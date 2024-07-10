ثلاث حقائق حول محركات الأقراص الصلبة “HDD” وأقراص الحالة الصلبة “SSD”

بقلم: جيسون فيست، نائب الرئيس للمنتجات والأسواق في سيجيت تكنولوجي.

“ستصبح محركات الأقراص الصلبة (HDDs) شيئًا من الماضي قريبًا”.

“ستحل قريبًا وحدات التخزين المبنية بالكامل على الفلاش محل الأقراص والوحدات الهجينة في مراكز البيانات”.

“مركز البيانات المستقبلي يعتمد كليًا على وحدات التخزين القائمة على الفلاش”.

يشهد عالم التخزين منذ أكثر من عقد جدلًا واسعًا حول مستقبل محركات الأقراص الصلبة (HDD)، إذ إن التنبؤات السابقة التي تتوقع زوال محركات الأقراص الصلبة، والتي يرددها باستمرار بعض مؤيدي تكنولوجيا الفلاش، مستمرة منذ مدة زمنية طويلة، ومع ذلك أثبت الزمن أنها غير صحيحة.

مما لا شك فيه أن التخزين القائم على الفلاش مناسب تمامًا لدعم التطبيقات التي تحتاج أداءً عاليًا وسرعة، كما أن إيرادات الفلاش تنمو كإيرادات مجموعة الفلاش الكاملة (AFA)، ولكن ليس على حساب محركات الأقراص الصلبة.

فمع انتشار السحابة وظهور حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي، تتزايد قيمة مجموعات البيانات الضخمة، ومن ثم تصبح محركات الأقراص الصلبة، التي تُخزن الغالبية العظمى من الإكسابايت (EB) في العالم اليوم، أكثر أهمية بالنسبة لمشغلي مراكز البيانات.

ويتوقع المحللون أن تكون محركات الأقراص الصلبة المستفيد الرئيسي من استمرار نمو الإكسابايت، خصوصًا في المؤسسات ومراكز البيانات السحابية الكبيرة، حيث توجد الغالبية العظمى من مجموعات البيانات في العالم.

لذلك دعنا نلقي نظرة عميقة على ثلاث مغالطات شائعة حول محركات الأقراص الصلبة (HDD)، وأقراص الحالة الصلبة (SSD)، وثلاثة أسباب ستُبقي كلتا التقنيتين أساسيتين في بنيات تخزين البيانات في المستقبل القريب:

الحقيقة الأولى؛ تفاوت الأسعار:

المغالطة: ستتطابق أسعار أقراص الحالة الصلبة (SSD) مع أسعار محركات الأقراص الصلبة (HDD) قريبًا.

الحقيقة: لن تتقارب أسعار أقراص الحالة الصلبة مع محركات الأقراص الصلبة في أي وقت خلال العقد القادم.

تتميز محركات الأقراص الصلبة بمزية التكلفة لكل تيرابايت مقارنة بأقراص (SSD)، مما يجعلها بلا شك عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الخاصة بمركز تخزين البيانات.

وتؤكد الأبحاث والتحاليل الصادرة عن شركة (سيجيت) Seagate، التي أجرتها بالتعاون مع (IDC)، و(TRENDFOCUS)، و(Forward Insights) أن محركات الأقراص الصلبة ستبقى الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمعظم المؤسسات، ومن المتوقع أن يبقى فرق السعر لكل تيرابايت بين أقراص (SSD) ومحركات الأقراص الصلبة الخاصة بالمؤسسات عند أو أعلى من 6 إلى 1 حتى عام 2027 على الأقل.

ويتجلى هذا الفارق بنحو خاص في مراكز البيانات، حيث تُعد تكلفة اقتناء الأجهزة العنصر الأساسي في إجمالي تكلفة الملكية (TCO). ومع احتساب جميع تكاليف أنظمة التخزين، بما يشمل: تكاليف اقتناء الأجهزة، والطاقة، والشبكات، والحوسبة، فإن الأنظمة القائمة على محركات الأقراص الصلبة تقدم إجمالي تكلفة ملكية أفضل بكثير لكل تيرابايت.

الحقيقة الثانية، مقياس التصنيع:

المغالطة: يمكن تصنيع وحدات NAND بوتيرة سريعة كافية لتحل محل جميع محركات الأقراص الصلبة.

الحقيقة: إن استبدال جميع محركات الأقراص الصلبة بوحدات NAND يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة جدًا لا يمكن الاستمرار بها.

