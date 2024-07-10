أدّى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي وتحسُّن قدراته إلى انتشار تقنية التزييف العميق (Deepfakes) بنحو كبير جدًا ويواجه العالم في الوقت الحالي الآثار المعقدة الناتجة عنها، فهي تؤثر سلبًا في الكثير من القطاعات، وأهمها: قطاع الأعمال وقطاع السياسة.

تنتج هذه التأثيرات السلبية عن إساءة استخدام هذه التقنية، ففي الغالب يُستخدم التزييف العميق لإنشاء صور أو مقاطع فيديو مزيفة وقد يعتقد الكثير من الأشخاص أنها حقيقية بسبب الاحترافية في إنتاجها؛ وهذا يؤدي إلى مشكلات في سُمعة الأفراد والشركات أو تراجع أسهم شركة معينة أو التأثير في قرار سياسي وغير ذلك.

إليك المزيد من التفاصيل حول تقنية التزييف العميق وتأثيرها السلبي في المجتمع:

أولًا: ما التزييف العميق؟

التزييف العميق (Deepfakes) هي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق لإنشاء مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو صور احترافية تبدو كأنها حقيقية.

تستخدم الخوارزميات التي تعتمد عليها هذه التقنية مجموعات بيانات كبيرة لإنشاء محتوى مزيف أو تغيير محتوى أصلي، وقد تطورت هذه التقنية بنحو كبير جدًا حتى أصبح من الصعب التمييز بين المحتوى الحقيقي والمُزيّف.

وخلال السنوات القليلة الماضية، كان نمو الوسائط المصممة بالتزييف العميق كبيرًا فقد تضاعف عدد المواد المزيفة المنتشرة عبر الإنترنت كل ستة أشهر.

وقد أشار تقرير نُشر في Reuters إلى أن ما يقارب 500000 مقطع فيديو ومقطع صوتي مزيف نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم في عام 2023. وبحلول عام 2025 من المُتوقع نشر 8 ملايين صورة مزيفة باستخدام هذه التقنية إذا استمرت هذه الوسائط بالتضاعف كل ستة أشهر.

تساهم سهولة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والكمية الكبيرة من البيانات المتاحة للجميع عبر الإنترنت في انتشار التزييف العميق. وتؤدي منصات التواصل الاجتماعي دورًا أساسيًا في انتشار الوسائط المُزيفة بسبب سرعة نشر المعلومات فيها وسهولة وصولها إلى عدد كبير من الأشخاص.

وقد وجدت دراسة أجرتها شركة iProov أنه في عام 2022، كان أقل من ثلث المستخدمين العالميين لمنصات التواصل الاجتماعي يعرفون معنى التزييف العميق، وقد ساعد هذا الأمر في انتشار المعلومات غير الصحيحة بسرعة عبر هذه المنصات.

ثانيًا: ما الآثار السلبية المترتبة على المجتمع بسبب التزييف العميق؟

يتسبب تطور تقنية التزييف العميق بظهور تحديات كبيرة لشرائح مختلفة من المجتمع. وفيما يلي سنذكر بعض الطرق الرئيسية التي تؤثر من خلالها تقنية التزييف العميق بنحو سلبي في المجتمع:

1- التلاعب السياسي:

أثّرت تقنية التزييف العميق بالفعل في المجال السياسي من خلال إظهار شخصيات سياسية تقول أو تفعل أشياء لم تفعلها أبدًا. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو مزيف يطلب من جيشه وقف القتال. وهذا لا يتسبب بمشكلات متعلقة بالثقة بالقادة السياسيين وحسب، بل يساهم أيضًا في تغيير الرأي العام والتأثير في الانتخابات.

2- نشر المعلومات غير الصحيحة والأخبار المُزيفة:

يؤدي الانتشار السريع للوسائط المصممة بتقنية التزييف العميق على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفاقم مشكلة انتشار المعلومات الخطأ بين فئة كبيرة من المجتمع. وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة Baltimore وشركة الأمن السيبراني CHEQ، أنه في عام 2020، تسببت الأخبار المزيفة بخسائر تبلغ 78 مليار دولار.

3- زيادة المخاوف المتعلقة بالخصوصية:

يمكن استخدام التزييف العميق لأغراض ضارة، مثل: إنشاء محتوى مزيف يظهر فيه أشخاص دون موافقتهم. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إضراب الممثلين في عام 2023، فقد احتج الممثلون على استخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لإنشاء صور لهم دون موافقتهم. وهذا يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وقد أدّى ذلك إلى دعوات لفرض المزيد من القوانين والتشريعات لحماية الأفراد من الوسائط المُزّيفة باستخدام هذه التقنية.

