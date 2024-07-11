آبل تسهل نقل الصور من جوجل إلى آي كلاود

في خطوة تعزز سهولة نقل البيانات بين المنصات المختلفة، أعلنت شركتا آبل وجوجل تنظيم جهودهما لتقديم أداة جديدة لنقل الصور ومقاطع الفيديو بين الخدمات التابعة لهما.

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين إمكانية نقل الصور من حساباتهم الخاصة في خدمة صور جوجل Google Photos مباشرة إلى حساباتهم في خدمة آي كلاود التابعة لآبل.

وتأتي هذه الميزة بعد إتاحة أداة سابقة في عام 2021، سمحت بنقل الصور في الاتجاه المعاكس، من خدمة آي كلاود إلى صور جوجل، وذلك ضمن مشروع نقل البيانات (Data Transfer Project)، وهو مبادرة مفتوحة المصدر تهدف إلى تسهيل نقل البيانات بين المنصات الإلكترونية المختلفة.

وأوضح بيان صادر عن مشروع نقل البيانات أن دعم نقل الصور ومقاطع الفيديو من صور جوجل إلى آي كلاود سيُطرح خلال الأسبوع المقبل.

وتشكل هذه الخطوة استكمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يركز عليه مشروع نقل البيانات، إذ يتيح الآن للمستخدمين حرية نقل الصور كاملة في الاتجاهين بين خدمات جوجل وآبل.

وتعتمد الأداة الجديدة على مجموعة أدوات مفتوحة المصدر لمشروع نقل البيانات، لخدمة مليارات الأشخاص اليوم من مستخدمي خدمات جوجل وآبل وميتا.

ونشرت جوجل وآبل مقالات دعم تفصّل عملية نقل الصور بين خدماتهما، وأكدت آبل أن الخدمة ستكون متاحة في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم باستثناء حسابات الأطفال وحسابات Apple ID المُدارة.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن استيراد بيانات الصور ومقاطع الفيديو إلى آي كلاود في أثناء تفعيل ميزة الحماية المتقدمة للبيانات.

وأكدت آبل عدة نقاط مهمة خلال عملية النقل، ومنها عدم حذف الصور ومقاطع الفيديو من صور جوجل عند نقلها إلى آي كلاود، وعدم الحاجة إلى تنزيل الصور ومقاطع الفيديو على الجهاز لإتمام عملية النقل، إذ تُجرى مباشرة من جوجل إلى آي كلاود.

وأشارت آبل إلى أن عملية النقل قد تستغرق عدة ساعات إلى عدة أيام، وذلك وفقًا لحجم الصور ومقاطع الفيديو التي تُنقل.

وللمستخدمين الراغبين في نقل الصور الخاصة بهم، توفر الشركتان تعليمات مفصلة تشرح عملية النقل، ويمكن الاطلاع عليها بالذهاب إلى موقعَي آبل وجوجل الرسميين.