صحيفة الواشنطن بوست تطلق روبوت ذكاء اصطناعي

أطلقت صحيفة الواشنطن بوست روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يسمى Climate Answers عبر صفحتها الرئيسية وتطبيقها ومقالاتها للإجابة عن استفسارات المستخدمين بخصوص تغير المناخ والبيئة والطاقة المستدامة بإجابات مأخوذة من مقالات الصحيفة.

وتتضمن بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على روبوت الدردشة أشياء، مثل “هل يجب أن أحصل على ألواح شمسية لمنزلي؟” أو “أين ترتفع مستويات سطح البحر بسرعة في الولايات المتحدة؟”.

وفي الوقت الحالي، صممت الصحيفة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المستخدمين بخصوص المناخ.

وقال فينيت خوسلا، كبير مسؤولي التكنولوجيا، إن الصحيفة تخطط في المستقبل لتوسيع روبوت الدردشة ليشمل موضوعات أخرى.

وطورت فرق المنتجات والهندسة في الصحيفة بالتعاون مع فريق التحرير الذي يغطي المناخ – روبوت الدردشة.

وتجد في الجهة السفلية للإجابة روابط للمقالات التي استخدمها روبوت الدردشة لإنتاج إجابته، بالإضافة إلى المقتطف ذي الصلة الذي سحب معلوماته منه.

وتعمل الصحيفة مع مجموعة من شركات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك OpenAI و ميتا، لتشغيل نموذجها اللغوي الكبير الذي يعرض إجابات عن أسئلة المناخ بناءً على مقالات متعددة عبر تغطية الصحيفة للمناخ.

وفي الوقت الحالي، تتعامل صحيفة الواشنطن بوست بحذر مع ما تشعر بالارتياح عند ظهوره للمستخدمين.

وإذا لم يشعر روبوت الدردشة بأنه قادر على الإجابة بطريقة مناسبة عن استفسار المستخدم بناءً على تقارير الواشنطن بوست المنشورة والمدققة، فإنه يرفض تقديم إجابة.

وقال خوسلا إن الهدف هو ضمان أن تكون جميع الإجابات مدعومة بمقالات وتقارير صحفية، ويمكن للمستخدمين تقديم تعليقات بخصوص الإجابات المضللة للصحيفة عبر نموذج التعليقات.

وتبذل الصحيفة جهودًا إضافية لتجربة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، إذ أطلقت في الشهر الماضي منتجًا جديدًا يلخّص مقالة معينة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتاح التجربة حاليًا عبر نحو 10 في المئة من قصص الواشنطن بوست، وتأمل الصحيفة توسيع الملخصات لجميع مقالاتها.

ويسبق تركيز الصحيفة على بناء أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي وصول رئيسها التنفيذي الجديد، وقد سرعت قيادة ويل لويس الجهود، إذ كان روبوت الدردشة Climate Answers في مرحلة التطوير خلال الأشهر الستة الماضية.

وعلى عكس بعض نظيراتها، لم تُبرم صحيفة الواشنطن بوست بعدُ صفقةً لترخيص محتواها لشركة ذكاء اصطناعي.