ميتا تسمح للأطفال بالدردشة في الواقع الافتراضي

تسمح ميتا الآن للأطفال بالتفاعل مع مستخدمين آخرين في الواقع الافتراضي إذا حصلوا على موافقة الوالدين.

ويسمح التغيير القادم للآباء بالموافقة الفردية على كل مستخدم يمكن لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 12 عامًا الاتصال به والدردشة معه والانضمام إليه في تجارب الواقع الافتراضي أو الواقع المختلط عبر نظارة كويست.

ولم تكن ميتا تسمح للأطفال في هذه الفئة العمرية في السابق باستخدام المحادثات أو إجراء المكالمات أو دعوة الآخرين إلى الألعاب.

وفي العام الماضي، خفضت ميتا الحد الأدنى لسن الأطفال الذين يمكنهم استخدام نظارة الرأس كويست من 13 عامًا إلى 10 أعوام.

ويجب أن يحصل الأطفال في هذه الفئة العمرية على موافقة الوالدين من أجل إنشاء حساب ميتا لنظارة الرأس، ويتحكم الوالدان في هذا الحساب.

ولا تعرض ميتا أيضًا إعلانات لهذه الحسابات افتراضيًا وتوصي بالألعاب والتطبيقات المناسبة لأعمارهم فقط.

وقالت الشركة: “عندما أعلنا نظام التشغيل Meta Horizon، وصفنا Horizon بأنها منصة اجتماعية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا، وهي تتضمن تجارب، مثل الدردشة والمكالمات والقدرة على الانضمام إلى الآخرين في التجارب. يُعد التواصل مع الأصدقاء جزءًا مما يجعل الواقع الافتراضي رائعًا، ويسعدنا أن نمنح الأطفال في سن ما قبل المراهقة خيار الاستمتاع بالتجارب الاجتماعية المناسبة لأعمارهم التي يديرها آباؤهم”.

وتبدأ الشركة في وقت لاحق من هذا العام بطرح الدردشات والمكالمات والقدرة على إرسال أو قبول الدعوات للانضمام إلى تجربة الواقع الافتراضي المعتمدة من الوالدين مع جهات الاتصال المعتمدة إلى المراهقين.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تكثّف فيه الحكومة الفيدرالية التدقيق في سلامة الأطفال عبر منصات، مثل فيسبوك وإنستاجرام وتيك توك وسناب شات وديسكورد.

وفي شهر فبراير، مَثَل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع.

ومنذ ذلك الحين أنفق زوكربيرج الملايين على ممارسة الضغط في حين تدرس الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال عبر الإنترنت.