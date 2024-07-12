آبل تستهدف مبيعات قياسية لهواتف آيفون 16 في 2024

تخطط شركة آبل لتحقيق نمو كبير في مبيعات هواتف آيفون 16 القادمة في خريف هذا العام.

وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلًا عن مصدر مطلع بأن آبل أبلغت شركاءها ومورديها بأنها تستهدف نموًا بنسبة قدرها 10% في مبيعات هواتف آيفون 16 القادمة مقارنة بالإصدارات الحالية.

وكانت آبل قد باعت نحو 81 مليون وحدة من هواتف آيفون 15 في النصف الثاني من عام 2023. وتسعى الشركة إلى الوصول إلى بيع ما لا يقل عن 90 مليون وحدة في النصف الثاني من هذا العام.

وتعتمد آبل على العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي ستكون متاحة في سلسلة آيفون 16 من أجل دفع المبيعات، وفقًا للتقرير.

وتُعد Apple Intelligence مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها آبل في وقت سابق من هذا العام، وستكون موجودة في هواتف آيفون 15 برو، كما ستتوفر في هواتف آيفون 16 كاملةً التي من المتوقع أن تحتوي جميعها على معالجات A18. ومع ذلك، فإن آبل تظل متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها مثل جوجل وسامسونج.

وأوضحت آبل أنها ستبدأ اختبار مزايا Apple Intelligence في الإصدارات التجريبية من أنظمة iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia الجديدة، لكن من المتوقع تأجيل إطلاق النسخة المحسّنة من سيري حتى ربيع عام 2025.

وتسعى الشركة الأمريكية إلى التعافي من تباطؤ وتيرة مبيعات هواتف آيفون في الأشهر الماضية، إذ شهدت انخفاضًا كبيرًا في المبيعات، وخاصةً في الصين.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تمكنت من الاستحواذ على 50% من إيرادات الهواتف الذكية العالمية في عام 2023، مع أنها حازت فقط 20% من إجمالي المبيعات.