إنّ فكرة إمكانية زيادة إنتاج وحدات NAND بشكل كبير لتحل محل سعة تخزين محركات الأقراص الصلبة بالكامل ليست مجرد فكرة غير واقعية فحسب، بل ستؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى التكاليف. فالأمر لا يتعلق فقط بإنتاج المزيد من وحدات NAND، بل يتطلب عملية ضخمة من الناحية المالية واللوجستية، ناهيك بتنفيذها بسعر منافس لمحركات الأقراص الصلبة.

ووفقًا لتقرير الربع الرابع من عام 2024 عن مراقبة سوق NAND الصادر عن (Yole Intelligence)، وفّرت صناعة NAND بأكملها 3.1 زيتابايت (ZB) من عام 2015 إلى عام 2023، واضطرت إلى استثمار رأسمال قدره 208 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 47% من إيراداتها المجمعة.

وفي المقابل، تلبي صناعة محركات الأقراص الصلبة نحو 90% من احتياجات مراكز تخزين البيانات الواسعة النطاق بطريقة تتسم بكفاءة رأس المال.

ولبلورة هذا الأمر بشكل أفضل، يرجى إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه، حيث تُقارن كفاءة إنتاج البايت في صناعات NAND ومحركات الأقراص الصلبة، باستخدام تقنية سيجيت كبديل لصناعة الأقراص الصلبة. ببساطة، تُعدّ صناعة محركات الأقراص الصلبة أكثر كفاءة من ناحية توصيل الزيتابايتس إلى مركز البيانات.

هل تستطيع صناعة الفلاش توفير السعات ذاتها التي توفرها صناعة محركات الأقراص الصلبة بحلول عام 2028؟

يشير تقرير (Yole Intelligence) إلى أنه خلال المدة الممتدة من عام 2025 إلى 2027، ستستثمر صناعة NAND نحو 73 مليار دولار، لإنتاج ما يُقدر بنحو 963 إكسابايت من أقراص الحالة الصلبة الخاصة بالمؤسسات بالإضافة إلى منتجات NAND الخاصة بالأجهزة اللوحية والهواتف، باستثمار يوازي 76 دولارًا في كل تيرابايت من مخرجات وحدة تخزين الفلاش.

وعند تطبيق سعر رأس المال نفسه على كل بايت، سيتطلب الأمر استثمارات إضافية تبلغ 206 مليارات دولار لدعم 2.723 زيتابايت من سعة القرص الصلب المتوقع شحنها في عام 2027. في المجمل، هذا يقارب 279 مليار دولار من الاستثمار لسوقٍ إجمالي قابل للتوجيه يبلغ نحو 25 مليار دولار، أي خسارة 10:1.

وهذا المستوى من الاستثمار غير محبّذ بالنسبة لصناعة تواجه عوائد غير مؤكدة، لا سيما بعد خسارة الأموال طوال عام 2023.

الحقيقة الثالثة؛ أحمال عمل المؤسسات الحديثة:

المغالطة: وحدات الفلاش هي الحل الوحيد لتلبية متطلبات الأداء لأحمال عمل المؤسسات الحديثة.

الحقيقة: عادةً ما تمزج بنية التخزين الخاصة بالمؤسسات بين أنواع عدة من الوسائط لتحسين التكلفة والسعة واحتياجات الأداء للأحمال التشغيلية.

في هذه القضية ثمة انقسام، إذ ينصح بائعو وحدات الفلاش الكاملة المؤسسات بتبسيط ومواكبة المستقبل من خلال استخدام الفلاش بالكامل للحصول على أداء عالٍ. وبخلاف ذلك، يفترضون أن الشركات تخاطر حين تجد نفسها غير قادرة على مواكبة متطلبات الأداء لأعباء العمل الحديثة، ويفشل منطق المجموع الصفري هذا للأسباب التالية:

لا تتطلب معظم الأحمال التشغيلية الحديثة مزية الأداء التي يوفرها الفلاش. يتعين على المؤسسات تحقيق التوازن بين القدرة والتكلفة والأداء. البساطة المزعومة لبنية التخزين ذات الطبقة الواحدة هي الحل للبحث عن مشكلة ما.

