أهم ما أعلنته سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked في باريس

عقدت سامسونج يوم أمس الأربعاء حدثها Galaxy Unpacked في العاصمة الفرنسية باريس قبل أسابيع قليلة من انطلاق الألعاب الأولمبية، وكشفت الشركة عن ثمانية أجهزة جديدة، أحدها جهاز جديد تمامًا للشركة وهو الخاتم الذكي Galaxy Ring.

وبالإضافة إلى الخاتم الذكي كشفت سامسونج عن هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، وهما إصداران جديدان من هواتفها القابلة للطي، كما أعلنت الشركة سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds3 و Buds3 Pro، وسلسلة الساعات الذكية Galaxy Watch7 التي تأتي كالعادة بحجمين. ولكن الأمر غير المعتاد فيما يتعلق بساعات سامسونج الذكية غياب الطراز الكلاسيكي وإعلان ساعة جديدة كُليًا هي Galaxy Watch Ultra التي تشبه ساعة Apple Watch Ultra، وتستهدف هواة الرياضات الخارجية.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أهم ما أعلنته سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked في باريس:

1- الخاتم الذكي Galaxy Ring:

خاتم Galaxy Ring هو أول خاتم ذكي من سامسونج وقد أعلنته أول مرة في مطلع هذا العام، وفي حدث Galaxy Unpacked كشفت الشركة عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الخاتم.

Galaxy Ring هو عبارة عن حلقة خفيفة الوزن مصنوعة من التيتانيوم وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والذهبي، مع وجود تسعة خيارات للحجم.

يمتاز خاتم سامسونج الذكي بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 ومقاوم للماء وفقًا لمعيار 10ATM، لذا يمكنك استخدامه في أثناء الاستحمام أو السباحة. ويقترن هذا الخاتم بأي هاتف يعمل بنظام أندرويد من خلال تطبيق Samsung Health، لكنه لا يعمل مع هواتف آيفون، ولن تحتاج إلى اشتراك للوصول إلى المزايا الكاملة، كما أنه يتوافق مع خدمة Samsung Find، لتتمكن من تحديد موقعه بسهولة إذا نسيت أين وضعته.

يأتي خاتم Galaxy Ring مع علبة شحن تعمل تمامًا مثل عُلب سماعات الأذن اللاسلكية، وتدّعي سامسونج أن خاتمها الذكي يمكن أن يستمر بالعمل لمدة قدرها سبعة أيام بشحنة واحدة.

يوفر هذا الخاتم العديد من مزايا تتبع المؤشرات الصحية المتوفرة في الساعات الذكية، مثل: تتبع النوم وتتبع الدورة الشهرية وتتبع معدل ضربات القلب والكشف التلقائي عن التمرين. كما أدمجت سامسونج الذكاء الاصطناعي في خاتمها الذكي لمراقبة أنماط النوم والشخير ومعدل ضربات القلب والتنفس بدقة عالية ومساعدتك في الحصول على معلومات أكثر حول نومك.

يدعم هذا الخاتم أيضًا مزية جديدة تُسمى (Energy Score) وهي مزية متوفرة أيضًا في ساعات Galaxy الجديدة، وتُشبه إلى حد كبير مزية الاستعداد اليومي من Fitbit أو Body Battery الخاصة بساعات Garmin، وتحلل هذه المزية بياناتك، ثم توضح مدى استعدادك للتمرين والقيام بالأنشطة الأخرى خلال اليوم، وذلك بناءً على عوامل مثل: جودة النوم ومستوى نشاطك الأخير.

ستحصل أيضًا على نصائح صحية خلال اليوم لمساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، وإذا كنت تستخدم خاتم Galaxy Ring وواحدة من ساعات Galaxy Watch الجديدة في وقت واحد، فقد يتوقف تشغيل بعض المستشعرات في الساعة للحفاظ على عمر البطارية.

يتوفر Galaxy Ring الآن للطلب الأولي بسعر يبلغ 400 دولار، وسيُطرح في الأسواق في تاريخ 24 من يوليو.

2- هاتفا Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 القابلان للطي:

أعلنت سامسونج في حدث Galaxy Unpacked الجيل السادس من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip6 و Fold6 وقد ركزت سامسونج في تحسين تصاميم هذه الهواتف دون إجراء تغييرات جذرية. وأبرز المزايا الجديدة في هذه الهواتف القابلة للطي هي مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي أعلنتها سامسونج مع سلسلة Galaxy S24.

يعمل كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، وكلاهما يأتيان بتصاميم تشبه الصندوق، وقد أزالت سامسونج الحافات الدائرية لتصبح حادة.

وتؤكد سامسونج المتانةَ المحسنة لهذه الهواتف القابلة للطي، فهي تتمتع بمقاومة محسنة للخدوش وتحتوي على طبقة رابعة جديدة في الشاشة تحميها من الثقوب. هناك أيضًا تحسينات في المفصل لمقاومة الكسر في حال السقوط. بالإضافة إلى التحسن الطفيف في مقاومة الغبار، فقد أصبحت هذه الهواتف تتمتع بتصنيف IP48 بدلًا من تصنيف IPX8 في الطرز السابقة.

