مايكروسوفت تغلق متجر وسوق Xbox 360 قريبًا

أصدرت مايكروسوفت دليلًا مفيدًا يتعلق بقرب نهاية دعم متجر وسوق Xbox 360، وهو الجهاز الذي حقق نجاحًا كبيرًا للشركة.

ونشرت الشركة الأسئلة الشائعة المفيدة للإجابة عن أسئلتك الملحة فيما يتعلق بالتغييرات وما الذي يظل كما هو.

وكما هو مذكور في دعم إكس بوكس، فإن مايكروسوفت توقف كلًا من متجر وسوق Xbox 360 في تاريخ 29 من يوليو 2024.

ويعني ذلك أنه لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع لشراء بعض الألعاب لمنصة مايكروسوفت القديمة هذه.

وأعلنت الشركة ذلك في العام الماضي وحددت موعدًا رسميًا للانتهاء في تاريخ 29 من يوليو، وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة الرسمية.

ولن تكون جميع الألعاب والمحتوى القابل للتنزيل لمنصة الجيل الثاني من مايكروسوفت متاحة للشراء أو التنزيل عبر Xbox 360.

ولا تزال الألعاب والأفلام التي اشتريتها آمنة، إذا كان لديك أي ألعاب قديمة عبر منصة Xbox One أو Xbox Series X و Xbox Series S.

ولا يزال بإمكانك أيضًا مشاهدة الأفلام والعروض التي اشتريتها عبر الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 و 11.

وقالت مايكروسوفت: “ستظل قادرًا على اللعب بالألعاب المتعددة اللاعبين كالمعتاد عبر الألعاب التي نزلتها سابقًا والألعاب الموجودة عبر القرص. تختلف الخدمات عبر الإنترنت لكل لعبة بناءً على دعم الناشر للألعاب القديمة”.

وصرحت مايكروسوفت بأنه لا يزال بإمكانك تنزيل الألعاب التي اشتريتها من خلال سجل تنزيل Xbox Live، مع أنه لم يعد بإمكانك شراء ألعاب جديدة.

وتنص الشركة على أن واجهات المتاجر الأخرى التي تدعم ألعاب Xbox 360 تحتفظ بألعابها، في حين يتوقف متجر وسوق Xbox 360.

ويظل بإمكانك إجراء عمليات شراء لمحتوى Xbox 360 ومحتوى إكس بوكس الأصلي المتوافق مع الإصدارات السابقة عبر Xbox One و Xbox Series X و Xbox Series S و xbox.com، مع أن عمليات الشراء داخل اللعبة لهذه العناصر لن تُدعم من خلال القوائم داخل اللعبة، ويجب إجراء عمليات الشراء هذه في متجر مايكروسوفت عبر إكس بوكس أو على xbox.com.

وعلاوة على ذلك، فإن أي رصيد حساب وبطاقات هدايا تراكمت لديك على مر السنين ستظل موجودة، إذ إن هذه الأشياء مرتبطة بحسابك.