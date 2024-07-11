تقرير: لا تقلق من وقت استخدام الأطفال للشاشات

لا يجب على الأهالي القلق من الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة، وذلك وفقًا للطبيب مايكل ريتش.

ووسط الدعوات لحظر استخدام الأولاد للهواتف قبل المدرسة الثانوية وإبعادهم عن المدارس، يهدف ريتش إلى تهدئة المخاوف من الجدل الدائر فيما يتعلق بالأولاد والشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير الدكتور الذي يدير برنامجًا علاجيًا للأطفال الذين يعانون ما يسمى “إدمان الإنترنت” إلى أن الأطفال سيعيشون حياتهم يستخدمون هاتفًا ذكيًا، ومن المهم للبالغين في حياتهم أن يعلموهم كيفية استخدام الهاتف بحكمة.

ويقول ريتش، الذي يمارس المهنة في مستشفى بوسطن للأطفال: “يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوات بفعالية كبيرة، بطرق تعزز إنسانيتهم ​وتعليمهم وترابطهم”.

وفي كتابه الجديد، يدعو ريتش إلى تخصيص وقت للتوقف عن استخدام التكنولوجيا بالتعاون مع طفلك، ويحذر من أن الحرمان ليس هو الحل.

ويقول ريتش إن معظم الأطفال الذين يواجهون مشكلات مع الهواتف والشاشات يعانون واحدة من أربع حالات أساسية، وهي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو القلق الاجتماعي، أو التوحد، أو الاكتئاب.

ويقع الأطفال الذين يعانون هذه الظروف فريسة لما يسميه ريتش إشكالية استخدام الوسائط التفاعلية PIMU.

وتتضمن إشكالية استخدام الوسائط التفاعلية الإفراط في ألعاب الفيديو أو التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الانغماس في المعلومات، مثل تصفح ريديت أو يوتيوب أو مواقع أخرى لساعات لاستبعاد الأنشطة الأخرى.

ويعتمد كتاب ريتش على خبرته بصفته مؤسسًا ومديرًا لمختبر العافية الرقمي في مستشفى بوسطن للأطفال وعيادة الوسائط التفاعلية واضطرابات الإنترنت، وهو برنامج علاجي للأولاد.

ويقول ريتش إن جميع الأولاد تقريبًا في عيادته يعانون حالات كامنة تُعد الأجهزة مجرد أحد أعراضها، وليست السبب، ويجب على معظم الآباء عدم القلق عندما يتعلق الأمر بوقت استخدام أطفالهم للشاشات والهاتف.

وكتب في كتابه: “تخلص من الوهم القائل بأنه يمكنك فرض حدود زمنية للشاشة أو حتى قياس وقت الشاشة في بيئة الوسائط الحالية، والأهم من ذلك هو التخلص من الشعور بالذنب لعدم قدرتك على تقييد وقت استخدام أطفالك للشاشات، ومن الأفضل إنفاق هذه الطاقة على مساعدة طفلك في تعلم استخدام الشاشات بطرق صحية ومثمرة وتعلم استبدال حدود وقت الشاشة اليومية بالحد الأدنى اليومي الذي لا يتعلق بالشاشة”.

ويُعد كتابه بمنزلة معلم للآباء كيفية التعامل بطريقة فضلى مع وقت الشاشة في كل مرحلة من مراحل نمو الطفل.

ويناقش المشرعون إذا كان يجب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي تلحق بالأطفال، في حين فتح ريتش حوارًا معها وأقنع مجموعة منها بتوقيع تعهد الإنترنت الملهم، وهو تعهد غير ملزم لجعل شبكة الإنترنت صحية للأولاد، ويشمل الموقعون تيك توك وبنترست.

وتعاكس نصائح واستنتاجات ريتش إلى حد كبير تلك الواردة في الكتاب الذي كتبه عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت في جامعة نيويورك، بعنوان “الجيل القلق”، والذي يحاجج بأن الطفولة التي تعتمد على الهاتف مدمرة.

ويختلف ريتش أيضًا مع عالم الاجتماع المؤثر جان توينج، مؤلف كتاب “الأجيال”، الذي يرى أن الهواتف الذكية تسبب وباءً من الاكتئاب والقلق ومشكلات الصحة العقلية الأخرى لدى الشباب.

ويقول ريتش إن توينج وهايدت لا يعملان مع الأولاد مباشرةً وينتقيان بياناتهما بعناية، مرددًا صدى نقاد آخرين.

ويقول ريتش، الذي مارس مهنة الطب أكثر من 30 عامًا ويدرّس طب الأطفال في كلية الطب بجامعة هارفارد: “الهواتف الذكية والتكنولوجيا لا تسبب الاكتئاب، بل تسرعه وتضخمه”.

وخلصت أبحاث وملاحظات توينج وهايدت العلمية إلى أن الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كانت السبب الرئيسي.

ويقول ريتش: “من خلال العمل مع الأولاد أنفسهم، لا أرى أن المشكلات أسوأ أو منتشرة، بل إن حديثنا عنها يزداد، وهذه المناقشات في المخاطر والإفراط في استخدام الشاشة هي أمر صحي وإيجابي”.

وقد تكون الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي أماكن مفيدة جدًا للتواصل مع الأطفال المهمشين تاريخيًا، كما يقول ريتش، أي الأطفال ذوي الهمم، وضحايا التنمر، وما إلى ذلك.

ويقول ريتش: “أعمل مع الأولاد طوال الوقت، وخاصة مع الأولاد الذين يتأثرون بشدة باستخدام الهاتف، ولا يوجد عمر محدد يكون فيه من المناسب لجميع الأولاد استخدام جهاز أو استهلاك محتوى معين من الوسائط”.

ويختلف كل طفل عن الآخر، ويميل الآباء إلى أن يكونوا هم الحَكَم على ما هو مناسب لأطفالهم.