تقرير: مستخدمو ماك يحتفظون بأجهزتهم لمدة طويلة

أصدرت CIRP تقريرًا بخصوص المدة التي يحتفظ فيها مستخدمو آبل بأجهزة ماك قبل الترقية.

وتأتي هذه الدراسة الجديدة بعد دراسة بحثت في متوسط ​​دورة حياة أجهزة آيفون وآيباد في الولايات المتحدة، وأوضحت أن أصحاب هذه الأجهزة يحتفظون بأجهزتهم السابقة لمدة أطول مما اعتادوا عليه.

وكما قد تتوقع فيما يتعلق بأجهزة ماك، فإن الاتجاه يطول. وتوضح البيانات أن دورة حياة ماك قد تغيرت.

وتهدف بيانات CIRP الجديدة إلى تحديد اتجاه المستهلكين الذين يحتفظون بأجهزتهم لمدة طويلة.

وتظهر الدراسة أن غالبية عملاء ماك في الولايات المتحدة – بمقدار 56 في المئة – يحتفظون الآن بجهاز الحاسوب المحمول أو المكتبي لمدة قدرها 3 سنوات أو أكثر، مما يمثل زيادة قدرها 16 في المئة مقارنةً بأرقام عام 2020.

وانخفض معدل الاحتفاظ بجهاز ماك لمدة تقع بين سنتين و 3 سنوات إلى 13 في المئة من 19 في المئة في عام 2020.

وانخفضت نسبة المستخدمين الذين يحتفظون بجهاز ماك لمدة قدرها عام أو عامان إلى 19 في المئة من 23 في المئة.

وانخفضت نسبة أولئك الذين يحتفظون بجهاز ماك لمدة تقل عن عام إلى 13 في المئة من 19 في المئة.

وتعتقد CIRP أن الحافز لترقية أجهزة ماك ينخفض مع توجه المستخدمين نحو البث المباشر وتطبيقات الويب.

ويتمتع جهاز الحاسوب الحالي بمساحة تخزين كافية وسرعة معالجة كافية لمعظم مالكي أجهزة الحواسيب.

ويُعد الاتجاه نحو الاحتفاظ بالأجهزة لمدة طويلة بطيئًا وثابتًا. وتسلط الشركة الضوء أيضًا على تقرير من مارك جورمان يشير إلى انخفاض عدد المزايا المتقدمة التي تثير اهتمام العملاء الحاليين وزيادة الموثوقية والمتانة بصفتها أسبابًا لزيادة دورة حياة أجهزة آبل.

وإلى جانب كون الأداء قويًا بما يكفي لمعظم مستخدمي أجهزة آبل للاحتفاظ بأجهزة الحواسيب لمدة قدرها 3 سنوات أو أكثر، تسلط CIRP الضوء على أن عمر البطارية ربما وصل أيضًا إلى مرحلة مُرضية مما يشجع العملاء على الاحتفاظ بأجهزتهم.