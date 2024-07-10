OpenAI تسعى إلى تطوير “مدرب صحي” يعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI ورائدة الأعمال الأمريكية أريانا هافنجتون تمويل مشروع مشترك لتطوير “مدرب صحي يعمل بالذكاء الاصطناعي” من خلال شركة متخصصة تُدعى Thrive AI Health.

وأفادت مجلة تايم بأن المدرب الآلي الذكي سيُدرّب على “أفضل الأبحاث العلمية الموثوقة” بالإضافة إلى “البيانات الشخصية الحيوية والمختبرية والبيانات الطبية الأخرى التي يشاركها المستخدمون معه”.

وعينت الشركة ديكارلوس لوف في منصب الرئيس التنفيذي، وقد عمل لوف سابقًا في جوجل وFitbit المتخصصة في إنتاج الأجهزة القابلة للارتداء، وأقامت الشركة شراكات بحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والمراكز الطبية مثل كلية ستانفورد للطب ومعهد روكفلر لأبحاث الأعصاب بجامعة وست فرجينيا وكلية أليس والتون للطب وغيرها.

وأصبح تطوير الروبوتات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمرًا رائجًا في الآونة الأخيرة، إذ تعمل شركة Fitbit أيضًا على تطوير مدرب ذكي للياقة البدنية.

وتهدف شركة Thrive AI Health إلى تقديم اقتراحات مناسبة للأشخاص، مثل تقديم أفكار لوجبات سريعة لطفل يعاني حساسية الغلوتين أو شخص يعاني ضعف المناعة يحتاج إلى نصائح فورية بين مواعيد الطبيب.

ويرى مراقبون أن مشاركة البيانات الصحية مع أي جهة أخرى غير الطبيب أو الجهة المختصة قد تؤدي إلى تسريب تلك البيانات، كما قد يقدم المساعد الآلي معلومات غير صحيحة خطِرة أو حتى مميتة تتعلق بالصحة، بالإضافة إلى خطر انخفاض جودة الرعاية الصحية عند الاعتماد على الردود السريعة المعيبة دون إشراف بشري.

وما زال المدرب الصحي الذكي في مراحله الأولى، ويتبنى نهجًا قائمًا على تعزيز العادات الصحية، وتشجيع التغييرات الإيجابية الصغيرة في 5 مجالات رئيسية في حياة المستخدمين، وهي النوم والتغذية واللياقة البدنية وإدارة الإجهاد والاتصال الاجتماعي.

ويرى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وأريانا هافنجتون أن “التحدي يكمن في بناء الثقة بمنتج يتعامل مع أكثر المعلومات خصوصية” مع التنقل بين حدود قوة الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن قادة الذكاء الاصطناعي يشعرون بتفاؤل متزايد بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالروبوتات الشخصية القادرة على التعامل مع الشؤون الصحية الفردية.