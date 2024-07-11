“سدايا” تفتح باب التسجيل في برنامج تدريبي احترافي في النماذج اللغوية الكبيرة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلة في أكاديميتها، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة، الذي يستهدف تدريب 80 متدربًا ومتدربة من المختصين في التقنية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي الاحترافي إلى تأهيل القدرات الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية المتقدمة في النماذج اللغوية الكبيرة وبنائها واستخدامها في حل المشكلات المعقدة.

شروط التقديم في البرنامج:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص تقني.

أن يكون ملمًا بلغة برمجة البايثون.

أن يمتلك معرفة في الإحصاء والرياضيات.

أن يكون مجيدًا للغة الإنجليزية.

ويستمر التسجيل في هذا البرنامج التدريبي حتى يوم 14 من يوليو الجاري، في حين سيبدأ البرنامج التدريبي حضوريًا في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 28 من يوليو 2024، ويستمر لمدة قدرها ستة أسابيع، وسيخضع المتقدمون لاختبار ومقابلة شخصية؛ للتحقق من ملائمتهم للبرنامج. وفي نهاية البرنامج سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من سدايا.

ويمكن الانضمام إلى هذا البرنامج التدريبي الاحترافي من خلال هذا الرابط.

مواضيع التدريب:

يضم هذا البرنامج التدريبي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتشمل:

جمع البيانات للنماذج اللغوية الكبيرة ومعالجتها.

تدريب وضبط النماذج اللغوية الكبيرة المدربة سابقًا لمهام محددة.

تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة واختيار المقاييس المناسبة.

نشر النماذج اللغوية الكبيرة في التطبيقات الواقعية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (Huggingface APIs).

فهم الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع النماذج اللغوية الكبيرة، مثل تجنب التحيز وضمان الشفافية.

تعلم منهجيات تحسين موثوقية النماذج اللغوية الكبيرة.

تعلم كيفية هيكلة مخرجات النماذج اللغوية الكبيرة للحصول على نتائج أفضل.

معرفة تقنيات التحفيز التفاعلي.

تعرف نقاط أمان النماذج اللغوية الكبيرة، وأدوات الإشراف، والتحفيز العدائي.

تعلم استخدامات النماذج اللغوية الكبيرة في العالم الواقعي.

تعرُّف تقنيات التحفيز لنماذج محددة مثل نماذج GPT-3.5، و GPT- 4.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي ضمن إطار مبادرات (سدايا)؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال النماذج اللغوية الكبيرة لتطوير التطبيقات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني، علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.