سامسونج تكشف رسميًا عن هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6

كشفت شركة سامسونج اليوم، خلال حدثها المنتظر (Galaxy Unpacked) في باريس، عن هاتفيها القابلين للطي الجديدين، Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6. ويتميز كلا الهاتفين بمجموعة من الابتكارات التي تعزز قدراتهما وتقدم تجربة مستخدم لا مثيل لها.

وقد أحدثت سامسونج هذا العام ثورة في الهواتف المزودة بالذكاء الاصطناعي، من خلال منظومة (Galaxy AI) الاستثنائية. ومع إعلان سلسلة (Galaxy Z) الجديدة القابلة للطي، تفتح سامسونج فصلًا جديدًا لتقنيات Galaxy AI من خلال الاستفادة من أشكالها المتنوعة والمرنة التي صُممت بعناية لتوفير تجربة استخدام فريدة للهواتف.

ومن خلال الشاشة الكبيرة في هاتف Galaxy Z Fold، ومزية FlexWindow في هاتف Galaxy Z Flip، ووضع FlexMode المبتكر، وغيرها من المزايا الحديثة، تفتح هواتف Galaxy Z Fold6 و Flip6 المزيد من الإمكانات لتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وقد قال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال (Mobile eXperience Business) في شركة سامسونج للإلكترونيات: “ساعدنا تاريخ سامسونج الحافل بالابتكارات في ترسيخ مكانتنا في مجال الأجهزة المحمولة من خلال ابتكار الشكل القابل للطي وإطلاق عصر الذكاء الاصطناعي المحمول. والآن نحن متحمسون لدمج هاتين التقنيتين المتكاملتين، وإطلاق العنان لإمكانات جديدة لمستخدمينا حول العالم. وتلبي أجهزتنا القابلة للطي احتياجات المستخدمين المختلفة، ومن خلال التقنيات المتطورة لمنظومة (Galaxy AI)، تقدم سامسونج تجربة فريدة من نوعها”.

1- هاتف Galaxy Z Fold6:

يتميز الهاتفان Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 بتصميم محسن يجعلهما أكثر متانة بفضل الهيكل القابل للطي المعزز، بالإضافة إلى استخدام مواد متطورة مثل: Armor Aluminum و Corning Gorilla Glass Victus 2 في التصميم.

وتفخر سامسونج بأن هاتف Galaxy Z Fold6، هو أنحف هاتف في سلسلة (Galaxy Z) حتى الآن، إذ يبلغ وزنه 239 جرامًا، مما يجعله أخف وزنًا من الإصدار السابق بنحو 14 جرامًا، كما أنه أنحف بمعدل 1.3 مليمتر عند طيّه.

وحظيت الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Z Fold6 بتوسيع ملحوظ، حيث زاد عرضها بمقدار بضعة مليمترات، ويعالج هذا التغيير الشكاوى المتعلقة بضيق الشاشة عندما يكون الهاتف مغلقًا، مما يمنحه مظهرًا أكثر تناسقًا.

فقد زاد حجم الشاشة الخارجية من 6.2 بوصات في الإصدار السابق إلى 6.3 بوصات في هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد، وتأتي مع دقة تبلغ 2376 × 968 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، في حين ظلت الشاشة الداخلية بحجمها الكبير الذي يبلغ 7.6 بوصات عند فتح الهاتف، وكلاهما من نوع Dynamic AMOLED 2X.

ويعمل كلا الهاتفين الجديدين من سامسونج بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) المتطور والمصنوع خصوصًا لأجهزة سامسونج جالاكسي، وهو أفضل معالج سنابدراجون للهواتف الذكية حتى الآن.

ويجمع هذا المعالج بين الأداء المتفوق لوحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، وقد حُسن خصوصًا للتعامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي.

وللحفاظ على الأداء القوي، حدثت سامسونج نظام التبريد أيضًا، فقد حصل Galaxy Z Fold6 على غرفة بخار أكبر، في حين يتميز Galaxy Z Flip6 بغرفة بخار للمرة الأولى.

