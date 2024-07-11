جوجل تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعليم روبوتاتها

تستخدم جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لتعليم روبوتاتها الاستجابة للأوامر وإكمال المهام والتنقل.

وأوضح فريق الروبوتات في ورقة بحثية جديدة كيف أن استخدام نافذة السياق الطويلة لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 1.5 Pro يسمح للمستخدمين بالتفاعل بسهولة كبرى مع روبوتات RT-2 باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية.

وتحدد نافذة السياق مقدار المعلومات التي يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي معالجتها.

وبعد تصوير جولة فيديو في منطقة معينة، مثل المنزل أو المكتب، فإن الباحثين يستخدمون نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 1.5 Pro لجعل الروبوت يشاهد الفيديو لتعرف البيئة.

وتستطيع الروبوتات بعد ذلك تنفيذ الأوامر بناءً على ما لاحظته باستخدام المخرجات اللفظية أو الصورية، مثل توجيه المستخدمين إلى منفذ طاقة بعد عرض هاتف على الروبوت وسؤاله “أين يمكنني شحن هذا؟”.

وتقول جوجل إن الروبوت الذي يستخدم Gemini حقق معدل نجاح قدره 90 في المئة عبر أكثر من 50 تفاعلًا مع الموظفين في منطقة تشغيل تزيد مساحتها على 840 مترًا مربعًا.

ووجد الباحثون أيضًا أدلة أولية على أن Gemini 1.5 Pro سمح للروبوتات بالتخطيط لكيفية تنفيذ التعليمات بما يتجاوز مجرد التنقل.

وعندما يسأل موظف لديه الكثير من علب الكولا على مكتبه الروبوت إذا كان مشروبه المفضل متاحًا، فإن Gemini يعرف أن الروبوت يجب أن ينتقل إلى الثلاجة ويبحث عن علب الكولا ومن ثم يعود إلى الموظف لإبلاغه النتيجة.

كما يطالب موظف الروبوت باتباع التعليمات الموجودة على السبورة البيضاء، وهي خريطة بسيطة توضح للروبوت كيفية الوصول إلى المنطقة الزرقاء، ويفكر الروبوت للحظة قبل أن يقطع طريقًا طويلًا إلى ما تبين أنه منطقة اختبار الروبوتات، ويقول الروبوت: “اتبعت التوجيهات الموجودة على السبورة بنجاح”.

وتحصل الروبوتات على دراية بالمساحة باستخدام ما تسميه الشركة “الملاحة التعليمية المتعددة الوسائط مع الجولات التوضيحية” MINT، ويعني هذا أن الروبوت قادر على السير في أنحاء المكتب مع الإشارة إلى معالم مختلفة بالكلام.

وتستخدم الشركة بعد ذلك تقنية “الرؤية واللغة والعمل” VLA من أجل الجمع بين فهم البيئة وقوة التفكير المنطقي.

وبمجرد إدماج العمليات، يستطيع الروبوت الاستجابة للأوامر المكتوبة والمرسومة، وكذلك الإيماءات.

وتُعد عروض الفيديو التوضيحية التي تقدمها جوجل مثيرة للإعجاب، مع أنها تخفي أن الروبوت يستغرق ما بين 10 ثوان و 30 ثانية لمعالجة التعليمات بعد أن يتعرف كل طلب.

وأظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي الكثير من الأمل في مجال الروبوتات. وتشمل الاستخدامات تفاعلات اللغة الطبيعية، وتعلم الروبوت، والبرمجة دون تعليمات برمجية، وحتى التصميم.