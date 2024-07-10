جوجل تتيح مراقبة تسريبات الويب المظلم مجانًا للجميع

أعلنت جوجل توسيع نطاق خدمة مراقبة تسريبات الحسابات المسروقة في الويب المظلم لتكون متاحة لكافة المستخدمين، وليس فقط المشتركين في خدمة Google One المأجورة.

وكانت جوجل قد بدأت إتاحة مراقبة تلك التسريبات لمشتركي خدمة جوجل ون منذ العام الماضي، وتشمل المعلومات التي تُراقب أرقام الهواتف والعناوين البريدية وكلمات المرور.

وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي بشأن هذا التغيير، فإن تلك الخدمة ستصبح جزءًا من قسم “النتائج عنك” التي تتيح حاليًا التحقق من المعلومات التي فهرستها جوجل، والتي تحتوي على معلومات اتصال شخصية مثل عنوان المنزل أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع إمكانية طلب إزالتها حتى لا تظهر في نتائج البحث.

وصرحت جوجل بأن هذه الخطوة ستصنع “حلًا مشتركًا لمساعدة المستخدمين على حماية وجودهم عبر الإنترنت”.

ويُعد الويب المظلم (Dark Web) جزءًا من شبكة الإنترنت، لكن لا تفهرسه محركات البحث التقليدية مثل جوجل، ولا يمكن الوصول إليه باستخدام المتصفحات العادية، ويتطلب الوصول إليه استخدام متصفحات خاصة تخفي هوية المستخدم، وتجعله غير قابل للتتبع.

ويُستخدم الويب المظلم لأغراض متعددة، بعضها قانوني وبعضها غير قانوني، مثل تجارة بيانات المستخدمين المسروقة.

وسيلاحظ مستخدمو Google One فقدان ميزة “مراقبة الويب المظلم”، لكنها سوف تتوفر مجانًا لكافة المستخدمين في وقتٍ لاحق، بدايةً من نهاية شهر يوليو الجاري.

وتوجد العديد من الخدمات المجانية والمأجورة التي تفحص محتوى الويب المظلم بحثًا عن بيانات المستخدمين، وترسل لهم تنبيهات بشأنها، ولكن فيما يتعلق بمستخدمي جوجل، فإن إدماج ميزتي المراقبة التابعتين للشركة في موضع واحد لعرض تسريبات المعلومات الشخصية يُعد أمرًا أكثر ملاءمة للمستخدمين.

وكانت جوجل قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام الجاري إلغاء خدمة VPN الخاصة في حزمة Google One، إذ ستوقف الشركة تشغيلها في وقت لاحق من هذا العام.