SenseTime تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي ينافس GPT-4o

قدمت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية SenseTime نموذجها الجديد المتعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي SenseNova 5o ونموذج اللغة المحسن SenseNova 5.5 في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي.

وتدعي الشركة أن SenseNova 5o هو أول نموذج متعدد الوسائط في الوقت الفعلي في الصين يوفر تفاعلًا متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي مشابهًا لنموذج GPT-4o.

ويستطيع النموذج معالجة بيانات الصوت والنص والصورة والفيديو، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع النموذج بمجرد التحدث إليه.

وتقول SenseTime إن النموذج مناسب للمحادثات في الوقت الفعلي. وقدمت الشركة عرضًا توضيحيًا يشابه العرض التوضيحي لنموذج GPT-4o من OpenAI.

ووفقًا للشركة الصينية، يستطيع SenseNova 5o تعرف الكائنات الفردية ووصفها عن طريق توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الكائن أثناء تشغيل تطبيق الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت OpenAI مجموعة من القدرات المتعددة الوسائط الأخرى بخلاف الكلام، لا سيما في توليد الصور، مع أن SenseTime لم تذكر هذه الإمكانات لنموذج SenseNova 5o.

وحدثت SenseTime أيضًا نموذجها اللغوي SenseNova. ووفقا للشركة، فإن الإصدار رقم 5.5 يحقق زيادة في الأداء بمقدار 30 في المئة مقارنةً بالإصدار 5.0 الصادر قبل شهرين فقط.

وتضمنت بيانات التدريب أكثر من عشرة تيرابايت من البيانات العالية الجودة، مع العديد من سلاسل الاستدلال المولدة صناعيًا لتحسين قدراته الاستدلالية.

تدعي SenseTime أن التفاعل والمؤشرات الأساسية العديدة تتساوى مع GPT-4o بعد التحسن الكبير في المهارات في الاستدلال الرياضي بمقدار 31.5 في المئة، واللغة الإنجليزية بمقدار 53.8 في المئة، ومتابعة المطالبات بمقدار 26.8 في المئة.

ويستخدم نموذج SenseNova حاليًا من أكثر من 3000 عميل حكومي وشركات في صناعات، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والبرمجة.

وتستثمر SenseTime أيضًا في النماذج اللغوية المتسمة بالسرعة والفعالية من ناحية التكلفة.

ومع SenseChat Lite-5.5، قللت الشركة وقت الاستدلال إلى 0.19 من الثانية، أي أسرع بمقدار 40 في المئة مقارنةً بالإصدار 5.0، وزادت سرعة الاستدلال بمقدار 15 في المئة إلى 90.2 كلمة في الثانية.

ويستطيع مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Vimi، وهو جزء من SenseNova 5.5، توليد مقاطع تصل مدتها إلى دقيقة واحدة من صورة واحدة مع توفير التحكم في تعبيرات الوجه والإضاءة والخلفية.