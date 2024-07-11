تحسين الكفاءة التشغيلية في إدارة المخازن باستخدام حلول أجهزة الجوال

بقلم: سوهام شوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (شيبسي) shipsy.

تؤدي إدارة المخازن دورًا هامًا في نجاح أي عمل تجاري، فمن خلال إدارة المخزون بكفاءة، يمكن للشركات تقليل التكاليف، وتحسين خدمة العملاء، وزيادة الربحية.

ومع ذلك تواجه إدارة المخازن التقليدية العديد من التحديات التي تؤدي إلى انخفاض الكفاءة وارتفاع نسبة الأخطاء، وتشمل بعض التحديات الرئيسية ما يلي:

حركة المواد: تؤدي الحركة المستمرة للمواد دون تتبع مناسب إلى أخطاء في التخزين والاسترجاع، مما يزيد من تكاليف العمالة ويؤثر سلبًا في الربحية.

تؤدي الحركة المستمرة للمواد دون تتبع مناسب إلى أخطاء في التخزين والاسترجاع، مما يزيد من تكاليف العمالة ويؤثر سلبًا في الربحية. العمليات الورقية غير الفعالة: تستغرق عمليات الفرز اليدوي والتحقق من المخزون بطريقة ورقية وقتًا طويلًا، كما أنها عرضة لحدوث الكثير من الأخطاء، مما يؤدي إلى عدم الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها وزيادة التكاليف.

تستغرق عمليات الفرز اليدوي والتحقق من المخزون بطريقة ورقية وقتًا طويلًا، كما أنها عرضة لحدوث الكثير من الأخطاء، مما يؤدي إلى عدم الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها وزيادة التكاليف. إدارة مخزون غير فعالة: يمكن أن تؤدي مستويات المخزون غير الصحيحة إلى خسائر في الإيرادات بسبب المنتجات غير المباعة، أو صعوبة تلبية طلبات العملاء نتيجة لعدم وجود متابعة لحظية ودقيقة لمخزون السلع.

ومن ثم يوفر اتباع نهج يستند إلى أجهزة الجوال في إدارة المخازن العديد من الفوائد التي تساهم بشكل مباشر في معالجة عدم كفاءة الأنظمة التقليدية.

مزايا حلول إدارة المخازن التي تعتمد على أجهزة الجوال:

تؤدي حلول أجهزة الجوال دورًا رئيسيًا في تحسين الكفاءة التشغيلية في إدارة المخازن، ويشمل ذلك:

1- الوصول إلى البيانات الدقيقة لحظيًا:

تتيح حلول إدارة المخازن التي تستند إلى أجهزة الجوال الوصول إلى بيانات دقيقة حول مستويات المخزون ومواقع تخزين السلع وحالة الطلبات بشكل آني، ويضمن ذلك حصول جميع الجهات المعنية، من موظفي المخازن إلى الإدارة العليا، على معلومات دقيقة، مما يقلل من الأخطاء ويساهم في تحسين عملية صنع القرار.

2- تحسين العمليات وتقليل التكاليف:

تساعد هذه الحلول أيضًا في تحسين العمليات التشغيلية عن طريق إلغاء الاعتماد على العمليات الورقية. على سبيل المثال، يمكن إرسال طلبات العمل مباشرة إلى أجهزة الموظفين المحمولة، ويمكن طباعة الملصقات حسب الطلب، مما يقلل من وقت تنقل الموظفين ويقلل من الأخطاء. وهذا لا يؤدي فقط إلى تقليل التكاليف التشغيلية بل يزيد أيضًا من إنتاجية العمل.

3- تحسين القدرة على مراقبة المخزون وإدارته:

توفر تقنيات مثل: تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، وماسحات الباركود، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإنترنت الأشياء المدمجة في حلول إدارة المخازن التي تستند إلى أجهزة الجوال مراقبة فعالة للمخزون. وهذا يتيح تتبعًا أفضل للسلع لحظيًا، ويضمن إعادة التخزين في الوقت المناسب ويقلل من حالات نفاد المخزون أو تخزين كميات كبيرة غير ضرورية.

4- تحسين تنفيذ الطلبات:

تعمل هذه الحلول أيضًا على تحسين كل خطوة من عملية تنفيذ الطلبات، بدءًا من الاستلام ومراقبة الجودة إلى الفرز والتغليف والشحن. وهذا يؤدي إلى سرعة أكبر في تنفيذ الطلبات وزيادة رضا العملاء.

مستقبل إدارة المخازن:

لم تعد حلول إدارة المخازن التي تستند إلى أجهزة الجوال مجرد خيار متاح بل أصبحت ضرورة ملحة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية السريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط. إذ تعمل هذه الحلول على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتحسين رضا العملاء من خلال ضمان تنفيذ الطلبات بدقة وفي الوقت المناسب.

وفي ظل النمو الذي تشهده المنطقة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، تزداد أهمية اعتماد هذه التقنيات المتقدمة للحفاظ على ميزة تنافسية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.