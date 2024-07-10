زوجة الرئيس الأوكراني تقع ضحية حملة تضليل واسعة عبر الإنترنت

انتشرت معلومات مضللة عبر الإنترنت بشأن شراء زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيارة فاخرة من شركة بوجاتي مستخدمة أموال المساعدات الأمريكية.

واعتمدت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي على مصدر مشكوك فيه، وهو موقع فرنسي غير معروف، لكن الخبر الملفق لاقى انتشارًا واسعًا في منصة إكس، كما تصدر نتائج البحث في جوجل عند البحث.

وكان موقع “Vérité Cachée” قد نشر خبرًا تحت عنوان: “أولينا زيلينسكي تصبح أول مالكة لسيارة بوجاتي توربيون الجديدة”، وزعم الموقع أن السيدة الأولى في أوكرانيا حصلت على عرض خاص للسيارة الفاخرة التي تبلغ قيمتها 4.8 ملايين دولار في أثناء زيارتها لباريس في يونيو الماضي، وطلبت السيارة فورًا، كما أرفق الموقع مقطع فيديو لرجل يدّعي أنه يعمل في معرض لتجارة السيارات، لكن الخبر ومقطع الفيديو كانا مزيفين.

ويُتهم موقع “Vérité Cachée” بأنه أحد المواقع المرتبطة بالحكومة الروسية التي تروج للمعلومات المضللة في أوروبا والولايات المتحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر صحفيين وهميين، وفقًا لتحقيق أجرته شركة الأمن السيبراني “Recorded Future”.

وتناولت عشرات الوسائل الإعلامية الروسية الخبر المزيف مشيرةً إلى الموقع الفرنسي كمصدر له، كما أعادت نشره العديد من الحسابات التي يُقال إنها تابعة للحكومة الروسية، ومنها حساب الناشط جاكسون هينكل الذي أسهم في وصول الخبر إلى ما يزيد على 12 مليون مستخدم في منصة إكس، وفق إحصائيات المنصة.

وبدأت مواقع إخبارية لاحقًا نشر الخبر، ومنها منصة تجميع الأخبار MSN التابعة لمايكروسوفت. وبعد التحقق من عدم صحة الخبر، أزالت جوجل ومايكروسوفت روابط النتائج والمواقع، لكن الخبر كان قد انتشر بالفعل على نطاق واسع.

ووفقًا لما ذكرته مؤسسة NewsGuard المتخصصة في تقييم المواقع الإخبارية، فإن موقع “Vérité Cachée” هو أحد المواقع التي يديرها جون مارك دوغان، وهو جندي أمريكي سابق في مشاة البحرية، وقد عمل شرطيًا في فلوريدا في وقتٍ سابق، ويُقال إنه يدير مجموعة كبيرة من المواقع الإخبارية المضللة يصل عددها إلى 170 موقعًا.

وتعتمد شبكة دوغان بنحو كبير على المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، ومنها المقالات النصية والصوتيات ومقاطع الفيديو المزيفة، بالإضافة إلى إنشاء الشخصيات الوهمية لجعل المعلومات المضللة مقنعة.