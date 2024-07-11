إنستاجرام تؤكد تركيزها على مقاطع الفيديو القصيرة

أكد آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، أن المنصة ستستمر بالتركيز على مقاطع الفيديو القصيرة بدلًا من الانتقال إلى المحتوى الطويل.

وأضاف موسيري أن المنصة ستواصل التركيز على وظيفتها الأساسية في ربط الأشخاص بأصدقائهم، ومساعدتهم على اكتشاف المحتوى الذي يستمتعون به من خلال مقاطع الفيديو القصيرة.

وكانت هناك دائمًا تقارير تُثار بشأن إعطاء منصات مثل فيسبوك وتيك توك الأولوية للمحتوى الطويل والقصير على حد سواء، في حين لم تتجه إنستاجرام إلى نهج مشابه.

وكانت منصة إنستاجرام قد أطلقت تطبيق IGTV في وقتٍ سابق للسماح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو طويلة، ثم أغلقته لاحقًا في عام 2022 مع توضيح الشركة أنها تريد التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة التي تطلق عليها اسم Reels، وقد أكدت المنصة أنها ما زالت ملتزمة بهذا القرار.

وأضاف موسيري أن الربط بالأصدقاء واكتشاف المقاطع القصيرة يسيران معًا، إذ يميل المستخدمون إلى مشاركة المقاطع القصيرة مع الأصدقاء مقارنةً بالمقاطع الطويلة.

وتسمح إنستاجرام حاليًا برفع مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعة كاملة في صفحة المنشورات الرئيسية، كما يمكن أيضًا رفع مقاطع الفيديو الطويلة في منشورات متعددة متجاورة.

ومن الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لمدة مقاطع الفيديو في القصص هو 60 ثانية، كما يمكن للمستخدمين إنشاء بث حي مصور لمدة تصل إلى 4 ساعات في إنستاجرام.

وتخالف إنستاجرام نهج المنصات المنافسة التي تتجه إلى التركيز على مقاطع الفيديو الطويلة بنحو متزايد، وفي مقدمتها منصة تيك توك التي لاقت رواجًا بالأساس اعتمادًا على المقاطع القصيرة.