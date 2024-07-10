تقرير: الذكاء الاصطناعي يغذي طفرة التوأم الرقمي

ترى صناعة الذكاء الاصطناعي أن التوائم الرقمية هي استخدام عملي قوي للتكنولوجيا التي تنفق المليارات من أجل بنائها.

وتوصف التوائم الرقمية بأنها التشابهات الافتراضية للإنسان أو الشيء المصممة لأغراض البحث.

وتعتقد شركات التكنولوجيا أن بإمكانها الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي باستخدام هذه التقنية لعمل نسخ من فسيولوجيتنا وشخصياتنا والأشياء من حولنا.

وقد يعني مصطلح التوأم الرقمي في الوقت الحالي أي شيء، بدءًا من النموذج الإحصائي لظاهرة معقدة، مثل كائن حي أو نظام طقس، إلى فيديو تجسيدي لملياردير مدرب على خطاباته ومنشوراته.

وأصبح هذا المصطلح اختصارًا لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تَعِد بعكس مسار المرض، وحضور الاجتماعات بدلًا منا، وتوفير الراحة لأحبائنا بعد وفاتنا.

ويمكن أن تكون التوائم الرقمية نموذجًا للذكاء الاصطناعي لشخص أو جزء من شخص يستخدم لتحليل كميات كبيرة من البيانات الصحية من أجل توفير علاج مخصص أو تسريع تطوير الأدوية.

كما يمكن أن تكون نموذجًا للذكاء الاصطناعي لشيء، مثل الأرض أو تضاريس المدينة أو سلة المهملات.

وتتوقع شركة أبحاث السوق جارتنر أن يتضخم سوق التوائم الرقمية إلى 379 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2034، من 35 مليار دولار هذا العام.

وتقول شركة Markets and Markets إن صناعة الرعاية الصحية تقود نمو تكنولوجيا التوأم الرقمي، إذ يقدر حجم السوق بمقدار 110.1 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وبدأ مفهوم التوائم الرقمية بالهندسة والتصنيع، وقد أدى توسيع تخزين البيانات والاتصال إلى خفض تكلفة الإنشاء والصيانة وفتح فرص جديدة.

وقد تبدو هذه التكنولوجيا سحرية؛ لأن النماذج تحدّث تلقائيًا عند توفر بيانات جديدة.

وأنشأ رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا والمؤسس الذي شارك في تأسيس منصة لينكدإن، ريد هوفمان، توأمه الرقمي Reid AI باستخدام GPT مخصص مبني على عقدين من فيديوهاته وكتاباته.

وأوضح هوفمان أنه يريد إظهار الأشياء الإيجابية التي يمكننا فعلها باستخدام كل هذه التقنيات.

وكتب هوفمان سابقًا عبر لينكدإن أنه شعر بالفضول بخصوص كيف قد يساعده التفاعل مع توأمه الرقمي في التفكير بطريقة مختلفة، أو التعبير عن نفسه بطرق جديدة، أو ربط الأفكار التي قد لا تكون لديه بطريقة أخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر مقاطع فيديو لنفسه وهو يتحدث مع التوأم الرقمي، وأرسله من أجل إجراء مقابلة على خشبة المسرح في حدث بلومبرغ.

واستخدم هوفمان Hour One من أجل إنشاء الفيديو و ElevenLabs للصوت. وأشار هوفمان إلى أنه لن يسمح لتوأمه الرقمي بالتصرف بحرية إلا في التفاعلات المنخفضة المخاطر بخصوص الموضوعات التي يتمتع فيها الذكاء الاصطناعي بدقة عالية.

ومن المرجح أن تظهر الفائدة اليومية لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات التي تعتمد على الإحصائيات.

وتنشئ شركة ناشئة تدعى Twin Health توائم رقمية للمرضى باستخدام أجهزة استشعار متصلة بالبلوتوث لقياس ضغط الدم وساعة لمراقبة معدل ضربات القلب.

ويقدم التوأم الرقمي هذه المعلومات إلى مقدمي الرعاية الصحية، في حين يقدم لتوأمه البشري نصائح بخصوص النظام الغذائي والنوم وممارسة الرياضة.

وبدلًا من تقديم النصائح العامة، فإن توجيهات التوأم تكون مخصصة مع تشجيع المرضى، وكثير منهم مصابون بالسكري، على تسجيل ما يأكلونه والحصول على تعليقات من توائمهم.

وأوضح جهانجير محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Twin Health، أن الناس يعالجون أمراضًا متعددة باستخدام تكنولوجيا الشركة.

وقال محمد: “الأشخاص المصابون بالسكري يصبحون غير مصابين بالسكري ويتخلصون من الأدوية”.