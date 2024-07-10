تعاون بين ​”دِل” و”أرامكو” و”نيتا” لتعزيز مهارات الطلاب السعوديين في العلوم والتقنية

وقّعت شركة (دِل تكنولوجيز) Dell Technologies، وشركة أرامكو السعودية، والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات (نيتا)، اتفاقية تعاون تهدف إلى تزويد الطلاب السعوديين بالمهارات المتطورة في العلوم والتقنية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشهادات مهنية.

برنامج ITXcelerate لتطوير مهارات الطلاب السعوديين:

بموجب الاتفاقية، صُمم البرنامج التدريبي (ITXcelerate)، الذي يستمر لمدة أربعة أشهر لتزويد الخريجين السعوديين الجدد في هندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات بشهادة (دِل) المهنية المثبتة في مجالات مثل: إدارة التخزين، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي.

ويوفر البرنامج التدريبي أيضًا خبرة عملية مع فرص وظيفية وتوجيه مباشر في الموقع، ويهدف البرنامج إلى تجاوز المفاهيم النظرية عبر تزويد المواهب المحلية بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتحقيق التفوق والازدهار في عالم اليوم القائم على البيانات.

التوافق مع رؤية السعودية 2030:

يتماشى البرنامج مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء وتعزيز منظومة تقنية نابضة بالحياة، واكتساب القوى العاملة المهارات اللازمة للإسهام في التقدم التقني والازدهار الاقتصادي في المملكة.

ويشير هذا التعاون القوي بين الأطراف الثلاثة إلى سعيها المشترك إلى تعزيز دور القوى العاملة المختصة في مجال تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وإعدادها للمستقبل من خلال الجمع بين الخبرات والموارد المتنوعة للجهات المتعاونة.

وتسعى أرامكو عبر هذا التعاون المشترك إلى رفع مستوى العروض التقنية في المملكة من خلال تطوير مواهب متميزة في هذا المجال.

وأشار نبيل النعيم، النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، إلى أن الهدف من الاستثمار في تدريب المواهب المحلية وتأهيلها في مجال تقنية المعلومات هو تلبية احتياجات قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للابتكار والتميز في تقنية المعلومات.

وقال: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدًا لجهود أرامكو في الإسهام لبناء ورعاية قوى عاملة ماهرة تشارك في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة، وتعزّز أيضًا من تميز المملكة في المشهد التقني الدولي”.

ومن جهته، أكد ماجد الغصّاب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، أن الأكاديمية ملتزمة برفع مستوى مهارات الخريجين السعوديين من خلال برامج تدريب شاملة، ونماذج التعلم التجريبي العملي، والتعاون الإستراتيجي مع الأطراف المعنية في قطاع الطاقة.

وقال: “يتيح لنا التعاون مع أرامكو السعودية و(دِل تكنولوجيز) الاستفادة من خبراتهم في إدارة البرامج وتقديم التدريب لتوفير تجربة تعليمية قيّمة للطلاب. ونحن واثقون بأن التعاون سيؤدي دورًا مهمًا في إعداد المواهب الناشئة في المملكة ودعمها بما يساعدها في تحقيق النجاح في سوق العمل الحيوي، والإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في مجال التقنية”.

وبدوره أوضح محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة (دِل تكنولوجيز) في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الشركة تهدف من خلال هذا التعاون إلى مشاركة خبراتها في مجال تقنية المعلومات وتوفير التوجيه العملي وتقديم شهادات مهنية لتزويد الشباب السعودي بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للنجاح في المشهد التقني الدائم التطور.

وأكد أمين أن هذا التعاون ينسجم مع مهمة شركة (دِل تكنولوجيز) الرامية إلى دعم تطوير منظومة تقنية قوية للمستقبل في المملكة العربية السعودية.

أهمية هذا التعاون:

يساهم هذا التعاون في تمكين الشباب السعودي من تحقيق النجاح في مجال تقنية المعلومات.

يعزّز من مكانة المملكة كمركز للابتكار والتميز في تقنية المعلومات.

يساعد في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.