شركة Oura تكشف عن مساعد صحي يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة Oura الفنلندية المتخصصة في صناعة الأجهزة القابلة للارتداء عن مساعد شخصي للصحة واللياقة البدنية يعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك قبل إطلاق سامسونج خاتمها الذكي المنتظر جالاكسي رينج.

ويعمل المساعد الذكي مدربًا شخصيًا لتقديم الرؤى والتوصيات، بالإضافة إلى تشجيعٍ مخصص لمساعدة الأعضاء على تحقيق أهدافهم الصحية، ويتضمن هذا التشجيع تدريبات قابلة للتخصيص ومنتدى للدردشة مع المساعد الشخصي لطرح الأسئلة ومشاركة التقدم والحصول على توصياتٍ بناءً على البيانات الصحية اليومية.

ويُساعد المساعد الشخصي في تحسين تجربة المستخدم الحالية للخواتم الذكية الخاصة بالشركة، إذ يوفر نصائح تخص الصحة واللياقة البدنية وإجابات عن الأسئلة وتحليل البيانات استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، ولكنه حاليًا يُعد ميزة تجريبية اختيارية ضمن تطبيق Oura Labs، وليس إطلاقًا كاملًا للجميع.

ويقدم تطبيق Oura الحالي بالفعل معلومات قيّمة حول بيانات المستخدم الصحية، لكن المساعد الذكي يأخذ هذه المزايا إلى مستوى أعلى لتوفير المزيد من التفاصيل والتوصيات المخصصة بناءً على تحليل بيانات المستخدمين.

ويتيح المساعد الذكي من Oura ميزة “الذاكرة” التي تتيح مشاركة معلومات إضافية، مثل التعافي من عملية جراحية أو علاج آلام العضلات، ليأخذها المساعد بعين الاعتبار عند تقديم النصائح لاحقًا، كما يمكن إزالة عناصر من الذاكرة، والانسحاب من استخدام المساعد الذكي في أي وقت.

وتعد ميزة المساعد الذكي الصحي إحدى الطرق التي تسعى بها Oura إلى إثبات تفوقها على المنافسين، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الخواتم الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وعملت الشركة خلال الأشهر الماضية على تعزيز تكامل خواتمها الذكية مع تطبيقات اللياقة البدنية الرئيسية مثل تطبيق Strava، كما أصدرت مؤشرات رقمية تركز على صحة القلب مثل ميزة العمر القلبي والقدرة القلبية، كما أطلقت مزايا خاصة بالدورة الشهرية لدى الإناث.