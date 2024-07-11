الإمارات واليابان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطبيقات الملكية الفكرية

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي انطلقت في مقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات قطعت أشواطًا متقدمة في تطوير قطاع الملكية الفكرية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تدرك أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، إذ عملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.

واستعرض معالي ابن طوق في كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت الدولة في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات، التي من أبرزها:

قانون العلامات التجارية.

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

بالإضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتطرق معاليه إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات كوجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حاليًا على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، التي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى توفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.

وقال معاليه: “يكتسب اجتماع الويبو هذا العام أهمية خاصة لكونه يأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عامًا على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين”. مشيرًا إلى أن الإمارات حريصة على الاستمرار في التعاون المشترك مع (الويبو) والدول الأعضاء، وتتطلع إلى المزيد من العمل البنَّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.

استضافة أبوظبي مكتبًا خارجيًا لمنظمة الويبو:

قال معالي بن طوق: “إن دولة الإمارات انطلاقًا من دورها الرائد إقليميًا وعالميًا في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامها بتنفيذ وتفعيل مقترح استضافة أبوظبي مكتبًا خارجيًا لمنظمة (الويبو)، ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية إلى (نظام مدريد) بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة “الويبو”، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية في المنظمة”.

وتابع معاليه: “ترحب دولة الإمارات بزيارة السيد دارين تانغ، المدير العام لمنظمة (الويبو)؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير 2025، التي سوف نتطلع من خلالها إلى النقاش والتباحث حول مستقبل صناعة الملكية الفكرية وحجم الفرص التي تتمتع بها هذه الصناعة، وكذلك التقنيات المستخدمة في تطويرها”.

التعاون مع اليابان:

على هامش الاجتماع شهد معالي ابن طوق توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.

وقد وقعّ المذكرة سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وسعادة هامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.

وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

وبموجب المذكرة، التي تمتد لخمسة سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واطلاعها على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.

قطاع حماية الملكية الفكرية في الإمارات يحقق نتائج إيجابية:

يواصل قطاع الملكية الفكرية في الإمارات نموه المتزايد وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي أُعلنت لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الماضية.

وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نموًا في تسجيل العلامات التجارية، إذ وصلت إلى 15,319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31,280، محققًا نموًا بنسبة بلغت 16.5% بالمقارنة مع العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال المدة الممتدة من 2019 إلى 2023.

وحققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نموًا بنسبة قدرها 22% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالمدة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 بنسبة نمو بلغت 52% مقارنةً بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10,087 مصنفًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالمدة نفسها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلبًا بنمو تبلغ نسبته 19.5% مقارنةً بعام 2022، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال المدة الممتدة من عام 2019 إلى عام 2023.