهتمامات الفردية، لتقديم النصائح الصحية التي تساعد في تحسين النوم والنشاط البدني وإدارة التوتر.