4- التأثير في قطاع الأعمال:

تتأثر الشركات بنحو كبير بالتزييف العميق، فقد تواجه بعض الشركات مشكلة انتحال شخصية الرئيس التنفيذي لغايات الاحتيال المالي، أو إنشاء محتوى قد يضر بسمعة الشركة وثقة العملاء.

ففي عام 2019، وَقَع الرئيس التنفيذي لشركة بريطانية ضحية للاحتيال الصوتي المزيف، فقد وردته مكالمة مزيفة من الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية الأم، وطلب منه المُحتال خلالها تحويل مبلغ مالي قدره 220,000 يورو إلى الحساب المصرفي لمُورّد.

ثالثًا: كيف يمكن تخفيف التأثير الناتج عن التزييف العميق؟

تتطلب معالجة التحديات التي يفرضها التزييف العميق نهجًا يتضمن أنظمة تكنولوجية متطورة وتشريعات وزيادة الوعي العام. ومن الإستراتيجيات التي يمكن اتباعها ما يلي:

1- تطوير برامج الوقاية والكشف عن التزييف العميق:

من المهم الاستثمار في تطوير ونشر تقنيات متقدمة للكشف عن التزييف العميق ومنع انتشاره عبر المنصات المختلفة مثل: وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

وقبل مدة قصيرة، قدّمت شركة هونر الصينية تقنية اكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي AI Deepfake Detection، التي تحلل تفاصيل الصور ومقاطع الفيديو لاكتشاف العيوب غير المرئية للعين البشرية، وبعد تدريبها على مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالاحتيال، يمكنها تحديد المحتوى وفحصه ومقارنته في غضون ثلاث ثوانٍ. وفي حال اكتشاف محتوى اصطناعي أو مُعدّل، فإن هذه التقنية تصدر تحذيرًا فورًا لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المُحتملة.

2- زيادة الوعي:

يمكن أن تساهم زيادة الوعي في تكوين مجتمع أقل عرضة للخداع، وتكون زيادة التوعية بتثقيف أفراد المجتمع حول وجود تقنية التزييف العميق ومخاطرها المحتملة. وقد يتضمن ذلك تثقيف أفراد المجتمع بالأدوات التي يمكنهم استخدامها لاكتشاف الوسائط المصممة بتقنية التزييف العميق ومنع انتشارها والتحقق من أنهم يستخدمون المنصات الإعلامية الرسمية التي تنشر الأخبار الحقيقة.

وفي داخل الشركات، يمكن للموظفين الحصول على دورات توعية وتدريب حول تأثيرات التزييف العميق للتخفيف من الإضرار بالسمعة الشخصية والمهنية.

3- التنظيم والتشريع:

ينبغي للحكومات والهيئات التنظيمية أن تفرض تشريعات وقوانين تعالج انتشار التزييف العميق، وتحدد عقوبات واضحة لأولئك الذين يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا.

ومن الأمثلة على ذلك مشروع قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة (Online Safety Bill) الذي حدُّث آخرًا لحماية ضحايا إساءة استخدام التزييف العميق.

وللقيام بذلك على المستوى العالمي، هناك حاجة إلى التعاون الدولي لمعالجة التهديدات المرتبطة بالتزييف العميق، وهذا يتطلب تبادل المعلومات والتقنيات المتطورة بين البلدان لتوفير حماية قوية ضد إساءة استخدام التزييف العميق.

4- تسهيل تعرّف المحتوى المُزيف:

يجب أن تركز منصات التواصل الاجتماعي في زيادة الشفافية حول المحتوى المنتشر عبرها؛ مما يسهل للمستخدمين التحقق من صحة الوسائط التي يشاهدونها. وقد يتضمن ذلك وضع علامة مائية على المحتوى المصمم بتقنية التزييف العميق أو إتاحة أدوات للتحقق من صحة الوسائط المنتشرة في تلك المنصات.

رابعًا: ما مستقبل التزييف العميق؟

ستستمر تقنية التزييف العميق بالتطور وستصبح أكثر تعقيدًا في المستقبل؛ مما يثير المزيد من المخاوف من تأثيرها في المجتمع ومع تقدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، سيكون من الصعب التمييز بين المحتوى الأصلي والمحتوى المزيف وسيترتب على ذلك آثارًا سلبية متعددة لمختلف الفئات والقطاعات في المجتمع.

إن نمو تكنولوجيا التزييف العميق الواضح في زيادة المحتوى المُزيف عبر منصات التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على الحاجة المُلحّة إلى البرامج المتطورة والتشريعات المتعلقة بسلامة استخدام هذه التقنية، وهذا الأمر يتطلب جهدًا تعاونيًا بين مطوري الأنظمة التكنولوجية، والحكومات وعامة الناس وذلك من أجل التخفيف من الآثار السلبية للتزييف العميق والحفاظ على سلامة العالم الرقمي.