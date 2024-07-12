أمازون تطرح مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي Rufus

طرحت أمازون مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي المسمى Rufus لجميع عملاء الولايات المتحدة في تطبيقها للهاتف المحمول.

وصممت الشركة Rufus الموجود في الجزء السفلي الأيمن من شريط التنقل الرئيسي للتطبيق من أجل تزويد العملاء بالمساعدة في العثور على المنتجات وإجراء مقارنات المنتجات والحصول على توصيات عن ما يمكن شراؤه.

وكان Rufus متاحًا في الإصدار التجريبي لعملاء محددين في الولايات المتحدة ضمن تطبيق أمازون للهاتف المحمول قبل إطلاقه لجميع العملاء.

وتقول أمازون إن جميع المتسوقين في الولايات المتحدة يمكنهم تجربته بعد اختبار مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي عبر عشرات الملايين من الأسئلة.

وأعلنت أمازون مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي أول مرة في شهر فبراير، وقد دربته على قائمة منتجاتها، ومراجعات العملاء، والأسئلة والأجوبة المجتمعية، والمعلومات العامة الأخرى الموجودة عبر الويب.

ولا تكشف أمازون على وجه التحديد عن بيانات مواقع الويب المستخدمة لمساعدة Rufus في تقديم توصيات فضلى، أو إذا كان ذلك يشمل مواقع البيع بالتجزئة الأخرى.

ويعتمد Rufus على نموذج لغوي كبير داخلي متخصص في التسوق، مما يسمح للعملاء بطرح أسئلة عن المنتجات، ويشمل ذلك أشياء، مثل العوامل التي تجب مراعاتها عند الشراء، أو مدى اختلاف العناصر عن المنتجات الأخرى، أو مدى جودة المنتج، كما هو موضّح في مراجعات العملاء وتحليلات الخبراء الأخرى المستمدة من الويب.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الدردشة مع Rufus من خلال إخبار الذكاء الاصطناعي بشيء يريدون فعله، مثل: “أريد أن أبدأ بإنشاء حديقة داخلية”، الأمر الذي يجعل مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي يقدم اقتراحات لما يجب شراؤه من أجل إنجاز هذه المهمة.

وأثناء الاختبارات، وجدت أمازون أن العملاء طرحوا أسئلة على الذكاء الاصطناعي وكانوا ينقرون أيضًا على الأسئلة ذات الصلة التي تظهر في نافذة الدردشة للمساعدة في توجيه استفسارات العملاء.

وقالت أمازون: “نظرًا إلى أن فهم Rufus يمتد إلى ما هو أبعد من المنتجات، فإنه قدم حقائق عن الطقس والرطوبة وغير ذلك الكثير في فلوريدا عندما سأل أحد العملاء عن مظلة لحمام السباحة في فلوريدا”.

وبالإضافة إلى مقارنات المنتجات، كان Rufus مفيدًا أيضًا في إبقاء العملاء على اطلاع بأشياء، مثل اتجاهات الموضة أو أحدث التقنيات، إذ يمكن للعملاء أن يسألوا عن أحدث نموذج للمنتج، أو ما نوع الأنماط الشائعة.

وخدم Rufus عملاء الإصدار التجريبي بصفته مساعدًا لمساعدتهم في العثور على طلباتهم السابقة أو معرفة معلومات إضافية عن موعد وصول الطلبات الحالية.