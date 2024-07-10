مايكروسوفت ترفع أسعار Xbox Game Pass

تخطط مايكروسوفت لرفع أسعار Xbox Game Pass Ultimate مرة أخرى في شهر سبتمبر، إلى جانب إطلاق اشتراك قياسي جديد لا يتضمن الوصول إلى ألعاب Xbox للطرف الأول في اليوم الأول.

وبدأت الشركة المصنعة لأجهزة إكس بوكس بإرسال بريد إلكتروني لمشتركي Xbox Game Pass Ultimate يحذرهم من زيادة السعر إلى 20 دولارًا شهريًا بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر، أي بزيادة قدرها 3 دولارات على السعر الحالي البالغ قدره 17 دولارًا شهريًا.

ويشهد مشتركو PC Game Pass أيضًا ارتفاعًا في الأسعار في شهر سبتمبر، مع انتقال الخدمة من 10 دولارات شهريًا إلى 12 دولار شهريًا مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى ألعاب اليوم الأول.

وإذا كنت خارج الولايات المتحدة وتتساءل عن كيفية تأثير زيادات الأسعار في اشتراكك، فإن مايكروسوفت نشرت قائمة كاملة بجميع التغييرات في الأسعار حول العالم.

وتأتي الزيادات في الأسعار قبل أن تخطط مايكروسوفت لإضافة Call of Duty: Black Ops 6 وغيرها من ألعاب إكس بوكس الكبيرة الأخرى إلى خدمة Game Pass في وقت لاحق من هذا العام.

وتؤثر زيادات الأسعار إلى حد كبير في المشتركين الذين يشكلون الغالبية العظمى من مشتركي Game Pass، وتأتي بعد ما يزيد قليلًا على عام من رفع أسعار Game Pass الأخير.

وإلى جانب ارتفاع أسعار Xbox Game Pass Ultimate و PC Game Pass، تقدم مايكروسوفت أيضًا خيارًا جديدًا لاشتراك Xbox Game Pass Standard دون ألعاب اليوم الأول.

ويأتي الاشتراك الجديد بسعر قدره 15 دولارًا شهريًا للمستخدمين الجدد للخدمة.

ويستمر اشتراك Xbox Game Pass الحالي للمنصة للمشتركين الحاليين، مع أن مشتركي Game Pass الجدد لن يتمكنوا من تحديد خيار المنصة بدءًا من تاريخ 10 يوليو حتى يتوفر اشتراك Game Pass Standard الجديد.

وتقول مايكروسوفت إن Xbox Game Pass Standard سيكون متاحًا في الأشهر المقبلة.

ويتضمن الخيار القياسي الجديد أيضًا وصولًا متعدد اللاعبين للمنصة عبر الإنترنت، وهو أمر افتقر إليه Xbox Game Pass للمنصة سابقًا.

وكانت مايكروسوفت تدرس في شهر مايو رفع أسعار Xbox Game Pass Ultimate وسط جدل بخصوص إضافة Call of Duty إلى الخدمة.

وتساعد زيادة الأسعار في تعويض مايكروسوفت عن إضافة سلسلة Call of Duty إلى Game Pass.