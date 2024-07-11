هواوي تطلق جهاز MatePad 11.5S بشاشة PaperMatte في السعودية 

أعلنت شركة هواوي إطلاق الجهاز اللوحي (MatePad 11.5S) الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي يُعدّ أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة PaperMatte الجديدة الفائقة الوضوح والمريحة للعين في الوقت نفسه، بفضل اعتمادها على تقنية الحفر النانوي المضادة للوهج.

ويتوفر الجهاز الآن في موقع هواوي الرسمي ومتاجر التجزئة المختارة في السعودية بسعر يبدأ من 1699 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: البنفسجي، والرمادي الفضائي، والفضي الجليدي.

ويُعدّ جهاز (MatePad 11.5S) ثمرة ابتكار هواوي التي تقدمها للفنانين والمحترفين، ليكون بوابتهم نحو عالم الإبداع الرقمي دون المساس بالأصالة الفنية، إذ يهدف الجهاز إلى إنشاء جسر بين الفن التقليدي والرقمي.

أهم مزايا جهاز (MatePad 11.5S) اللوحي الجديد من هواوي:

1- شاشة PaperMatte:

تتميز شاشة PaperMatte من الجيل الجديد الموجودة في جهاز هواوي (MatePad 11.5S) بملمس شبيه بالورق، مع ضمان الوضوح الفائق باستخدام تقنية الحفر النانوي المضادة للوهج، التي تقضي على نسبة تبلغ 99% من تداخل الضوء، مما يقلل من إجهاد العين ويوفر تجربة طبيعية أكثر أثناء الكتابة والرسم.

كما تقلل الطبقات الضوئية النانوية المتعددة من التوهج بشكل كبير وينبعث منها ضوء ناعم مريح للعين، وتعمل المطابقة الدقيقة على مستوى البكسل على جعل الشاشة واضحة قدر الإمكان.

2- يدعم قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث):

يوفر جهاز (MatePad 11.5S) عند استخدامه مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث)، الذي يعمل بتقنية NearLink، تجربة رسم وكتابة استثنائية.

إذ يوفر التصميم ذو البنية النانوية اهتزازًا دقيقًا، يتيح لك التمتع بشعور الكتابة والتنقل الشبيه لاستخدام الورق، لإعادة إحياء الابتكار المصاحب لحركة القلم على الورق.

وتوفر شاشة PaperMatte تجربة كتابة طبيعية وممتعة بشكل متجدد، إذ يدعم قلم (M-Pencil) أكثر من 10,000 مستوى ضغط ويتميز بخوارزمية تسريع الخط اليدوي، مما ينتج عنه أداء سلس واستجابة سريعة.

كما يحسن المنحنى الحساس للضغط التكيفي لـقلم (M-Pencil) الجديد السكتات لكل من الرسم والكتابة، مما يضمن القدرة على التكيف مع مهام إبداعية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي قلم M-Pencil مع رأسين قابلين للتبديل: الأول رأس قلم صلب شفاف مثالي للرسم، والثاني رأس قلم ناعم غير شفاف مع مقاومة إضافية وهو ممتاز للكتابة. وبذلك يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين هذه الأطراف وفقًا لاحتياجاتهم.

3- يدعم لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية HUAWEI Smart:

يدعم هذا الجهاز اللوحي أيضًا لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية (HUAWEI Smart)، التي تعمل أيضًا بتقنية NearLink. كما تمتاز لوحة المفاتيح بأنها قابلة للفصل وتدعم الاقتران المغناطيسي، وتحتوي على أكثر من 40 اختصارًا. وتأتي بثلاثة أشكال مختلفة ومناسبة لتطبيقات متنوعة مثل: العمل، والإبداع، والترفيه.

4- تطبيق GoPaint المطور:

أطلقت هواوي تطبيق GoPaint المطور أول مرة في جهاز (MatePad 11.5S) مما يوفر تجربة رسم أصلية واحترافية وفعّالة وسهلة الاستخدام.

إذ يوفر التطبيق تجربة رسم طبيعية بأكثر من 100 فرشاة، بما يشمل: فرش الخط العربي المخصصة والمشهود لها من الخطاط التشكيلي المشهور محمد مندي.

5- تطبيق HUAWEI Notes:

يتضمن جهاز (MatePad 11.5S) أيضًا تطبيق HUAWEI Notes، تطبيق تدوين الملاحظات الذي طورته هواوي، والذي يأتي مع العديد من المزايا الجديدة التي تشمل: widgets و Instant Shape، بالإضافة إلى تنسيق Huawei Note الحصري، حيث يصبح تدوين الملاحظات أكثر راحة وسهولة.

كما يتميّز التطبيق بخاصية (Note Replay)، التي تستخدم تكنولوجيا متقدمة لمعالجة الصوت لمزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات اليدوية، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل نقاط مهمة خلال المؤتمرات أو المحاضرات ثم النقر على هذه النقاط للاستماع إلى المحتوى المسجل المتعلق بها، مما يساعد في استرجاع ومراجعة المحتوى بشكل أفضل.

السعر:

يُباع جهاز (MatePad 11.5S) الآن في السعودية بسعر يبدأ من 1699 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان مميزة، وهي: البنفسجي، والرمادي الفضائي، والفضي الجليدي.