في Flip6، لم تغير سامسونج الشاشة الخارجية، وما تزال بمقاس قدره 3.6 بوصات، لكن هناك المزيد من الخلفيات التفاعلية التي تتفاعل مع حال الطقس لحظيًا، وستجد أيضًا مجموعة متنوعة من الويدجات على الشاشة الخارجية مع إمكانية تخصيص حجمها.

وهناك مزية الردود الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تظهر في الشاشة الخارجية عندما يرسل لك شخص ما رسالة، وما عليك سوى النقر فوق رد معين دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

حدّثت سامسونج الكاميرات في هذا الهاتف؛ إذ يحتوي Flip6 على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مثل Galaxy S24 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وأما Fold6 فيحتوي على الكاميرات نفسها المتوفرة في Flip6 بالإضافة إلى كاميرا ثالثة تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3X.

هناك تغييران ملحوظان آخران في Flip6، وهما: إضافة غرفة بخار لتبديد الحرارة بنحو أفضل من قبل؛ مما يسمح بأداء أكثر سلاسة عند ممارسة الألعاب. وأما التغيير الثاني فهو حجم البطارية؛ إذ يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة.

هاتف Galaxy Flip6 متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، وأما Fold6 فهو مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1900 دولار. وكلاهما سيصلان إلى الأسواق في تاريخ 24 من يوليو الجاري.

3- ساعتا Galaxy Watch Ultra و Galaxy Watch7:

أعلنت سامسونج في حدث Galaxy Unpacked ساعة Galaxy Watch Ultra وهي أول ساعة للشركة من فئة ألترا وتتمتع بالمتانة العالية والحجم الكبير والمزايا المتقدمة التي تجعلها مناسبة لهواة الرياضات الخارجية.

تأتي هذه الساعة الذكية بمقاس كبير يبلغ 47 ملم وتمتاز بتصميمها الذي يجمع بين الشاشة الدائرية والحافات المربعة. وتمتاز هذه الساعة بالمتانة العالية وهي مصنوعة من التيتانيوم، ومقاومة للماء وفقًا لمعيار 10ATM.

تتضمن هذه الساعة مجموعة كبيرة من الأوضاع الرياضية، وتحتوي على زر مادي يشبه زر الإجراءات الخاص بساعة آبل ألترا، يمكن استخدامه للقيام بإجراءات سريعة كالتحكم في التدريبات أو إعداده للقيام بوظائف أخرى. وتمتاز شاشة هذه الساعة بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

وأما ساعة Watch7 القياسية فتأتي بحجمين، هما: 40 ملم و44 ملم، وتأتي بتصميم يشبه كثيرًا تصميم الطراز السابق. وتعمل جميع ساعات سامسونج الجديدة بمعالج Exynos W1000 المُصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر وهو أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من المعالجات السابقة، وهناك أيضًا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزدوج التردد لتتبع موقعك بنحو أفضل من قبل.

كل المزايا الخاصة بتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية المتاحة في Watch7 متاحة أيضًا في Watch Ultra، والمزية الرئيسية الجديدة في ساعات سامسونج هي مزية تتبع انقطاع التنفس في أثناء النوم المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وجميع مزايا التتبع الصحي الأخرى المتاحة في الطرز السابقة ما زالت متاحة في الطرز الجديدة ولكن سامسونج أكدت أنها أصبحت أفضل في الساعات الجديدة بسبب أجهزة الاستشعار التي تتمتع بدقة مُحسّنة. على سبيل المثال: ستكون قياسات معدل ضربات القلب في أثناء التدريبات الكثيفة أكثر دقة بنسبة تصل إلى 30% وفقًا لشركة سامسونج.

ساعة Galaxy Watch Ultra متاحة الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 650 دولارًا، وأما ساعة Galaxy Watch7 فهي متاحة للطلب الأولي بسعر يبدأ من 300 دولار، وستصل كلتا الساعتين إلى الأسواق في تاريخ 24 من يوليو الجاري.

4- سماعتا Galaxy Buds3 و Galaxy Buds3 Pro:

أعلنت سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked كلًا من Galaxy Buds3 و Buds3 Pro وهي أولى السماعات اللاسلكية التي تنتجها سامسونج منذ عام 2022. وتقول الشركة إنها أمضت مدة قدرها 12 شهرًا لجمع البيانات للعثور على التصميم الذي يوفر الراحة في الأذن مع ضمان توفير تجربة صوتية مميزة.

تأتي كلتا السماعتين بتصاميم تشبه إلى حد كبير تصاميم سماعات AirPods من آبل، وكلتا السماعتين مقاومتان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP57.

ومن أبرز المزايا المتوفرة في سماعات سامسونج الجديدة وضع المترجم، الذي يتيح للمستخدمين سماع ترجمات فورية. فعند توصيل هذه السماعات بهاتف Galaxy Z Fold 6 أو Z Flip 6، سيتمكن المستخدم من سماع ترجمة للغات الأجنبية إلى اللغة المفضلة من خلال السماعات.

Galaxy Buds3

سماعة Galaxy Buds3 متاحة الآن للطلب الأولي بسعر قدره 180 دولارًا، وأما Galaxy Buds3 Pro فهي متاحة للطلب الأولي بسعر قدره 250 دولارًا، وكلتا السماعتين ستصلان إلى الأسواق في تاريخ 24 من يوليو الجاري.