فلنتناول كل نقطة على حدة:

أولًا، معظم البيانات باتت موجودة في السحابة ومراكز البيانات الكبيرة، حيث تتطلب نسبة صغيرة فقط من الأحمال التشغيلية نسبة كبيرة من الأداء. ولهذا السبب، وفقًا لمؤسسة IDC، على مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت محركات الأقراص الصلبة نحو 90% من قاعدة التخزين المركبة لدى مقدمي الخدمات السحابية ومراكز البيانات الواسعة النطاق.

في بعض الحالات، لا تكون أنظمة الفلاش الكاملة مطلوبة على الإطلاق كجزء من الحلول العالية الأداء، نظرًا إلى وجود أنظمة تخزين هجينة تؤدي أداءً جيدًا أو أسرع من أداء الفلاش بالكامل.

ثانيًا، تُعدّ اعتبارات التكلفة الإجمالية للملكية أمرًا أساسيًا لمعظم قرارات البنية التحتية لمراكز البيانات، لكونها تفرض توازنًا بين التكلفة والقدرة والأداء. وتُحقق التكلفة الإجمالية للملكية المثالية من خلال مواءمة أكثر الوسائط فعالية من حيث التكلفة، مثل محرك الأقراص الصلبة أو الفلاش أو الشريط، مع متطلبات الأحمال التشغيلية. وتُعدّ محركات الأقراص الصلبة والمصفوفات الهجينة (المبنية من محركات الأقراص الصلبة وأقراص الحالة الصلبة) مناسبة تمامًا لمعظم حالات استخدام التطبيقات والتخزين السحابي للمؤسسات.

ومع ذلك يتميز تخزين الفلاش بتفوقه في سيناريوهات القراءة المكثفة، ولكن قدرته على التحمل تتضاءل مع زيادة نشاط الكتابة. وتعالج الشركات المصنعة هذا الأمر من خلال تصحيح الأخطاء والإفراط في التزويد، وهو تخزين إضافي غير مرئي لاستبدال الخلايا التالفة. ولكن الإفراط في التزويد يزيد بشكل كبير من تكلفة المنتج المضمن وهناك حاجة إلى طاقة ثابتة لتجنب فقدان البيانات، مما يفرض تحديات التكلفة في مراكز البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، قد تسمح تقنيات مثل الخلية الثلاثية المستوى (TLC) والخلية الرباعية المستوى (QLC) ، للفلاش بالتعامل مع الأحمال التشغيلية ذات البيانات الثقيلة مثل محركات الأقراص الصلبة، ولكن الأساس المنطقي الاقتصادي يضعف بالنسبة لمجموعات البيانات الكبيرة أو الاحتفاظ بها على المدى الطويل. وفي هذه الحالات، توفر محركات الأقراص الصلبة، بكثافة مساحتها المتزايدة، حلًا أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ثالثًا، الادعاء بأن استخدام مجموعة الفلاش الكاملة “أسهل” من اعتماد مزيج من أنواع الوسائط في بنية متدرجة هو حل للبحث عن مشكلة.

تستخدم العديد من أنظمة التخزين الهجينة بنية محددة برمجيًا مثبتة ومضبوطة بدقة، وتدمج وتستغل نقاط القوة في أنواع الوسائط المتنوعة بسلاسة في وحدات فردية. وفي بنيات مراكز البيانات السحابية الخاصة أو العامة الواسعة النطاق، تُستخدم أنظمة الملفات أو التخزين المحدد بالبرمجيات لإدارة أحمال عمل تخزين البيانات عبر مواقع ومناطق مراكز البيانات.

وتُعدّ مجموعة الفلاش الكاملة وأقراص الحالة الصلبة مناسبة تمامًا لأحمال العمل العالية الأداء ومكثفة القراءة. ولكن من الخطأ الاستنباط من حالات الاستخدام المتخصصة أو عمليات الاعتماد على نطاق صغير إلى السوق الشامل والنطاق الواسع حيث توفر مجموعة الفلاش الكاملة طريقة باهظة الثمن للقيام بدور محركات الأقراص الصلبة بالفعل بتكلفة إجمالية للملكية أقل بكثير.

وتتوقع سيجيت في تحليلها الصادر عن IDC و TRENDFOCUS زيادة بنسبة قدرها 250% تقريبًا في الإكسابايت لمحركات الأقراص الصلبة بحلول عام 2028، وتشير الاستنتاجات إلى أن هذه النسبة ستبقى ثابتة في العقد القادم.

في الواقع، محركات الأقراص الصلبة موجودة لتبقى، وهذا سيحصل بالتعاون مع وحدة تخزين الفلاش.