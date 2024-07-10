سامسونج تكشف عن خاتم Galaxy Ring وساعات Galaxy Watch7 

كشفت شركة سامسونج اليوم النقاب عن تشكيلة أجهزتها القابلة للارتداء الجديدة التي شملت: الخاتم الذكي (Galaxy Ring)، وساعات Galaxy Watch7، والتي تهدف إلى توسيع نطاق منظومة (Galaxy AI) لتشمل المزيد من المستخدمين من خلال تقديم تجارب صحية شاملة للجميع.

وتُعدّ هذه الأجهزة الجديدة القابلة للارتداء محورية لتحقيق رؤية سامسونج المتمثلة في الاستفادة من Galaxy AI لتعزيز الصحة الرقمية، وتقديم رؤى وتجارب صحية مخصصة تسهل الفهم الشامل للذات من خلال نهج متكامل للعافية اليومية.

وقال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “تتميز أحدث أجهزتنا القابلة للارتداء بتقنيات وابتكارات سامسونج الأكثر تقدمًا، مما يتيح إدارة استباقية للصحة والعافية من خلال حلول الرعاية الصحية الوقائية. وستساعد الرؤى المتوفرة مع Galaxy Ring وGalaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra المستخدمين في تحويل البيانات إلى رؤى قيمة، وبدء حقبة جديدة تمامًا من التجارب الصحية الذكية الشاملة”.

1- الخاتم الذكي (Galaxy Ring):

يوفر الخاتم الذكي (Galaxy Ring) أسلوبًا بسيطًا لمراقبة الصحة يوميًا، إذ يدمج تقنية الاستشعار الاستثنائيّة من سامسونج في أصغر شكل، ويقدم رؤى تجعل فهم الذات أمرًا بسيطًا.

وقد صممت سامسونج الخاتم لمراقبة الصحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو خفيف الوزن، إذ يتراوح وزنه بين 2.3 و3.0 جرامات، مما يضمن الراحة أثناء الارتداء لمدة طويلة. ويضيف تصميمه المميز والمنحني إلى الداخل (concave design) لمسة من الأناقة مع ضمان المتانة.

وبفضل مقاومة الماء حتى (10ATM) ولمسة نهائية من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، يمكنك ارتداء Galaxy Ring في أي مكان دون قلق. ويمكنك الاستمتاع بالاستخدام المستمر مع ما يصل إلى سبعة أيام من عمر البطارية. والاستفادة من علبة الشحن charging case المصممة خصوصًا مع إضاءة LED للإشارة إلى حالة الشحن.

ويتوفر الخاتم بثلاثة خيارات من الألوان، هي الأسود التيتانيوم، والفضي التيتانيوم، والذهبي التيتانيوم، ومجموعة مقاسات من 9 خيارات تساعدك في العثور على المقاس المناسب.

ولضمان راحة الجميع، تُقدم سامسونج الخاتم بتسعة مقاسات مختلفة تتراوح بين 5 و 13. وحرصًا على سهولة الاختيار، تُقدم الشركة مع كل طلب مجموعة قياس لمساعدة المستخدمين على تحديد المقاس المناسب لهم.

تختلف سعة البطارية وعمرها حسب حجم الخاتم، فالمقاسات التي تتراوح بين 5 و7 تأتي ببطارية سعتها تبلغ 17 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدوم حتى 5 أيام، والمقاسات التي تتراوح بين 8 و11 تضم بطارية تبلغ سعتها 18.5 ميلّي أمبير / الساعة، وتدوم حتى 6 أيام.

بينما المقاسات الكبيرة التي تتراوح بين 12 و13، تتميز ببطارية تبلغ سعتها 22.5 ميلّي أمبير / الساعة، وتدوم حتى 7 أيام من الاستخدام المتواصل.

ويأتي الخاتم مع محول طاقة USB-C بقوة قدرها 25 واطًا، وحافظة شحن مزودة بإضاءة LED لبيان حالة الشحن، وكابل USB. كما ستوفر سامسونج شاحنًا لاسلكيًا يباع بشكل منفصل لمن يرغب في تجربة شحن أكثر راحة.

سيكون خاتم جالاكسي رينج الذكي متاحًا للحجز ابتداءً من اليوم 10 يوليو، وستطرحه سامسونج يوم 24 من يوليو الجاري، بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

كما يُتيح الخاتم الحصول على دعم شخصي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الذي يتحسن بمرور الوقت بفضل القدرات المتقدمة لـ Galaxy AI. وقد أدمجت جميع البيانات والرؤى في تطبيق Samsung Health، مما يسمح بالوصول السلس داخل منصة واحدة دون الحاجة إلى الاشتراك.

ويركز Galaxy Ring على النوم كركيزة أساسية للصحة، ويقدم تحليلًا متقدمًا للنوم وخوارزميات ذكية لفهم أنماط نومك وتحسينها. كما يتتبع الدورة الشهرية.

