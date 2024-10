أوبو تطلق هواتف Reno12 المزودة بالذكاء الاصطناعي في دول الخليج

أعلنت شركة (أوبو) Oppo، إطلاق سلسلة هواتف (Reno12) الجديدة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رسميًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وستساهم هواتف (Reno12) في إطلاق حقبة جديدة من تجارب الهواتف الذكية، التي تجمع بين مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعددة، ونظام الحماية الشامل (all-round armor design) لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

تتوفر سلسلة هواتف (Reno12) الآن في متاجر التجزئة المعتمدة من أوبو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تنافسية.

إذ يتوفر هاتف (Reno12)، بسعر قدره 1599 درهمًا إماراتيًا، وبلونين هما: الفضي الفلكي والبني غير اللّامع. كما يتوفر هاتف (OPPO Reno12 Pro) بسعر قدره 2099 درهمًا إماراتيًا، وبلونين أيضًا هما: الذهبي المائل إلى لون غروب الشمس الفاخر والبني الفضائي الأنيق.

وبذلك تقدم سلسلة Reno12 من أوبو مزيجًا استثنائيًا يجمع بين الأداء المتطور المعزز بالذكاء الاصطناعي والتصميم الأنيق ومزايا الكاميرا القوية، كل ذلك بأسعار تنافسية تناسب جميع الميزانيات.

وتعليقًا على هذا الإطلاق، قال لاي رين، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا إطلاق سلسلة Reno12، في دول الخليج، وتقديم أحدث تقنيات الهواتف الذكية لعملائنا. ولقد شهدنا نجاحًا وإقبالًا واسعًا خلال مدة الحجز السابق لهذه السلسة، الذي ترافق مع تقديمنا عروضًا مغرية، وبناءً عليه نحن على ثقة بأننا سنحقق نتائج مبيعات إيجابية، ستكون على مستوى توقعاتنا. وفي ظل المزايا المتقدمة والتصميم الأنيق والأسعار التنافسية، نعتقد أن سلسلة Reno12 ستتجاوز التوقعات وستحظى بصدى قوي وإقبال واسع من عملائنا”.

تشمل المزايا الرئيسية لهواتف (Reno12) أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم وتحسين الأداء، بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام الحماية الشامل (all-round armor design) أقصى قدر من الحماية والمتانة، مما يوفر للمستخدمين جهازًا موثوقًا وطويل الأمد.

كما أعادت السلسلة تعريف قدرات الهاتف الذكي، من خلال توفير أحدث التطورات على مستوى تكنولوجيا الكاميرا وعمر البطارية الطويل وعناصر التصميم المذهلة.

تُقدّم سلسلة هواتف Reno12 من أوبو مجموعة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتيح لك إطلاق العنان لإبداعك وتُسهل عليك أداء مهامك اليومية، ومنها:

Whether it's a kick-flip or an ollie, the crisp image should be all yours. 🛹 #TapIntoAI and #EraseTheOrdinary with AI Eraser 2.0. You've practiced enough. 🏂 pic.twitter.com/8agMZGG89J

— OPPO Arabia (@OPPOArabia) July 4, 2024