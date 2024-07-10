سامسونج تكشف رسميًا عن سماعات Galaxy Buds 3

كشفت سامسونج اليوم عن سلسلة سماعات Galaxy Buds 3 الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الأخرى التي شملت: الخاتم الذكي (Galaxy Ring)، وساعات Galaxy Watch 7 و Galaxy Watch Ultra، وأحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6.

وتأتي هذه السماعات بتصميم جديد ومزايا تقنية متطورة بفضل قوة منظومة (Galaxy AI)، التي تَعد بتجربة صوتية استثنائية للمستخدمين.

تصميم جديد:

تضم سلسلة Galaxy Buds 3 طرازين هما: Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro، وكلاهما يمتازان بتصميم جديد تطلق عليه سامسونج اسم (Blade Design)، حيث أضافت سامسونج ساقًا صغيرة إلى السماعات، ووفقًا لبيان صادر اليوم عن سامسونج يوفر هذا التصميم تجربة استخدام أكثر سهولة من خلال التحكم في السماعات ببساطة عن طريق الضغط أو التمرير على الساق لضبط مستوى الصوت أو تشغيل الأغاني أو استدعاء المساعد الرقمي.

يتشابه كلا الطرازين في التصميم الخارجي، ومع ذلك يختلفان في التصميم الداخلي والأصوات، إذ يتمتع الطراز الأساسي بتصميم مفتوح مثل الجيل الأول من آبل AirPods.

بينما يتميز طراز البرو بطرف أذن مشابهة لطراز AirPods Pro 2، وهو ما تسميه سامسونج تصميم (قناة الأذن) الذي يَعد بتجربة صوت غامرة.

وكذلك يختلف كلا الطرازين كثيرًا من الداخل، إذ تحتوي Galaxy Buds 3 الأساسية على مُحرك ديناميكي واحد بحجم قدره 11 ملم.

في حين تستخدم Galaxy Buds 3 Pro نظامًا ثنائي الاتجاه مع مُحرك ديناميكي بمقاس يبلغ 10.5 ملم ومكبر صوت مسطح يبلغ مقاسه 6.1 ملم. ويحتوي كلا الطرازين على ثلاثة ميكروفونات لكل منهما ويدعمان الصوت العالي الجودة.

مزايا متقدمة في سماعات Galaxy Buds 3 Pro:

تأتي سماعات Galaxy Buds 3 الأساسية مع خاصية إلغاء الضوضاء (ANC) العادية، ولكن تتميز Galaxy Buds 3 Pro بخاصية إلغاء الضوضاء المتطورة مع مزايا الصوت المحيطي، واكتشاف الأصوات، التي تتيح لها التمييز بين الضوضاء والأصوات البشرية.

عندما يتحدث المستخدم، تتحول السماعات تلقائيًا إلى وضع الصوت المحيطي وتخفض مستوى صوت الوسائط، حتى يتمكن المستخدم من سماع المحادثات دون الحاجة إلى إزالة السماعات.

كما تشمل المزايا الحصرية الأخرى في طراز البرو التحكم التكيفي في الضوضاء، واكتشاف الصمت، وأضواء الساق.

ترجمة فورية مع Galaxy Z Fold 6 أو Z Flip 6:

تستخدم كل من Galaxy Buds 3 و Pro مزايا Galaxy AI، بما يشمل وضع المترجم، الذي يتيح للمستخدمين سماع ترجمات فورية. فعند توصيلها بهاتف Galaxy Z Fold 6 أو Z Flip 6، تُتَرجم اللغات الأجنبية إلى اللغة المفضلة من خلال السماعات.

عمر البطارية:

تأتي كلتا السماعتين مع علبة شحن ذات وزن مماثل، وبطاريتها تبلغ قدرتها 515 ميلّي أمبير/ الساعة.

وتعمل سماعات Galaxy Buds 3 نفسها ببطارية تبلغ قدرتها 48 ميلّي أمبير/ الساعة، وتقدم ما يصل إلى 5 ساعات، وما يصل إلى 24 ساعة مع حقيبة الشحن.

بينما تعمل Galaxy Buds 3 Pro ببطارية تبلغ قدرتها 53 ميلّي أمبير/ الساعة، تقدم ما يصل إلى 6 ساعات و 26 ساعة مع حقيبة الشحن. وتشمل المزايا الأخرى تصنيف IP57 ودعم اتصال البلوتوث 5.4.

السعر والتوفر:

تتوفر سماعات Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro باللونين الفضي والأبيض. ويبلغ سعر الطراز الأساسي 179.99 دولارًا، في حين يبلغ سعر طراز البرو 249.99 دولارًا. وتقدم سامسونج علبة حماية مجانية للذين يقومون بحجز السماعات عبر موقعها الإلكتروني قبل 23 من يوليو الجاري.