آبل تعتزم زيادة سرعة الشحن في هواتف آيفون 16 برو

كشف تقارير حديثة أن آبل تتجه إلى زيادة سرعة الشحن في هواتف آيفون 16 برو القادمة لأول مرة منذ مدة طويلة.

ووفقا لما ذكره موقع ITHome التقني التايواني، فإن هواتف آيفون 16 برو سوف تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 40 واطًا، والشحن اللاسلكي عبر تقنية MagSafe بقوة تصل إلى 20 واطًا.

وتشير التسريبات إلى أن تلك التحسينات الجديدة في عملية الشحن لن تكون متاحة في الإصدار الأساسي من هواتف آيفون 16 أو إصدار بلس، وإنما ستكون موجودة فقط في إصدارات برو الأغلى ثمنًا.

ومع أن سرعة الشحن المنتظرة لن تضاهي بعض الأجهزة المنافسة في فئة الهواتف الذكية الرائدة مثل هاتف ون بلس 12 الذي يقدم سرعة شحن بقوة قدرها 80 واطًا، لكنها سوف تكون نقلة نوعية لهواتف آيفون التي يعيبها الشحن البطيء نسبيًا.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 15، وهي الإصدارات الأحدث حاليًا في السوق، تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 27 واطًا عند استخدام الشاحن المناسب، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا فقط عبر آلية MagSafe أو عند استخدام الشواحن اللاسلكية الأخرى.

وتدعم كافة إصدارات هواتف آيفون 15 بالإضافة إلى هواتف آيفون 14 وآيفون 13 الشحن السريع الذي يشحن البطارية حتى نسبة قدرها 50% في نحو 30 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة قدرها 20 واطًا أو أعلى.

واعتادت آبل خلال السنوات الأخيرة إضافة بعض المزايا الحصرية في إصدارات آيفون برو من أجل تمييزها بنحو واضح عن الإصدارات العادية ودفع عملائها إلى اقتناء الإصدارات الأغلى ثمنًا، وتشمل تلك المزايا معالجات مختلفة ذات أداء أعلى بالإضافة إلى تحسينات مختلفة في نظام التصوير ومواد التصنيع والألوان وغيرها.

وبالإضافة إلى سرعة الشحن، يُقال إن آبل قد تعدل قياسات الشاشة في إصدارات برو ليصل قياسها إلى 6.3 إنشات و 6.9 إنشات في إصداري برو وبرو ماكس على الترتيب.

ومن المنتظر أن تعلن آبل الإصدارات القادمة من هواتف آيفون مع ساعاتها الذكية الجديدة في شهر سبتمبر المقبل، بالتوازي مع إطلاق الإصدارات النهائية من أنظمة التشغيل الجديدة في أجهزتها المختلفة.