مبيعات حواسيب ماك من آبل تحقق نموًا ملحوظًا

حققت شركة آبل قفزة كبيرة في سوق أجهزة الحاسوب العالمية خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ شهدت مبيعاتها من حواسيب ماك ارتفاعًا بنسبة بلغت 21%، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة IDC لأبحاث السوق.

وشهد سوق أجهزة الحاسوب إجمالًا نموًا طفيفًا بنسبة قدرها 3% على أساس سنوي خلال المدة نفسها من العام الماضي، وهو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه السوق نموًا بعد مدة من التراجع عقب الطفرة الشرائية الكبيرة التي شهدها خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

ويرجع المحللون هذا النمو إلى عدة عوامل، منها تجديد دورة الشراء التجارية للأجهزة، والحماس المحيط بأجهزة الحاسوب المخصصة للذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير IDC، فإنه من المتوقع أن تقود أجهزة الحاسوب التي تضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي موجة جديدة من التحديثات في السوق، مع أن التقرير يشير إلى أن نحو 3% فقط من أجهزة الحاسوب المشحونة هذا العام تدعم مهام الذكاء الاصطناعي بنحو أساسي.

وتسعى آبل إلى الاستفادة من هذا الإقبال على الحواسيب الجديدة بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها التي تطلق عليها اسم Apple Intelligence في حواسيب ماك.

وتُعد آبل الشركة الوحيدة بين مصنعي أجهزة الحاسوب التي حققت نموًا ملحوظًا في مبيعات أجهزتها خلال الربع الثاني من العام، في حين شهدت باقي الشركات الكبرى نموًا طفيفًا أو تراجعًا.

وحافظت شركة لينوفو على صدارة الشركات المصنعة للحواسيب بحصة سوقية زادت على 22%، تلتها شركة HP ثم ديل، في حين جاءت آبل في المركز الرابع.

وأظهرت تقارير أخرى صادرة عن شركتي جارتنر (Gartner) وكاناليس (Canalys) أرقامًا مشابهة، علمًا بأن إجمالي مبيعات أجهزة الحاسوب قد بلغ 62.8 مليون جهاز في الربع الثاني من عام 2024.