وبالنسبة للكاميرا، لم تغير سامسونج هذا العام في إمكانيات الكاميرا مقارنة بالجيل السابق، إذ يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية: واسعة الزاوية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة تبلغ 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة بدقة تبلغ 10 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، توجد كاميرا واحدة مدمجة في الشاشة الداخلية بدقة تبلغ 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، والثانية مدمجة في الشاشة الخارجية بدقة تبلغ 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2. والاثنتان تدعمان تصوير الفيديو بدقة 4K.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold6 مع خيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

ويعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير في الساعة، وهي البطارية نفسها الموجودة في الجيل السابق، ومع ذلك سيمتاز الإصدار الجديد بعمر بطارية أطول بفضل المعالج المتطور.

مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Galaxy AI:

يتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد مع مجموعة واسعة من مزايا بالذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية والإبداع، وتشمل:

Note Assist: يساعد في تلخيص النصوص وترجمتها وإنشاء ملاحظات الاجتماعات.

يساعد في تلخيص النصوص وترجمتها وإنشاء ملاحظات الاجتماعات. Composer: ينشئ نصوصًا مقترحة بناءً على كلمات مفتاحية بسيطة.

ينشئ نصوصًا مقترحة بناءً على كلمات مفتاحية بسيطة. Sketch to image: يحول الرسومات إلى صور فنية.

يحول الرسومات إلى صور فنية. Gemini: مساعد جوجل الذكي الذي يوفر المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط.

مساعد جوجل الذكي الذي يوفر المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط. المترجم: يترجم المحادثات في الوقت الفعلي ويعرض الترجمات على كلا الشاشتين.

يترجم المحادثات في الوقت الفعلي ويعرض الترجمات على كلا الشاشتين. Live Translate: يترجم المكالمات الهاتفية والتطبيقات الخارجية.

يترجم المكالمات الهاتفية والتطبيقات الخارجية. Photo Assist: يحسّن الصور وينشئ محتوى احترافيًا.

يحسّن الصور وينشئ محتوى احترافيًا. ProVisual Engine: يحسّن جودة الفيديو مع مزايا مثل Instant Slow-mo و Ray Tracing.

2- هاتف Galaxy Z Flip6:

يعمل Galaxy Z Flip6 على تحسين قابلية الحمل وتقديم مجموعة من مزايا التخصيص والإبداع الجديدة لتتمكن من الاستفادة القصوى من كل لحظة.

يضم هاتف (Galaxy Z Flip6) شاشة خارجية من نوع (Super AMOLED) بمقاس قدره 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وشاشة رئيسية داخلية قابلة للطي من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا.

وقد حسنت سامسونج شاشة هاتف Galaxy Z Flip6 الخارجية التي تأتي بمقاس قدره 3.4 بوصات، لتتيح الاستفادة من وظائف مساعد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح الجهاز. وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التواصل أثناء التنقل، يمكنهم الرد على الرسائل النصية باستخدام خاصية (الردود المقترحة) الجديدة، التي تحلل الرسائل الأخيرة وتقترح ردودًا مناسبة.

وباستخدام Galaxy AI، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من جهازك، وتتوفر العديد من هذه المزايا المريحة في شاشة FlexWindow. إذ توفر شاشة FlexWindow إمكانية الوصول إلى تحديثات Samsung Health والإشعارات، كما تتيح لك اختيار المقطع التالي الذي تريد الاستماع إليه.

ولا يكتمل Galaxy Z Flip دون تقديم مجموعة متنوعة تتيح لك تخصيص جهازك بالطريقة التي تفضلها. فباستخدام مزية (Photo Ambient) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتغير خلفية شاشتك تلقائيًا وفقًا للوقت والطقس. وبمساعدة خيارات تخطيط الشاشة المقترحة، يمكنك بسهولة إنشاء مظهر موحد ومنسجم للجهاز من خلال تحليل الصورة الخلفية وضبط عناصر مثل موضع الساعة ولون الإطار.

