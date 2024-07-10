رسمياً: إطلاق مركبات الأجرة الطائرة خلال أولمبياد باريس 2024

أعلنت الحكومة الفرنسية السماح باستخدام مركبات الأجرة الطائرة خلال أولمبياد باريس 2024، حيث ستتولى شركة Volocopter الألمانية الناشئة توفير هذه الخدمة المبتكرة. وقد أُتيحت للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الفرصة ليكون أول راكب في هذه الرحلة الفريدة.

وستُخصص بارجة على نهر السين كمطار صغير لمركبات الأجرة الطائرة، التي أطلق عليها اسم “Vertiport de Paris-Austerlitz”، وستتمكن المركبات الكهربائية بالكامل من الإقلاع والهبوط عموديًا من هذا المطار؛ إذ تعدّ تاكسي Volocity الجوية التي طورتها شركة Volocopter التاكسي الجوية الوحيدة المصرح لها باستخدام هذا المطار بعد حصولها على الموافقة الرسمية عقب عام من الاختبارات المكثفة.

ومن المتوقع أن تبدأ المركبات رحلاتها خلال أولمبياد باريس، الذي ينطلق في 26 يوليو الجاري. ومع ذلك، ستلتزم Volocopter بإرشادات صارمة تشمل السماح برحلتين فقط في الساعة وبمجموع قدره 900 رحلة خلال المدة التجريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر. كما سيعمل المطار بين الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

وترى شركات التاكسي الجوية أن هذه التجربة ستكون نقطة انطلاق لهذه الصناعة الناشئة؛ إذ حصلت على دعم قوي من الرئيس ماكرون الذي أعرب عن استعداده لتجربة الإقلاع والهبوط بنفسه.

وقد وجهت شركة Volocopter دعوةً للرئيس ماكرون ليكون أول راكب على متن رحلاتها في باريس، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “لندن تايمز”. وقال أوغستين دي رومانيه، الرئيس التنفيذي لهيئة مطارات باريس: “إذا أراد ماكرون أن يكون أول أوروبي يطير على هذا النوع من المركبات في الألعاب الأولمبية، فإننا نرحب بذلك”.

ومع ذلك، لم تحظَ هذه الخطة بالإجماع، حيث وصف مجلس مدينة باريس المشروع بأنه “سخيف” و”خطأ بيئي”، ويعتزم الطعن في التصريح الممنوح له. كما يشير النقاد إلى أن مركبات الأجرة الجوية غير عملية وغير مجدية اقتصاديًا، حيث إنها موجهة فقط للأثرياء، إذ تشير تقارير إلى أن سعر التذكرة سيبلغ قرابة 300 يورو.