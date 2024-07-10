أوبو تطلق هواتف Reno12 المزودة بالذكاء الاصطناعي في دول الخليج

أعلنت شركة (أوبو) Oppo، إطلاق سلسلة هواتف (Reno12) الجديدة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رسميًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وستساهم هواتف (Reno12) في إطلاق حقبة جديدة من تجارب الهواتف الذكية، التي تجمع بين مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعددة، ونظام الحماية الشامل (all-round armor design) لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

تتوفر سلسلة هواتف (Reno12) الآن في متاجر التجزئة المعتمدة من أوبو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تنافسية.

إذ يتوفر هاتف (Reno12)، بسعر قدره 1599 درهمًا إماراتيًا، وبلونين هما: الفضي الفلكي والبني غير اللّامع. كما يتوفر هاتف (OPPO Reno12 Pro) بسعر قدره 2099 درهمًا إماراتيًا، وبلونين أيضًا هما: الذهبي المائل إلى لون غروب الشمس الفاخر والبني الفضائي الأنيق.

وبذلك تقدم سلسلة Reno12 من أوبو مزيجًا استثنائيًا يجمع بين الأداء المتطور المعزز بالذكاء الاصطناعي والتصميم الأنيق ومزايا الكاميرا القوية، كل ذلك بأسعار تنافسية تناسب جميع الميزانيات.

وتعليقًا على هذا الإطلاق، قال لاي رين، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا إطلاق سلسلة Reno12، في دول الخليج، وتقديم أحدث تقنيات الهواتف الذكية لعملائنا. ولقد شهدنا نجاحًا وإقبالًا واسعًا خلال مدة الحجز السابق لهذه السلسة، الذي ترافق مع تقديمنا عروضًا مغرية، وبناءً عليه نحن على ثقة بأننا سنحقق نتائج مبيعات إيجابية، ستكون على مستوى توقعاتنا. وفي ظل المزايا المتقدمة والتصميم الأنيق والأسعار التنافسية، نعتقد أن سلسلة Reno12 ستتجاوز التوقعات وستحظى بصدى قوي وإقبال واسع من عملائنا”.

أهم المزايا في هواتف (Reno12) الجديدة من أوبو:

تشمل المزايا الرئيسية لهواتف (Reno12) أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم وتحسين الأداء، بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام الحماية الشامل (all-round armor design) أقصى قدر من الحماية والمتانة، مما يوفر للمستخدمين جهازًا موثوقًا وطويل الأمد.

كما أعادت السلسلة تعريف قدرات الهاتف الذكي، من خلال توفير أحدث التطورات على مستوى تكنولوجيا الكاميرا وعمر البطارية الطويل وعناصر التصميم المذهلة.

مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي:

تُقدّم سلسلة هواتف Reno12 من أوبو مجموعة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتيح لك إطلاق العنان لإبداعك وتُسهل عليك أداء مهامك اليومية، ومنها:

مزية (AI Eraser 2.0): تهدف إلى تسهيل عملية تعديل الصور، إذ تتيح لك إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك بدقة فائقة، سواء كانت أشخاصًا أو حيوانات وحتى علامات مائية.

تهدف إلى تسهيل عملية تعديل الصور، إذ تتيح لك إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك بدقة فائقة، سواء كانت أشخاصًا أو حيوانات وحتى علامات مائية. خاصية (AI Clear Face): تضمن هذه الخاصية وضوحًا استثنائيًا لجميع الوجوه في الصور الجماعية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تضمن هذه الخاصية وضوحًا استثنائيًا لجميع الوجوه في الصور الجماعية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. خاصية (AI Best Face): تحسّن هذه الخاصية مظهر جميع الأشخاص في الصور الجماعية، وتُبرز أفضل ملامحهم.

تحسّن هذه الخاصية مظهر جميع الأشخاص في الصور الجماعية، وتُبرز أفضل ملامحهم. خاصية (AI Toolbox): تستند في عملها إلى النموذج اللغوي (Gemini) من جوجل، لتقديم توصيات ذكية لإنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة ملخصات للمواد، وغير ذلك من مهام إنشاء المحتوى وتعديله.

تستند في عملها إلى النموذج اللغوي (Gemini) من جوجل، لتقديم توصيات ذكية لإنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة ملخصات للمواد، وغير ذلك من مهام إنشاء المحتوى وتعديله. أداة (AI Recording Summary): تستخرج هذه الأداة ملخصات النصوص بذكاء من التسجيلات الصوتية، وترتب التفاصيل الرئيسية لتحسين القدرة على القراءة.

Whether it's a kick-flip or an ollie, the crisp image should be all yours. 🛹 #TapIntoAI and #EraseTheOrdinary with AI Eraser 2.0. You've practiced enough. 🏂 pic.twitter.com/8agMZGG89J — OPPO Arabia (@OPPOArabia) July 4, 2024

تصميم أنيق وحماية فائقة:

تقدم هواتف (Reno12) حماية استثنائية للمستخدمين في جميع الظروف، وذلك بفضل مزاياها المتطورة التي تضمن المتانة والموثوقية، التي تشمل:

تقنية مقاومة الرذاذ (SplashTouch): تضمن هذه التقنية استمرار عمل الشاشة دون أخطاء حتى عندما تكون رطبة، مما يسمح للمستخدمين باستخدام هواتفهم بكل ثقة في مختلف الظروف.

تضمن هذه التقنية استمرار عمل الشاشة دون أخطاء حتى عندما تكون رطبة، مما يسمح للمستخدمين باستخدام هواتفهم بكل ثقة في مختلف الظروف. تصميمًا مستقبليًا وأنيقًا مع إطار معدني عالي القوة: يوفر هذا التصميم حماية معززة ضد القطرات والضغط والماء، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي.

يوفر هذا التصميم حماية معززة ضد القطرات والضغط والماء، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي. تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء: يشير هذا التصنيف إلى أن كلا الهاتفين يتمتعان بمقاومة استثنائية للغبار والماء، مما يجعلهما مثاليين للاستخدام في البيئات الخارجية وفي مختلف الظروف.

يشير هذا التصنيف إلى أن كلا الهاتفين يتمتعان بمقاومة استثنائية للغبار والماء، مما يجعلهما مثاليين للاستخدام في البيئات الخارجية وفي مختلف الظروف. تحسين العزل المائي لحماية المكونات الداخلية الحيوية: حرصت أوبو على تحسين العزل المائي في هواتفها الجديدة، وذلك من خلال تعزيز حماية الفتحات، ومكبرات الصوت ومنفذ (USB-C)، ومنفذ بطاقة SIM، مما يضمن حماية أفضل للمكونات الداخلية.

تتوفر سلسلة هواتف (Reno12) حاليًا للشراء لدى تجار التجزئة المعتمدين من أوبو في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لتقدم للمستخدمين مزيجًا مثاليًا يجمع بين الأناقة والأداء المتطور المعزز بالذكاء الاصطناعي والحماية الفائقة.