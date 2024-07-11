تقرير: الذكاء الاصطناعي يحفز مبيعات الهواتف الذكية

ركزت سامسونج خلال عرض أحدث هواتفها الذكية على مزايا الذكاء الاصطناعي بدلًا من الشاشات القابلة للطي.

ومن المرجح أن يستمر التركيز على التقنية الناشئة عندما تكشف جوجل عن أحدث أجهزة Pixel في حدث الشهر المقبل وعندما تطلق آبل أجهزة آيفون الجديدة أول مرة في وقت لاحق من هذا الخريف.

واستخدمت سامسونج حدثًا إعلاميًا للكشف عن هاتفين قابلين للطي – Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6 – إلى جانب الساعات وسماعات الأذن الجديدة والخاتم الذكي Galaxy Ring.

وركزت الشركة بصورة كبيرة، سواء عبر الحدث الإعلامي أو في المواد التسويقية، على الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت المزايا توسيع تطبيق الترجمة المحلي من سامسونج وإمكانيات النسخ الجديدة، بالإضافة إلى المزايا التي تستفيد من خدمات جوجل، مثل Circle to Search وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini.

وذكرت سامسونج الذكاء الاصطناعي عشرين مرة في بيانها الصحفي الذي أعلنت فيه الهواتف الجديدة.

ومن المرجح أن تسلط جوجل وآبل الضوء على الذكاء الاصطناعي عندما تطلقان هواتفهما الجديدة في الأشهر المقبلة.

وحددت جوجل موعدًا لحدث صحفي بعنوان Made by Google في تاريخ 13 أغسطس مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة هواتف وأجهزة Pixel محدثة ومزايا جديدة لنظام التشغيل أندرويد.

وفي مؤتمر مطوريها السنوي I/O الذي عقدته في شهر مايو، سلطت جوجل الضوء على مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مع أنه ليس من الواضح ما هي المزايا الجاهزة للإطلاق إلى جانب أجهزة Pixel الجديدة.

ومن المرجح أن تركز آبل على مزايا الذكاء الاصطناعي المسماة Apple Intelligence عند ظهور آيفون 16 أول مرة في وقت ما في شهر سبتمبر.

وفي مؤتمر WWDC، عرضت آبل إستراتيجية واسعة تتضمن مزايا متواضعة، مثل الرموز التعبيرية المخصصة إلى جانب تحسين كبير في سيري والقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على المعلومات المخزنة عبر البريد والرسائل والتطبيقات الأخرى.

وبالإضافة إلى المزايا التي صممتها آبل والتي تعمل إما عبر الجهاز أو في جلسة سحابية خاصة آمنة، فإن الإصدار القادم من iOS يسمح أيضًا للأشخاص باستخدام ChatGPT مباشرةً من داخل سيري.

وتتوقع آبل زيادة مبيعات آيفون بمقدار 10 في المئة في النصف الثاني من هذا العام بسبب الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، تتوقع آبل ارتفاع الطلب من 81 مليونًا في النصف الثاني من عام 2023 إلى 90 مليونًا هذا العام.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون تحديثات عتادية طفيفة لأجهزة آيفون الجديدة هذا الخريف، وعادةً ما قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاهتمام بالترقيات.

ومن بين نماذج آبل الحالية، لن يتمكن سوى آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس من تشغيل Apple Intelligence.

ويعني هذا أن معظم الأشخاص الذين يرغبون في تجربة Apple Intelligence يحتاجون إلى هاتف جديد.

وتتحمل كل شركة عبء إثبات أن مزايا الذكاء الاصطناعي مفيدة للمستخدمين، في حين تواجه آبل تحديًا إضافيًا يتمثل في عدم ظهور جميع المزايا التي أعلنتها مع إطلاق Apple Intelligence، إذ من غير المرجح أن تصل بعض المزايا الهامة حتى عام 2025.