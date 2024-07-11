آبل تفتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول أمام المنافسين

تجنبت آبل التهديد بفرض غرامات من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي من خلال الموافقة على فتح تكنولوجيا محفظتها المحمولة لمقدمي الخدمات الآخرين مجانًا لمدة قدرها عشر سنوات.

وتنهي التسوية تحقيقًا في تكنولوجيا مدفوعات شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وحذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من أن تقييد الوصول إلى التكنولوجيا يُعد بمنزلة إساءة استخدام لقوتها السوقية.

وأطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا تحقيقًا يتعلق بخدمة Apple Pay في عام 2020. ونظر التحقيق في الشروط والأحكام التي حددتها آبل لإدماج Apple Pay في التطبيقات ومواقع الويب بالإضافة إلى المخاوف فيما يتعلق بتقنية NFC والرفض المزعوم للوصول إلى Apple Pay.

وفي عام 2022، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمة Apple Pay قد تقيد المنافسة؛ لأنها كانت الخيار الوحيد لمستخدمي آيفون.

واقترحت آبل منذ ذلك الحين عدة التزامات لمعالجة المخاوف، وعرضت في شهر يناير منح منافسيها إمكانية الوصول إلى تقنية الدفع غير التلامسي وتقنية المحفظة المحمولة.

وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي: “التزمت آبل بالسماح للمنافسين بالوصول إلى تقنية NFC اللازمة لإجراء عمليات الدفع عبر الأجهزة المحمولة، ويمنع القرار استبعاد آبل لمحافظ الهاتف المحمول الأخرى من النظام البيئي لجهاز آيفون”.

وبموجب تسوية الاتحاد الأوروبي، يستطيع المستهلكون في أوروبا استخدام محافظ رقمية بديلة لدفع ثمن السلع والخدمات.

وتظل الالتزامات ملزمة لمدة قدرها 10 سنوات وتخاطر آبل بغرامة تصل إلى 10 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية إذا انتهكت الاتفاقية.

وتسمح محفظة آبل الرقمية للمستهلكين بتخزين بطاقات الحسم والائتمان الافتراضية عبر أجهزة آيفون، بالإضافة إلى حجوزات التذاكر.

وقالت المفوضية إن عرض الشركة المقدم إلى الاتحاد الأوروبي يسمح للمطورين الخارجيين بالوصول إلى تقنية NFC لمساعدتهم في إنشاء محافظ محمولة بديلة وتوفير الوصول إلى مزايا آيفون الرئيسية، مثل Face ID، لمحافظ الدفع المنافسة، والسماح للمستخدمين بتعيين أي محفظة من اختيارهم بصفتها خيارًا افتراضيًا.

وردًا على التسوية، قالت آبل إنها توفر إمكانية الوصول إلى شريحة المدفوعات في أوروبا مع السماح أيضًا بالمعاملات غير التلامسية لمفاتيح السيارة والمنزل، وشارات الشركات، وبطاقات الولاء، وتذاكر الأحداث.