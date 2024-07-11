سامسونج تعتزم تحسين مساعدها الصوتي بيكسبي بذكائها الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج عزمها إطلاق نسخة محدثة من مساعدها الصوتي بيكسبي في وقتٍ لاحق من العام الجاري اعتمادًا على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفقًا لتصريحات رسمية للشركة نشرها موقع المال والأعمال CNBC.

وأكد تي إم روه، رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج أن الشركة ستكشف عن إصدار محسّن من بيكسبي هذا العام، وسوف يكون مبنيًا على نموذج لغوي كبير (LLM) من تطويرها الخاص.

وكانت الشركة الكورية قد أطلقت بيكسبي أول مرة في عام 2017 مع هاتف سامسونج جالاكسي إس 8. وهو يتيح للمستخدمين العديد من المزايا مثل الترجمة الحية والبحث واقتراح التوصيات وتعرّف الأشياء عبر الكاميرا والتفاعل مع المستخدمين عبر الأوامر الصوتية لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل وتشغيل التطبيقات والتحكم في إعدادات الجهاز وغير ذلك.

وكانت الشركة قد أشارت في وقتٍ سابق إلى تطويرها إصدارًا محدثًا من بيكسبي، لكن تُعد هذه أول مرة تحدد فيها الشركة جدولًا زمنيًا لذلك.

وسيكون الإصدار المحدّث من بيكسبي معتمدًا على نماذج سامسونج الخاصة، ولن تعتمد على النماذج الخارجية، كما فعلت آبل التي أعلنت إدماج ChatGPT من شركة OpenAI في مساعدها الصوتي سيري.

ومع ذلك، ستتيح سامسونج وجود مساعدات صوتية متعددة على أجهزتها، كما أوضح روه، مثل مساعد جوجل الموجود في أحدث أجهزة سامسونج.

ويُعد تحديث بيكسبي جزءًا من إستراتيجية سامسونج الواسعة لاعتماد مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها في محاولة لجذب المزيد من العملاء، ودفعهم لاقتناء الإصدارات الحديثة من منتجاتها.

وتأتي تلك التصريحات عقب إعلان سامسونج مجموعة من الأجهزة الجديدة في حدث Unpacked الذي عقدته في العاصمة الفرنسية باريس، إذ قدمت الشركة هاتفي جالاكسي زد فولد 6 وزد فليب 6 القابلين للطي، بالإضافة إلى إصدارات ساعتها الذكية جالاكسي وتش 7، وخاتمها الذكي جالاكسي رينج.