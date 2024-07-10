 أبرز 6 مزايا في نظام iOS 18 لزيادة الإنتاجية 

يتضمن نظام iOS 18 القادم إلى هواتف آيفون هذا الخريف، مزايا استثنائية وجديدة كُليًا، مثل: مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) ومزايا تخصيص الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا التي تساعد في تعزيز الإنتاجية.

فقد أضافت آبل مزايا جديدة إلى بعض التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون لتسهيل إنجاز المهام المختلفة وتوفير الوقت، وأضافت أيضًا تطبيق كلمات المرور الجديد (Passwords) لمساعدتك في إدارة كلمات المرور بسهولة.

ستصل مزايا تعزيز الإنتاجية إلى جميع هواتف آيفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18 الذي سيصل الإصدار النهائي منه في هذا الخريف، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا:

1- مزية Highlights في متصفح سفاري:

من التغييرات الكبيرة في متصفح سفاري المدمج في هواتف آيفون إضافة مزية جديدة مميزة تُسمى Highlights تُظهر المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث في أثناء تصفحك لصفحات الويب.

لنفترض أنك تتصفح موقع الويب الخاص بمطعم معين، ستعرض مزية Highlights خريطة توضح موقع المطعم مع إضافة زر خاص بتتبع الاتجاهات، وزر الاتصال لتتمكن من الاتصال بالمطعم.

2- تكامل تطبيق التذكيرات مع تطبيق التقويم:

عندما ترغب في إنشاء تذكير مرتبط بيوم محدد، لن تحتاج إلى التوجه إلى تطبيق التذكيرات بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18؛ إذ ستتمكن من جدولة التذكير في تطبيق التقويم بالطريقة نفسها التي تتبعها عند جدولة موعد أو حدث.

يمتاز هذا التكامل بين تطبيقي التذكيرات والتقويم بالمزامنة الثنائية الاتجاه، وهذا يعني أن المهام المضافة إلى التذكيرات ستظهر في التقويم في تاريخ استحقاقها، وستظهر المهام المضافة إلى التقويم في تطبيق التذكيرات، وهذا سيسهل تتبع المهام بغض النظر عن التطبيق الذي تفضل استخدامه، ويضمن عدم نسيان أي موعد أو حدث أو مهمة معينة.

3- إمكانية إنشاء الملاحظات الصوتية في تطبيق الملاحظات:

يتكامل تطبيق الملاحظات (Notes) مع تطبيق الملاحظات الصوتية (Voice Memos) في نظام iOS 18 للسماح لك بتسجيل الملاحظات الصوتية في تطبيق الملاحظات مباشرة، كما يمكنك أيضًا الحصول على نسخة مكتوبة من التسجيلات الصوتية في تطبيق الملاحظات حتى تتمكن من البحث عن كلمات وعبارات محددة، ويمكنك أيضًا تحسين النص باستخدام أدوات التنسيق المدمجة في تطبيق الملاحظات.

4- تسجيل المكالمات الهاتفية:

ستتمكن في نظام التشغيل iOS 18 من تسجيل المكالمات الهاتفية التي تُجريها باستخدام تطبيق الهاتف (Phone) ويمكنك الحصول على نسخة مكتوبة من تلك التسجيلات أيضًا.

ستكون هذه المزية متاحة بعدة لغات أخرى غير الإنجليزية، ومنها: الإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية، وستساعد هذه المزية في تعزيز الإنتاجية بتسهيل تتبع المكالمات الخاصة بالعمل أو المقابلات؛ إذ ستتمكن من العودة إلى نص المكالمات أو الاستماع إليها مرة أخرى لاستخراج أي معلومات تريدها.

5- إمكانية جدولة الرسائل النصية:

حصل تطبيق الرسائل المدمج في هواتف آيفون على مجموعة من المزايا الجديدة في نظام iOS 18، وأبرزها: إمكانية إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة ودعم معيار RCS لتعزيز تجربة المراسلة مع مستخدمي أندرويد، وفيما يتعلق بمزايا الإنتاجية سيوفر تطبيق الرسائل مزية مميزة للمستخدمين تساعدهم في تعزيز الإنتاجية وهي القدرة على جدولة الرسائل النصية.

تساعد هذه المزية في تنظيم إرسال الرسائل في أوقات محددة وقد تكون مفيدة بنحو خاص للشركات التي ترسل رسائل ترويجية في أوقات محددة.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول هذه المزية وكيفية استخدامها في مقال: “كيفية جدولة الرسائل في هواتف آيفون في نظام iOS 18“.

6- تطبيق كلمات المرور الجديد:

يضيف iOS 18 تطبيقًا واحدًا جديدًا إلى هواتف آيفون هو تطبيق كلمات المرور الذي يساعد في توفير الوقت بنحو كبير ويساعدك في تنظيم كلمات المرور ومفاتيح المرور؛ إذ يوفر هذا التطبيق مكانًا لتخزين كلمات المرور ومفاتيح المرور وكلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي ورموز التحقق، ويوفر مزية الملء التلقائي لكلمات المرور.

ويمكنك العثور بسرعة على هذه الكلمات والرموز باستخدام أدوات البحث المدمجة في التطبيق، وسيتوفر هذا التطبيق في جميع أجهزة آبل، وهذا يعني مزامنة كلمات المرور الموجودة على جهاز آيفون الخاص بك بنحو آمن مع تلك الموجودة على حاسوب ماك أو جهاز آيباد الخاص بك.