يقدم هاتف (Galaxy Z Flip6) تحسينات كبيرة تشمل: بطارية أكبر: يأتي الهاتف ببطارية بسعة تبلغ 4000 ميلّي أمبير، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة على سعة البطارية التي تبلغ 3700 ميلّي أمبير الموجودة في الإصدار السابق.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة تبلغ 4000 ميلّي أمبير، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة على سعة البطارية التي تبلغ 3700 ميلّي أمبير الموجودة في الإصدار السابق. غرفة تبريد بالبخار: تُعد هذه مزية جديدة في سلسلة Flip، وتساعد على تبريد الهاتف بشكل أفضل أثناء الأداء المُكثف، مما يحسّن من استقراره ويطيل عمره.

تُعد هذه مزية جديدة في سلسلة Flip، وتساعد على تبريد الهاتف بشكل أفضل أثناء الأداء المُكثف، مما يحسّن من استقراره ويطيل عمره. كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل: يحافظ هاتف Flip6 على الكاميرا الرئيسية نفسها التي تأتي بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، والموجود في أجهزة Fold، ويأتي مع كاميرا جديدة فائقة الاتساع لتوسيع مجال الرؤية.

يحافظ هاتف Flip6 على الكاميرا الرئيسية نفسها التي تأتي بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، والموجود في أجهزة Fold، ويأتي مع كاميرا جديدة فائقة الاتساع لتوسيع مجال الرؤية. زيادة الذاكرة: يبدأ الطراز الأساسي من Flip6 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 12 جيجابايت بدلًا من 8 جيجابايت الموجودة في الإصدار السابق، وسيتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

خصائص أمان يمكنك الوثوق والتحكّم بها:

يضمن نظام Samsung Knox المتعدد الطبقات حماية قوية لهواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6، إذ صُممت هذه المنصة الأمنية بعناية لحفظ المعلومات الحساسة والحماية من الثغرات الأمنية، من خلال التنبيه الفوري بالتهديدات والحماية التعاونية الشاملة.

وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي، تمنحك سامسونج السيطرة الكاملة على إعدادات جهازك، إذ يمكنك بكل حرية تحديد كيفية استخدام بياناتك لتعزيز تجارب الذكاء الاصطناعي من خلال إعدادات Galaxy AI المتقدمة.

وكطبقة إضافية للحماية، توفر مزايا حماية البيانات المحسنة تشفيرًا شاملًا عند إجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud.

وتتمتع سلسلة الهواتف الجديدة Galaxy Z بقائمة موسعة من مزايا الأمان والخصوصية من سامسونج، بما يشمل: Knox Vault، و Security & Privacy Dashboard، والمانع التلقائي للإعلانات، وكلمات المرور، وشبكة Wi-Fi الآمنة، والمشاركة الخاصة في Quick Share.

السعر و​التوفر:

يتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 بتشكيلة واسعة من الألوان المميزة والجذابة، تشمل: اللون الفضي الداكن، والزهري، والكحلي، ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip6 أيضًا باللون الفضي الداكن، والأصفر، والأزرق، والأخضر النعناعي، مما يتيح للمستخدمين إمكانية اختيار اللون الذي ينسجم مع ذوقهم الشخصي وأسلوبهم الخاص.

علاوة على ذلك، يمكن طلب الهاتفين من موقع سامسونج الرسمي، حيث تتوفر الهواتف بألوان حصرية إضافية تشمل: الأسود الكربوني، والأبيض، واللون الخوخي الفريد لهاتف Galaxy Z Flip6.

وتتوفر الهواتف الجديدة ابتداءً من اليوم للحجز السابق، وستصل الأسواق بحلول 24 من يوليو الجاري، وذلك بأسعار تبدأ من 1899 دولارًا لهاتف Galaxy Z Fold6، و1099 دولارًا لهاتف Galaxy Z Flip6.