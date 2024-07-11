آبل تحذر مستخدمي آيفون من هجمات برامج التجسس

أصدرت آبل مجموعة جديدة من إشعارات التهديد لمستخدمي آيفون في 98 دولة لتحذيرهم من هجمات محتملة لبرامج التجسس.

وتُعد هذه بمنزلة حملة التنبيه الثانية من نوعها من الشركة هذا العام، بعد إشعار مماثل أرسلته الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى المستخدمين في 92 دولة في شهر أبريل.

ومنذ عام 2021، ترسل آبل هذه الإشعارات بانتظام، وتصل إلى المستخدمين في أكثر من 150 دولة، وفقًا لوثيقة الدعم الموجودة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

ولم تكشف التحذيرات الأخيرة عن هويات المهاجمين أو البلدان التي تلقّى فيها المستخدمون إشعارات.

وكتبت الشركة في التحذير للعملاء المتأثرين: “اكتشفت آبل أنك مستهدف من خلال هجوم برنامج تجسس يحاول من بُعد اختراق جهاز آيفون المرتبط بمعرف آبل الخاص بك”.

وأضافت: “من المحتمل أن يستهدفك هذا الهجوم على وجه التحديد بسبب هويتك أو ما تفعله. ليس من الممكن أبدًا تحقيق اليقين المطلق عند اكتشاف مثل هذه الهجمات، مع أن الشركة لديها ثقة كبيرة بهذا التحذير، ويرجى أخذ الأمر على محمل الجد”.

ووفقًا لشهادات المستخدمين، فإن المستخدمين في الهند هم من بين أولئك الذين تلقوا أحدث إشعارات التهديد من آبل.

وفي شهر أكتوبر، أرسلت الشركة تحذيرات مماثلة إلى العديد من الصحفيين والسياسيين في الهند.

وأفادت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق عن اكتشاف وجود برنامج بيغاسوس Pegasus، وهو برنامج تجسس طورته الشركة الإسرائيلية NSO Group، عبر هواتف آيفون عائدة ملكيتها لصحفيين هنود بارزين.

وفي اتصالاتها مع المستخدمين المتأثرين، شددت آبل على الطبيعة الحساسة لأساليبها في تحديد التهديدات، محذرة من أن الكشف عن تفاصيل إضافية قد يساعد المهاجمين في تجنب اكتشافهم في المستقبل.

وحققت الشركة تحولًا ملحوظًا في لغتها منذ العام الماضي، إذ اختارت وصف هذه الحوادث بأنها هجمات برامج تجسس للمرتزقة بدلًا من المصطلح المستخدم سابقًا وهو الهجمات التي ترعاها الدولة.

وقالت الشركة إنها تعتمد على معلومات الاستخبارات الداخلية المتعلقة بالتهديدات والتحقيقات للكشف عن مثل هذه الهجمات. وتنصح الشركة الضحايا عادةً باستخدام وضع الحماية Lockdown Mode.