قرار بحظر الهواتف الذكية في أعرق المدارس في المملكة المتحدة

في خطوة تهدف إلى تقليل التشتت وتحسين السلوك الدراسي، قررت مدرسة إيتون، إحدى أعرق المدارس في المملكة المتحدة، حظر استخدام الهواتف الذكية في الحرم المدرسي على تلاميذها.

وفقاً لإدارة المدرسة، سيزوَّد الطلاب الذين يبلغون من العمر 14 عاماً خلال العام الدراسي بهواتف نوكيا التقليدية التي تقتصر على الاتصال والرسائل النصية فقط. وقد تم إبلاغ أولياء الأمور بهذا التغيير من خلال خطاب رسمي، حيث يُتوقع من الطلاب تبديل بطاقات SIM الخاصة بهم إلى هذه الأجهزة الجديدة.

تأتي هذه اللوائح الجديدة كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى تقليل التشتت في الفصول الدراسية، خاصة للطلاب الأصغر سناً في سنواتهم الدراسية الأولى. وعلقت المدرسة بأن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين السلوك الدراسي.

وأكد متحدث باسم مدرسة إيتون على أهمية هذا التوجه، مشيراً إلى أن “المدرسة تراجع بشكل روتيني سياسة الهواتف المحمولة لتحقيق التوازن بين الفوائد والتحديات التي تجلبها التكنولوجيا”.

بدءًا من سبتمبر، سيزوَّد الطلاب في السنة التاسعة بهواتف نوكيا التقليدية للاستخدام خارج اليوم الدراسي، بالإضافة إلى جهاز iPad لدعم الدراسة الأكاديمية. وستظل الضوابط المناسبة للعمر سارية على مجموعات السنوات الأخرى.

تأسست مدرسة إيتون في بلدة وندسور غرب لندن منذ ما يقرب من 600 عام وتشتهر بخريجيها المميزين مثل رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وديفيد كاميرون، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير الهواتف الذكية على الصحة العقلية والجسدية للشباب، وهو ما أشار إليه مايك جرينير، نائب رئيس المدرسة، في رسالته إلى أولياء الأمور.

ليست مدرسة إيتون الوحيدة في هذا التوجه، إذ تتبع مؤسسات أخرى مثل Alleyn’s و Brighton College و Thomas خطوات مماثلة في حظر استخدام الهواتف الذكية. كما أعرب حزب العمال آخراً عن موقف “منفتح” بشأن احتمال حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وذلك في ضوء تقرير لجنة اختبار التعليم الذي شدد على المخاطر الجسيمة المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية من قبل الشباب.

الجدير بالذكر أنه في مايو الماضي، اقترحت اللجنة أن تنظر الحكومة المقبلة في فرض حظر على الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، مشيرة إلى الاتجاهات المقلقة في تأثير هذه الأجهزة في الشباب. وأشار التقرير إلى “الأضرار الجسيمة” الناجمة عن الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة بين الشباب، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.

