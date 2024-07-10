تزامنا مع حدث سامسونج .. 30 ألفًا من عمال سامسونج يواصلون إضرابًا لأجل غير مسمى بسبب الأجور

مدّد العمال النقابيون في شركة سامسونج للإلكترونيات في كوريا الجنوبية أول إضراب على الإطلاق في الشركة إلى أجل غير مسمى في محاولة لتحسين الأجور والمزايا. وحشد الاتحاد الوطني لإلكترونيات سامسونج (NSEU) أكثر من 30 ألف عضو اليوم الأربعاء بعد أن لم تُظهر قيادة الشركة أي مؤشر على إجراء محادثات مع الاتحاد بعد انسحاب استمر ثلاثة أيام.

مطالب الاتحاد

وفقًا لتقارير رويترز، يطالب الاتحاد بزيادة بنسبة تبلغ 3.5 في المئة على الراتب الأساسي، ويوم عطلة إضافي للاحتفال بيوم تأسيس الاتحاد، ونظام مكافآت أكثر عدالة بين المديرين التنفيذيين والعمال ذوي الرتب الدنيا. تأتي هذه المطالب في وقت أعلنت فيه سامسونج عن زيادة تقدر بنحو 15 ضعفًا في الأرباح التشغيلية للربع الأخير، بعد ارتفاع أسعار أشباه الموصلات مدفوعًا بطفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة.

تأثير الإضراب

أعلن الاتحاد الوطني لإلكترونيات سامسونج (NSEU) أن هدفه هو وقف إنتاج رقاقات سامسونج، وأكد أن الإضراب قد أبطأ بالفعل الإنتاج في بعض خطوط الرقاقات. ومع ذلك، نفت سامسونج ذلك، قائلة إن الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام لم يؤثر في إنتاج الرقاقات. وأضافت الشركة في بيان لرويترز أنه: “ستضمن سامسونج للإلكترونيات عدم حدوث أي اضطرابات في خطوط الإنتاج”، مشيرة إلى أنها “لا تزال ملتزمة بالدخول في مفاوضات بحسن نية مع الاتحاد”.

تحركات الاتحاد

شارك في الإضراب الأولي الذي استمر ثلاثة أيام قرابة 6500 عامل، وشجع مسؤولو الاتحاد الأعضاء الآخرون – الذين يشكلون ما يقرب من ربع القوى العاملة في شركة سامسونج للإلكترونيات في كوريا الجنوبية – على الانضمام إلى الإضراب. ودعا متحدثون باسم الاتحاد إلى الاستمرار بالإضراب.

تداعيات اقتصادية

تأتي هذه الأحداث بعد تراجع كبير في أرباح سامسونج في عام 2023، ويعزى ذلك إلى ضعف طلب رقاقات الذاكرة. ويرى المحللون أن أي شيء يمكن أن يعرّض الانتعاش الأخير للشركة للخطر يعطيها سببًا كافيًا للقلق، وبالنظر إلى أن سامسونج مسؤولة عن قرابة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بالكامل، فمن المحتمل أن تشعر البلاد بأكملها بتأثيرها.