أمازون تطلق جهاز Echo Spot الجديد في الإمارات بمناسبة يوم برايم

أطلقت شركة أمازون نسخة جديدة من جهاز (Echo Spot)، وهو أحدث إضافة إلى تشكيلة أجهزتها المتصلة بأليكسا، ويتميز مكبر الصوت والمنبه الذكي الجديد بتصميمه الأنيق، وقابليته للتخصيص مع العديد من أوجه الساعة والألوان المرحة.

وقد صممت أمازون الإصدار الجديد من الجهاز، بحيث يمكن وضعه على الطاولة الموجودة بجوار السرير للمساعدة في الاستيقاظ والاسترخاء قبل النوم، وذلك من خلال التحكم عبر شاشة صغيرة تعمل باللمس أو باستخدام الأوامر الصوتية.

ويتوفر جهاز (Echo Spot) الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر قدره 334.99 درهمًا إماراتيًا، وبثلاثة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق.

ولكن بمناسبة يوم برايم (Prime Day 2024) – وهو حدث التسوق الذي سينطلق يوم 16 يوليو الجاري ويستمر حتى يوم 21 من يوليو – تقدم أمازون حسمًا يصل إلى 26% لأعضاء برايم في الإمارات، إذ يمكن لأعضاء برايم الحصول عليه بسعر قدره 244.99 درهمًا إماراتيًا فقط.

أهم المزايا في جهاز (Echo Spot) من أمازون:

تقدم أمازون في الإصدار الجديد من جهاز (Echo Spot) مجموعة واسعة من المزايا التي تجعل استخدامه أسهل وأكثر قابلة للتخصيص، وتسهل التحكم في أجهزة المنزل الذكية عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى ذلك راعت الشركة الخصوصية في تصميم الجهاز. وتشمل هذه المزايا ما يلي:

1- شاشة تفاعلية وقابلة للتخصيص:

يلجأ عملاء أمازون بكثرة إلى المساعد أليكسا للحصول على المعلومات، حيث يجيب عن ملايين الأسئلة والطلبات كل ثانية، ابتداءً من معرفة الطقس وحتى ضبط التذكير أو المنبه، إذ يُستخدم المساعد أليكسا بشكل يومي لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

ولذلك، صممت أمازون جهاز (Echo Spot) الجديد، ليقدم المعلومات والردود بطريقة مرئية وجذابة، إذ يقدم الجهاز مجموعة متنوعة من أوجه الساعة بألوان مرحة، مما يجعله إضافة مميزة لأي غرفة في المنزل.

ويمكنك ضبط المنبهات بسهولة بمساعدة أليكسا في جهاز Echo Spot عبر الأوامر الصوتية، مثل قول: “أليكسا، اضبط المنبه على الساعة السابعة صباحًا غدًا خلال أيام الأسبوع مع قائمة أغاني التسعينات”.

وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من النوم عند انطلاق المنبه، فما عليك سوى النقر على جهاز Echo Spot لإيقاف تشغيله مؤقتًا. ويمكنك أيضًا أن تطلب من أليكسا معرفة الطقس لتظهر درجة الحرارة إلى جانب رسم توضيحي مثل شمس أو سحابة مطيرة تظهر على الشاشة.

يمكن تخصيص شاشة جهاز Echo Spot لتتناسب مع ديكور غرفة نومك، إذ يمكنك الاختيار من بين ستة ألوان مختلفة، وهي: البرتقالي، أو البنفسجي، أو الأرجواني، أو الليموني، أو الأخضر البحري، أو الأزرق، ويمكنك أيضًا مزج الألوان مع مجموعة متنوعة من أوجه الساعة لإضفاء لمسة شخصية على الجهاز.

تعرض الشاشة الملونة الجديدة أيضًا عناوين الأغاني عند تشغيل الموسيقا، ويمكنك التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية أو النقر على الشاشة، وتوجد أيضًا أزرار في أعلى جهاز Echo Spot لتغيير مستوى الصوت يدويًا، أو يمكنك طلب ذلك من أليكسا عبر الأوامر الصوتية.

2- استمتع بتجربة صوتية غامرة مع جهاز Echo Spot:

يوفر جهاز (Echo Spot) جودة صوت استثنائية بفضل مكبر الصوت الأمامي الاتجاهي بمقاس قدره 1.73 بوصة، الذي يتيح لك الاستمتاع بصوت واضح و غني بالتفاصيل، مع جهير عميق يضفي الحيوية على الموسيقا والبرامج التلفزيونية والأفلام.

كل ما عليك فعله هو إعطاء أليكسا أمرًا صوتيًا، وستقوم بتشغيل الموسيقا أو البودكاست المفضل لديك من مزودي الخدمة المفضلين لديك، مثل: أنغامي وسبوتيفاي.

3- تحكم في منزلك الذكي:

يمكنك توصيل جهاز Echo Spot بمنتجات منزلك الذكي المتوافقة وضبط روتين أليكسا للمساعدة في أتمتة المهام اليومية. على سبيل المثال، يمكنك إعداد روتين يوقظك برفق مع الموسيقا الهادئة والإضاءة التدريجية. أو يمكنك ضبط روتين مسائي يقلل من إضاءة الغرفة ويخفض من درجة الحرارة.

4- التواصل مع العائلة والأصدقاء:

يمكنك أيضًا الاستمتاع بمجموعة من المزايا الرائعة التي تجعل (Echo Spot) أكثر من مجرد مكبر صوت أو منبه، إذ يمكنك استخدامه لإرسال تنبيهات صوتية إلى أجهزة Alexa الأخرى في منزلك، وهذه الخاصية مثالية لتنبيه العائلة بوقت العشاء أو إبلاغ الأطفال بوقت النوم.

أو يمكنك الاستماع إلى ما يجري حولك، من خلال استخدم خاصية (Drop In)، التي تتيح لك سماع ما يجري حول أجهزة أليكسا الأخرى في منزلك، وهذه الخاصية ستكون مثالية للاطمئنان على الأطفال أو التحقق من أن حيوانك الأليف بخير.

5- تصميم يراعي الخصوصية:

مع جهاز Echo Spot، يمكنك الاستمتاع بتجربة ذكية مع الحفاظ على راحة بالك بشأن خصوصيتك، إذ صممت أمازون الجهاز مع طبقات متعددة من عناصر التحكم في الخصوصية، التي تشمل: زر تشغيل الميكروفون وإيقافه، والقدرة على عرض التسجيلات الصوتية وحذفها.

لمعرفة المزيد عن مزايا الشفافية والتحكم مع أليكسا، يمكنك زيارة مركز خصوصية أليكسا عبر هذا الرابط.

السعر والتوفر:

يتوفر جهاز Echo Spot الجديد كليًا الآن لأعضاء برايم بسعر قدره 244.99 درهمًا إماراتيًا فقط خلال مدة حدث (يوم برايم)، ويمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم عضوية في برايم شراؤه بسعر قدره 334.99 درهمًا، أو الانضمام إلى برايم للحصول على العرض المخفض.