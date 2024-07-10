 اكتشف عالم Galaxy AI.. سامسونج تتيح لعشاقها تجربة أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج افتتاح سبعة من (مواقع تجربة Galaxy) في مدن عالمية رئيسية، وذلك لعرض طرق جديدة لإنجاز المهام والتواصل والإبداع باستخدام الجيل الجديد من تقنيات (Galaxy AI)، الذي ستقدمه في هواتفها القابلة للطي، التي ستكشف عنها اليوم في حدث (Galaxy Unpacked) الذي سيُعقد في فرنسا.

وتُقدم هذه المواقع تجربة غامرة للزوار، حيث يمكنهم استكشاف قدرات (Galaxy AI) بشكل مباشر وتفاعلي، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة المصممة خصوصًا لعرض مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أجهزة جالاكسي.

مواقع تجربة Galaxy:

تتوفر (مواقع تجربة Galaxy) في المدن التالية:

دبي: ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى 7 من أغسطس 2024، وذلك في مول الإمارات، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى 7 من أغسطس 2024، وذلك في مول الإمارات، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة. باريس: ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2024، وذلك في العنوان التالي: (CE 125، 125 شارع الشانزليزيه، باريس 75008، فرنسا).

ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2024، وذلك في العنوان التالي: (CE 125، 125 شارع الشانزليزيه، باريس 75008، فرنسا). برلين: ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى 7 من أغسطس 2024، وذلك في مول برلين، ليبزجر بلاتز 12، برلين 10117، ألمانيا.

ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى 7 من أغسطس 2024، وذلك في مول برلين، ليبزجر بلاتز 12، برلين 10117، ألمانيا. نيويورك: ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى 7 من أغسطس 2024، وذلك في برودواي 500، نيويورك 10012، الولايات المتحدة الأمريكية.

ابتداءً من اليوم الموافق 10 من يوليو، وحتى 7 من أغسطس 2024، وذلك في برودواي 500، نيويورك 10012، الولايات المتحدة الأمريكية. جاكرتا: ابتداءً من يوم الغد الموافق 11 يوليو، وحتى 4 من أغسطس 2024، وذلك في كوتا كاسابلانكا، Casablanca Raya Kav. 88، منطقة Jakarta Selatan 12870، إندونيسيا.

ابتداءً من يوم الغد الموافق 11 يوليو، وحتى 4 من أغسطس 2024، وذلك في كوتا كاسابلانكا، Casablanca Raya Kav. 88، منطقة Jakarta Selatan 12870، إندونيسيا. سيول: ابتداءً من يوم الغد الموافق 11 يوليو، وحتى 11 من أغسطس 2024، وذلك في The Hyundai Seoul، 108 يويوي-دايرو، سيول، كوريا.

ابتداءً من يوم الغد الموافق 11 يوليو، وحتى 11 من أغسطس 2024، وذلك في The Hyundai Seoul، 108 يويوي-دايرو، سيول، كوريا. طوكيو: ابتداءً من يوم الغد الموافق 11 يوليو، وحتى 6 من أغسطس 2024، وذلك في SHIBUYA TSUTAYA- Q FRONT، 21-6 أودجاواشو، مدينة شيبويا، طوكيو 150-0042، اليابان.

تُعدّ (مواقع تجربة Galaxy) فرصة رائعة لاكتشاف قدرات (Galaxy AI) المذهلة ومزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، التي تقدمها سامسونج في أحدث أجهزتها، وننصح جميع محبي أجهزة سامسونج بزيارة أقرب موقع لهم.

أطلق العِنان لقصّتك مع حدث Galaxy Unpacked:

أصدرت سامسونج مقطع فيديو ترويجي جديدًا لإثارة حماس الجماهير استعدادًا لكشف النقاب عن الجيل الجديد من تقنيات (Galaxy AI) اليوم في هواتفها القابلة للطي، ومن خلال هذه الحملة، تدعو سامسونج عشاقها حول العالم لكسر القيود واستكشاف تجارب فريدة لم يسبق لها مثيل.

الأجهزة المتوقع الكشف عنها اليوم:

ستكشف سامسونج اليوم النقاب عن الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، وساعة Galaxy Watch7 وساعة Galaxy Watch Ultra الجديدة كُليًا.

وستكشف عن سماعات Galaxy Buds3 و Galaxy Buds3 Pro، وستكشف أيضًا عن التفاصيل الكاملة حول خاتمها الذكي Galaxy Ring الذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام.

كيف تشاهد حدث سامسونج اليوم؟

ستبث سامسونج حدث Galaxy Unpacked اليوم عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، وعبر موقعها الرسمي، وسيبدأ البث المباشر قبل ساعة واحدة من بدء الحدث الذي سينطلق في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.