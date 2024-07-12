أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Flip5

كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفي Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Fold6 قبل يومين في حدث Galaxy Unpacked الذي أُقيم في باريس.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip6 القابل للطي رأسيًا مع تحديثات في جوانب متعددة مقارنةً بالطراز السابق Galaxy Z Flip5 وأبرزها: حجم البطارية ودقة الكاميرا الرئيسية، كما يتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تعزز تجربة استخدامه بنحو كبير.

ولتتعرف المزيد حول التحديثات التي حصل عليها Z Flip6 مقارنةً بالطراز السابق، سنذكر فيما يلي أبرز الفروق بين هاتفي Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Flip5:

1- يمتاز هاتف Galaxy Z Flip6 بكاميرات محسنة:

حصل هاتف Galaxy Z Flip6 على ترقية كبيرة في قسم الكاميرا مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يضم الهاتف الجديد كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مثل المتوفرة في هاتف Galaxy S24 Plus، بالإضافة إلى كاميرا جديدة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ستوفر الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل لقطات أفضل وأداء محسنًا في الإضاءة المنخفضة مقارنةً بالكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل في Galaxy Z Flip5.

2- يعمل هاتف Galaxy Z Flip6 بمعالج أحدث من المعالج الذي يعمل به Flip5:

يعمل هاتف Galaxy Z Flip6 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم وهو المعالج نفسه الذي يعمل به هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد وهاتف Galaxy S24 Ultra.

يمتاز هذا المعالج بأداء مُحسّن لوحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 14% وزيادة بنسبة قدرها 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل به هاتف Z Flip5.

3- يحتوي هاتف Z Flip6 على مزايا ذكاء اصطناعي جديدة:

ركزت سامسونج في عام 2024 في الذكاء الاصطناعي وأطلقت منظومة Galaxy AI في مطلع هذا العام وتستمر بتطويرها بإضافة مزايا جديدة وتحسين المزايا السابقة.

تتضمن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الرئيسية القادمة إلى هاتف Flip6: مزية Geneative Wallpaper لإنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي، والردود المقترحة في الدردشات بناءً على محادثاتك السابقة ومزية الترجمة الفورية التي تُظهر الترجمة على شاشتي الهاتف عند تفعيل الوضع المرن FlexMode، ومجموعة جديدة من مزايا تحرير الصور وغير ذلك.

4- يحتوي هاتف Galaxy Z Flip6 على بطارية أكبر من بطارية Z Flip5:

حصل هاتف Galaxy Z Flip6 على ترقية في سعة البطارية؛ إذ يضم بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة وهي الكبرى حتى الآن في سلسلة Flip، وتتطابق مع سعة البطارية الموجودة في هاتف Galaxy S24. وأما Z Flip5 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3700 ميلي أمبير في الساعة.

5- السعر:

هاتف Galaxy Z Flip6 متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا، وأما هاتف Galaxy Z Flip5 فيُباع بسعر يبدأ 2799 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Flip5:

Galaxy Z Flip6 Galaxy Z Flip5 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر، والفضي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي، والأبيض. الأسود، واللافندر، والأخضر، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14. الوزن 187 جرامًا. 187 جرامًا. السعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا. يبدأ 2799 ريالًا سعوديًا.