2- ساعة Galaxy Watch7:

صممت سامسونج ساعة Galaxy Watch7 لتوفير رؤية شاملة لرفاهيتك، وتلهمك لتنمية عادات صحية مع مجموعة متنوعة من المزايا التي تهدف إلى دعم الصحة اليومية. يمكنك مراقبة أكثر من 100 تمرين بدقة، وتنظيم إجراءات مخصصة باستخدام Workout Routine للمساعدة في الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك. وباستخدام ميزة Race يُمكنك مقارنة الأداء في الوقت الفعلي مع الإنجازات السابقة، مما يضمن التقدم المستمر والتحفيز المستدام. وللحصول على فهم شامل لجسمك، تقدم ميزة Body Composition لمحة كاملة عن مقاييس لياقتك البدنية وصحتك.

بالإضافة إلى خوارزمية الذكاء الاصطناعي (AI algorithm) المحسنة لتحليل النوم، تقدم ساعة Galaxy Watch7 ميزة Sleep Apnea الحاصلة على تصريح De Novo من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يوفر أداة مباشرة لفحص العلامات المحتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم. ويُمكن تلقي قراءات وتنبيهات في الوقت الفعلي لمعدلات ضربات القلب غير الطبيعية مع ميزة Heart Rate monitoring، إلى جانب مراقبة إيقاعات القلب غير المنتظمة التي قد تشير إلى الرجفان الأذيني (AFib) من خلال IHRN (خاصية إشعار نظم القلب غير المنتظم)، إلى جانب رؤى شاملة حول صحة القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب Electrocardiogram (ECG)، ومراقبة ضغط الدم Blood Pressure (BP).

وبفضل تزويدها بأقوى شريحة في سلسلة Galaxy Watch، والتي تتميز بمعالج مبتكر بتقنية 3 نانومتر لأول مرة، توفر Galaxy Watch7 تجربة يمكن ارتداؤها أكثر سلاسة مع وحدة معالجة مركزية CPU أسرع بثلاث مرات ومعالج تطبيقات يتميز بكفاءة طاقة محسنة بنسبة قدرها 30%.

وستتوفر ساعة Galaxy Watch 7 بحجمين مختلفين هما: 40 ملم و44 ملم، حيث يتوفر الإصدار بمقاس 40 ملم باللونين الأخضر والكريمي، ويأتي الإصدار بمقاس 44 ملم باللونين الأخضر والفضي.

3- ساعة Galaxy Watch Ultra:

وفقًا لقدرات ومزايا المراقبة الصحية المتقدمة في Galaxy Watch7، تمثل Galaxy Watch Ultra قمة التكنولوجيا القابلة للارتداء ضمن تشكيلة Galaxy Watch من سامسونج، حيث توفر تجارب لياقة بدنية محسنة وذكاءً متقدمًا.

واستمرارًا للتصميم الدائري المميز لساعات جالاكسي، تقدم Galaxy Watch Ultra تصميمًا جديدًا وأنيقًا cushion design لا يعزز الحماية فحسب، بل يساهم أيضًا في جاذبيتها البصرية. ويضمن إضافة نظام Dynamic Lug System راحة فائقة، مما يتيح للمستخدمين التفوق في أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم دون عناء، بغض النظر عن الزمان أو المكان.

وتتميز ساعة Galaxy Watch Ultra بقدرات متميزة مصممة للمتانة، وتمكنك من تجاوز الحدود والاستكشاف بشكل أكبر بفضل إطارها المصنوع من التيتانيوم من الدرجة 4 ومقاومة الماء حتى 10ATM. كما تعمل الساعة بسلاسة عبر نطاق ارتفاع واسع، من 500 متر إلى 9000 متر تحت مستوى سطح البحر، مما يضمن أداءً موثوقًا أثناء أنشطة اللياقة البدنية المتقدمة مثل السباحة في المحيط وركوب الدراجات في البيئات الصعبة.

ومع لوحة الرياضات المتعددة الجديدة Multi-sports tile، تسمح لك ساعة Galaxy Watch Ultra بتتبع التدريبات المتعددة الدورات بسلاسة، من السباحة وركوب الدراجات إلى الجري. وهي تقدم ميزة قوة العتبة الوظيفية (FTP) الجديدة لركوب الدراجات، مما يتيح قياسًا دقيقًا لأقصى قوة أثناء ركوب الدراجات في 4 دقائق فقط باستخدام Metrics FTP المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصوصًا لمؤشراتك المحددة. كما توفر Galaxy Watch Ultra أيضًا منطقة نبضات القلب HR Zone المخصصة والمتقدمة، مما يضمن إمكانية تحسين مستويات كثافة التمرين وفقًا لقدراتك البدنية الفردية.

ويتيح الزر السريع Quick Button المضاف حديثًا البدء الفوري في التدريبات والتحكم فيها، فضلًا عن تخصيص الوظائف الأخرى حسب الحاجة، ويمكن تنشيط صفارة الطوارئ Emergency Siren من أجل السلامة. وتعرض وجوه الساعة المخصصة بعد التمرين على Galaxy Watch Ultra الإحصائيات في لمحة سريعة، حيث تبدل تلقائيًا إلى الوضع الليلي للحصول على أفضل قراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستتوفر ساعة Galaxy Watch Ultra بمقاس 47 ملم باللون الرمادي التيتانيوم والأبيض التيتانيوم والفضي التيتانيوم.

وتُعدّ Galaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra أول ساعتين ذكيتين تعملان بنظام أندرويد المدعوم بنظام التشغيل Wear OS 5، وهو الإصدار الأحدث والأقوى من Wear OS حتى الآن.