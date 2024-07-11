“افهم معنى بياناتك”.. “سدايا” تطلق حملة توعوية لتعزيز الوعي بأهمية البيانات الشخصية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حملة توعوية تحت شعار: “افهم معنى بياناتك”، وتأتي هذه الحملة استكمالًا لجهود الهيئة في نشر الوعي بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، وذلك بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

وقد أوضح الربدي بن فهد الربدي، رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في (سدايا)، أن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي الأفراد بنظام حماية البيانات الشخصية وحقوقهم الواردة فيه، من خلال توعيتهم بأهمية حماية بياناتهم الشخصية، وشرح حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية والتزامات الجهات المشمولة بأحكام النظام.

وقال الربدي: “تسعى (سدايا) من خلال هذه الحملة إلى إيضاح أن لأصحاب البيانات الشخصية عدة حقوق منصوص عليها في النظام، مثل: الحق في معرفة الغرض الذي تم بناءً عليه معالجة بياناته الشخصية، والحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية، والحق في طلب إتلافها بعد انتهاء الغرض من معالجتها.

ودعا أصحاب البيانات الشخصية إلى بذل العناية الواجبة عند الإفصاح للجهة للتحقق من أن ذلك يكون لجهات موثوقة، إلى جانب الوعي بالقيمة المضافة التي يحققها أصحاب البيانات الشخصية على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام حماية البيانات الشخصية دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 من سبتمبر 2023، وقد مُنحت الجهات المشمولة بأحكام النظام مدة سنة من تاريخ نفاذه لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.