السعودية الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في أداء شبكات الهاتف المحمول، حيث احتلت المركز الثالث في سرعة التنزيل عبر شبكات الجيل الخامس (5G) بين الأسواق المماثلة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة (Opensignal)، المتخصصة في تحليل بيانات وأداء سوق الاتصالات.

كما احتلت المملكة المركز السابع في سرعة التنزيل الإجمالية، متقدمة على سلطنة عمان التي احتلت المركز الثامن بسرعات بلغت 43.2 و41.9 ميغابت في الثانية على التوالي.

وتعزى هذه النتائج إلى جهود مشغلي الاتصالات في المملكة لتحديث البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول ونشر تقنية الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع، فقد ساهمت هذه الجهود في تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة.

وتساهم هذه النتائج أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجال الاتصالات والتقنية، حيث احتلت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية في عام 2023، كما وصل حجم سوق الاتصالات بها إلى 166 مليار ريال خلال العام الماضي.

سرعة تنزيل شبكات 5G في السعودية:

أوضح تقرير (Opensignal) أن سرعات تنزيل شبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت 200 ميجابت في الثانية، باستثناء عُمان (195.8 ميجابت في الثانية). كما أشار التقرير إلى أن المملكة سجلت زيادة في متوسط سرعة التنزيل بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي.

السعودية تتألق في أداء شبكات الجيل الخامس:

سلط التقرير الضوء على تميز أداء مشغلي الاتصالات في السعودية، مشيدًا بإمكاناتهم وقدراتهم العالية ومستويات الأداء المرتفعة، فقد حصد أحد هؤلاء المشغلين آخرًا جائزة (تجربة الاتصال المستمر) من أوبن سيجنال، التي تقيس نسبة المستخدمين الذين يتمتعون بتجربة اتصال ممتازة ومستقرة عبر الشبكة، مما يؤكد توفير المشغل لشبكة موثوقة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة في مختلف أنحاء المملكة.

ولم تتوقف إنجازات المملكة عند سرعات التنزيل فحسب، بل شملت أيضًا سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس، إذ أظهر التقرير أن مستخدمي الإنترنت في المملكة يتمتعون بسرعات تحميل تفوق 25 ميجابت في الثانية، وهو ما يظهر التزام مشغلي الاتصالات بتعزيز تجربة المستخدم، ليس فقط من خلال تحسين سرعات التنزيل، بل أيضًا بضمان أداء سلس للتطبيقات التي تتطلب قدرات رفع عالية لاستخدام البيانات بكثافة.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قال سام فينويك، المحلل الرئيسي في شركة أوبن سيجنال: “تُظهر نتائج التقرير بوضوح التقدم الكبير الذي أحرزه مشغلو شبكات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية في تقديم تجارب استثنائية لتقنية الجيل الخامس، فقد أكدوا التزامهم بتحقيق سرعات تنزيل مذهلة للجيل الخامس، وإدخال تحسينات شاملة على أداء الشبكة، مما يضمن تقديم اتصال من مستوى عالمي يدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة”.

سرعات التنزيل في عواصم دول الخليج:

تطرق التقرير أيضًا إلى سرعات التنزيل في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث احتلت مدينة الرياض المركز الثاني بعد مدينة الكويت من حيث معدل سرعة التنزيل الإجمالية، التي بلغت 79.5 ميجابت في الثانية.

بينما سجلت الدوحة، عاصمة قطر، أعلى سرعة تنزيل عبر شبكة الجيل الخامس (5G) في المنطقة، حيث وصلت إلى 360.7 ميجابت في الثانية.

مقارنة عالمية في سرعات التنزيل:

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت المقارنات أن تجربة المستخدمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تضاهي نظيراتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث سرعات تنزيل شبكة الجيل الخامس، كما حققت المملكة العربية السعودية وعمان والكويت أداءً جيدًا في سرعة التنزيل مقارنة بالدول الأخرى في المجموعة نفسها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت سرعات التنزيل في دول الخليج ارتفاعًا ملحوظًا سنويًا مدفوعًا بزيادة اعتماد شبكات الجيل الخامس.

وأكد التقرير الدور المحوري للمبادرات الحكومية، مثل رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية دبي الذكية في الإمارات، ورؤية عمان الرقمية 2030، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي وتعزيز نمو شبكات الجيل الخامس في منطقة الخليج العربي.

كما أشار إلى أن تخصيص نطاق ترددي أكبر في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، نتيجة وجود مشغلين اثنين فقط للهاتف المحمول في كلتا الدولتين، قد أدى دورًا هامًا في ريادة المنطقة في مجال تقنية الجيل الخامس.

ختامًا، تؤكد نتائج هذا التقرير المكانةَ المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في مجال تقنية الجيل الخامس، وتُظهر التزامها بتقديم خدمات اتصال عالمية المستوى تدعم تطلعاتها نحو اقتصاد رقمي مزدهر.