تقرير: مايكروسوفت وآبل تتخليان عن مقاعد OpenAI

تخلت مايكروسوفت عن مقعدها بصفتها مراقبًا في مجلس إدارة OpenAI بعد أقل من ثمانية أشهر من حصولها على مقعد مراقب دون صلاحية التصويت.

ويقال إن آبل كانت تخطط للانضمام إلى مجلس إدارة OpenAI، مع أن صحيفة فايننشال تايمز ذكرت في تقرير جديد أن آبل لن تنضم إلى مجلس الإدارة بعد الآن.

وأكدت OpenAI تخلي مايكروسوفت عن مقعدها بعد تقارير تفيد بأن نائب المستشار العام للشركة كيث دوليفر كتب رسالة إلى OpenAI يقول فيها إن انسحاب الشركة من دورها في مجلس الإدارة سارٍ فورًا.

وقبلت مايكروسوفت دور غير مصوت في مجلس الإدارة في أعقاب الفوضى التي اجتاحت OpenAI في العام الماضي عند إقالة رئيسها التنفيذي سام ألتمان فجأة من مجلس الإدارة، قبل إعادته إلى منصبه بعد أيام فقط.

وقد هددت محاولة الانقلاب في مجلس الإدارة تقييم OpenAI، ومعها استثمارات مايكروسوفت بمليارات الدولارات في الشركة.

وكتب دوليفر في الرسالة إلى OpenAI: “قدم هذا الموقف نظرة ثاقبة لأنشطة مجلس الإدارة دون المساس باستقلاليته، وشهدنا منذ ذلك الحين تقدمًا كبيرًا من مجلس الإدارة المؤسس حديثًا، ونحن واثقون باتجاه الشركة، ولم يعد دور مايكروسوفت في مجلس الإدارة ضروريا”.

وقال ستيف شارب، المتحدث باسم OpenAI: “ممتنون لشركة مايكروسوفت لإعرابها عن ثقتها بمجلس الإدارة واتجاه الشركة، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة”.

وأضاف: “تحت قيادة المديرة المالية سارة فريار، نؤسس نهجًا جديدًا لإعلام وإشراك الشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين – مثل مايكروسوفت وآبل – والمستثمرين – مثل ثرايف كابيتال Thrive Capital وخوسلا فنتشرز Khosla Ventures”.

ويتضمن نهج OpenAI الجديد تجاه مايكروسوفت وآبل استضافة اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة لتوضيح التقدم في المهمة وضمان تعاون قوي في مجال السلامة والأمن.

وتأتي التغييرات في مجلس إدارة OpenAI مع تزايد المخاوف المتعلقة بمكافحة الاحتكار في الأشهر الأخيرة بخصوص صفقة مايكروسوفت مع OpenAI.

وبدأ المنظمون في المملكة المتحدة بالبحث عن آراء بخصوص الشراكة في شهر ديسمبر، أي بعد مدة وجيزة من الاضطرابات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان وعودته.

ويتطلع المنظمون في الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى هذه الشراكة، إلى جانب صفقات شركات التكنولوجيا الكبرى مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا في استثمارات مايكروسوفت وجوجل وأمازون في أنثروبيك و OpenAI.

واستثمرت مايكروسوفت أكثر من 10 مليارات دولار في OpenAI في صفقة جعلتها الشريك السحابي الحصري لشركة OpenAI.

وتشغل الخدمات السحابية من مايكروسوفت جميع أعمال OpenAI عبر المنتجات وخدمات واجهة برمجة التطبيقات والأبحاث.

ومنحت الصفقة عملاقة البرمجيات ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي، وتساعد نماذج OpenAI في تشغيل محرك البحث Bing ومساعد الذكاء الاصطناعي Copilot ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها وخدماتها.