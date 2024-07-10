جوجل تزود أجهزة سامسونج بمزايا Gemini الجديدة

قالت جوجل إنها تجلب مزاياها الجديدة عبر تطبيقات متعددة إلى أجهزة سامسونج الجديدة التي كشفت عنها الشركة في Unpacked 2024، ويشمل ذلك Galaxy Z Flip 6 و Galaxy Z Fold 6 وساعات جالاكسي الذكية الجديدة.

وحدثت عملاقة البحث تطبيق Gemini لنظام أندرويد ليكون مناسبًا للأجهزة القابلة للطي مع إمكانية استخدام Gemini مع واجهات الشاشة المتراكبة والمقسمة. ويمكنك التمرير من زاوية الشاشة أو قول Hey Google لإظهار Gemini.

ويسمح لك الإصدار الجديد من التطبيق لأجهزة سامسونج بطرح أسئلة بخصوص مقطع فيديو قد تشاهده عبر يوتيوب.

ووفقًا للشركة، فإن هذه المزايا ستصل إلى أجهزة جالاكسي الجديدة القابلة للطي في الأشهر المقبلة.

وأعلنت جوجل ميزة Circle to Search خلال حدث Samsung Galaxy S24 في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الشركة الآن إنها تعمل على توسيع وظائف هذه الميزة من خلال دعم حلول المعادلات الرياضية الرمزية ومسح الرموز الشريطية ورموز الاستجابة السريعة.

وقالت جوجل أيضًا إن هذا الإصدار الجديد من Circle to Search سيكون متاحًا لأجهزة إضافية في وقت لاحق من هذا العام.

وجلبت منصة يوتيوب ميزة العرض المتعدد إلى الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد في شهر مايو.

وتتيح لك هذه الميزة مشاهدة ما يصل إلى 4 قنوات من YouTube TV في وقت واحد.

ومن المفترض دعم هذه الميزة عبر هاتف Galaxy Z Fold 6، مع قدرة المشتركين على اختيار مجموعة من أخبار كرة القدم والأخبار والطقس والأحداث الرياضية المتزامنة.

وقدمت جوجل نظام التشغيل Wear 5 خلال مؤتمر مطوريها السنوي Google I/O 2024 في وقت سابق من هذا العام مع تحسينات في الأداء وعمر البطارية.

وأعلنت سامسونج أن ساعتيها الذكيتين Galaxy Watch 7 و Galaxy Watch Ultra تأتيان مع نظام التشغيل Wear OS 5.