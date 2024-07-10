Insta360 تسعى إلى إحداث ثورة في صناعة أفلام آيفون

كشفت Insta360 عن Flow Pro، وهو مثبت التتبع بالذكاء الاصطناعي المُصمم خصوصًا لمستخدمي آيفون.

ويتكامل هذا المثبت المتطور مع تقنية DockKit الجديدة من آبل، مما يوفر تتبعًا سلسًا للموضوع من خلال تطبيق الكاميرا الأصلي لجهاز آيفون وأكثر من 200 تطبيق iOS تابع لجهة خارجية.

ويستفيد Flow Pro الجديد من خوارزمية الذكاء الاصطناعي Deep Track 3.0 من Insta360، مما يضمن الدقة في تتبع الأهداف، حتى في البيئات المعقدة.

وبفضل التتبع غير النهائي بزاوية قدرها 360 درجة والتثبيت الثلاثي المحاور، يوفر Flow Pro لقطات فائقة السلاسة، مما يزيل الاهتزازات من أجل الحصول على مقاطع فيديو ذات جودة احترافية.

وعند التقاط صورة لمباراة كرة القدم، فإن Flow Pro يبقي كل شيء ثابتًا وفي الإطار.

ويُعد Flow Pro أيضًا أول مثبت محوري في العالم مزود بتقنية DockKit من آبل لتتبع الأهداف. ويتيح هذا التكامل تتبعًا دقيقًا باستخدام تطبيق الكاميرا الأصلي لجهاز آيفون، مما يتيح للمستخدمين بدء التصوير فورًا دون الحاجة إلى الاتصال بأي تطبيق.

ويضمن الاقتران بنقرة واحدة باستخدام تقنية NFC إعادة الاتصال التلقائي بالمثبت المحوري عندما يكون الهاتف قريبًا.

ويسهل مشبك الهاتف المغناطيسي أو الحامل المتوافق مع MagSafe عملية الإعداد.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم Flow Pro أكثر من 200 تطبيق iOS شهير تابع لجهات خارجية، مثل فيس تايم وتيك توك، مما يسمح للمستخدمين بالتحرك بحرية وإنشاء مقاطع فيديو وبث مباشر ومكالمات فيديو دون استخدام اليدين.

وإلى جانب التثبيت الثلاثي المحاور على المستوى الاحترافي، يسهل تتبع الذكاء الاصطناعي التقاط الزوايا السينمائية والحركات الإبداعية.

وتتبع خوارزمية الذكاء الاصطناعي Deep Track 3.0 الأهداف في الوقت الفعلي، وتوفر مزايا، مثل إعادة تحديد هوية الشخص، والتكبير والتصغير، وتتبع الحركة البطيئة، والمزيد.

وسواء كنت تسجل أحدث مغامراتك أو تبث برنامجًا تعليميًا مباشرًا، فإن Flow Pro من Insta360 يبقي التركيز عليك.

ويوفر التتبع غير النهائي بزاوية قدرها 360 درجة حرية الحركة الكاملة، في حين يوفر ضوء حلقة التتبع LED ردود فعل بصرية فورية.

وتسمح مزايا التحكم في الحامل الثلاثي القوائم والإيماءات بالتتبع دون استخدام اليدين من خلال تطبيق Insta360، مما يعزز تجربة التصوير.

ويمكنك فتح المثبت بحركة واحدة ويتميز بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات، مما يجعله مثاليًا للتصوير طوال اليوم.

ومن أجل الوصول السريع إلى عناصر التحكم في التصوير وإعادة تشغيل الفيديو، فإنك تحصل على SmartWheel.

وتضبط الأوضاع الأربعة الرئيسية الإعدادات تلقائيًا بناءً على حركة المستخدم، ويعني هذا أن الوضع التلقائي في Flow Pro يضمن أن تكون لقطاتك سلسة وخالية من الاهتزاز دائمًا حتى لو كنت جديدًا في التصوير.

وتسهل قوالب Shot Genie ومجموعة التحرير الكاملة للهواتف المحمولة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في تطبيق Insta360 إنشاء المحتوى الديناميكي وتحريره.

وتبيع Insta360 حزمة Flow Pro القياسية بسعر قدره 150 دولارًا، وتتضمن جميع الأدوات الأساسية، مثل عصا السيلفي والحامل الثلاثي القوائم.