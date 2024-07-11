تقرير: هواوي الأولى عالميًا في حلول ومنتجات شبكات الجيل الخامس “5G”

كشف تقرير جديد صادر عن شركة (جلوبال داتا) العالمية، المتخصصة في دراسة وتحليل واستشارات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي، أن شركة هواوي هي رائدة السوق العالمي لحلول ومنتجات شبكات الوصول اللاسلكي للجيل الخامس (5G RAN) للنصف الأول من العام الحالي 2024.

ويقيّم تقرير (جلوبال داتا) الجديد القدرة التنافسية لموردي معدات شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) من الجيل الخامس (5G) على أساس خمسة محاور رئيسية، أهمها محور كفاءة الطاقة.

وقد حلت هواوي في المركز الأول في جميع هذه المحاور الخمسة، مما يدل على تفوقها التقني في جميع مجالات حلول ومنتجات (5G RAN)

ريادة هواوي في خدمات وحلول شبكات الجيل الخامس:

أوضح التقرير أن ريادة هواوي في المجالات الخمسة الواسعة النطاق، التي تغطي الدراسة كامل جوانبها وتفاصيلها يعكس جهود هواوي المتواصلة لدعم مشغلي الاتصالات حول العالم لإنجاز تطور متواصل وسلس لشبكات الجيل الخامس اللاسلكية بغية تقديم تجارب وخدمات رقمية متطورة ترتقي لتطلعات عملائهم واحتياجاتهم على مستوى رفع فعالية الشبكة وتشغيلها وصيانتها وصداقتها للبيئة من خلال رفع كفاءة استهلاكها للطاقة التقليدية والتحول بها نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء البديلة.

وسلط التقرير الضوء بنحو خاص على القدرات الاستثنائية والمتطورة لمنتجات معينة من شبكات الجيل الخامس اللاسلكية من هواوي، التي تمتلك أداء فائقًا تخطى كافة المنافسين مثل: وحدات الهوائي والراديو عن بُعد ونطاقات الشبكة، بالإضافة إلى مجالات تنافسية أخرى تشمل تنوع مجموعة المنتجات وطبيعتها المدمجة ومخرجات الطاقة الخاصة بها ودعمها لمجموعة واسعة من نطاقات التردد.

ابتكارات متطورة في مجال كفاءة الطاقة:

أشاد التقرير على وجه التحديد بتقنية توفير الطاقة المبتكرة (0 بت 0 واط) من هواوي، التي تُنفذ عبر مختلف مستويات المعدات ومواقع الشبكة، مما يتيح الحفاظ على الطاقة بنحو كبير دون المساس بجودة أداء الشبكة على الإطلاق.

ويرى العديد من محللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات أن اعتراف جلوبال داتا بمكانة هواوي الرائدة للسوق العالمي لشبكات الجيل الخامس يجسد حرص الشركة على الاستمرار بتقديم ابتكارات متتالية من منتجات وحلول شبكات الجيل الخامس على الرغم من التحديات التي تواجهها، والعمل مع مشغلي الاتصالات حول العالم للارتقاء بأداء شبكات الجيل الخامس ورفع مستوى موثوقيتها ومردودها لتطوير أعمال وخدمات القطاعات والصناعات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي قد انتقلت إلى المرحلة التالية من شبكات الجيل الخامس، إذ أعلنت بدء التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) – المعروفة أيضًا بشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A) – المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، وسيشهد العام الحالي 2024 انطلاقة تشغيل هذه الشبكات في دول كثيرة حول العالم.

وقد كشفت هواوي أيضًا أن العديد من شركات الاتصالات الرائدة في دول منطقة الشرق الأوسط قد بادرت بنشر هذا الجيل الجديد من شبكات الاتصالات المتقدمة، للاستفادة من مزاياه وأهمها السرعة التي تصل 10 جيجابايت في الثانية.